https://spnfa.ir/20251015/آمریکا-قادر-به-ارائه-تضمینهای-امنیتی-قابل-قبول-برای-کشورهای-منطقه-نیست-25965803.html
آمریکا قادر به ارائه تضمینهای امنیتی قابل قبول برای کشورهای منطقه نیست
آمریکا قادر به ارائه تضمینهای امنیتی قابل قبول برای کشورهای منطقه نیست
اسپوتنیک ایران
کارشناس ارشد مسائل بین الملل و غرب آسیا: باید توجه داشته باشیم که محور اصلی، طرح موسوم به "صلح ترامپ" برای منطقه نخواهد بود. 15.10.2025, اسپوتنیک ایران
2025-10-15T11:28+0330
2025-10-15T11:28+0330
2025-10-15T11:28+0330
گزارش و تحلیل
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/0e/25959484_44:0:1150:622_1920x0_80_0_0_0b3f56ff952d0fe407463c774f6690ee.jpg
سید رضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل و غرب آسیا در خصوص طرح صلح در غزه گفت: این طرح، در واقع ویترین و تیتری برای افزایش حمایت آمریکا از اسرائیل است. شرکت دادن تعدادی از سران کشورهای منطقه و اروپایی در این طرح، به مفهوم اعلام موضع آمریکا در راستای افزایش امنیت اسرائیل است. وی افزود: در حقیقت، این اجرای سیاسی که با هیاهوی قابل توجه کاخ سفید در شرم الشیخ برگزار شد، نوعی مانور قدرت برای ترامپ در مقام فردی صلحطلب بود که ادعا میکند، میتواند منازعات طولانیمدت در مناطق مختلف را حل و فصل کند، نه بیشتر. در واقع، به دلیل عدم مقبولیت موضوع عادیسازی روابط با اسرائیل (یا همان طرح آبراهام) در میان ملتهای منطقه، به نظر میرسد آمریکا قادر به ارائه تضمینهای امنیتی قابل قبول برای کشورهای منطقه نیست. این کارشناس در ادامه به توسعه طلبی اسرائیل در زمان های آرامش اشاره کرد و اظهار داشت: تجربه تاریخی نشان داده است که اسرائیل در مواقعی که احساس امنیت کند، در پی گسترش قلمرو خود برآمده و با تصرف سرزمینهای بیشتر، بر وسعت جغرافیایی حکومت خود میافزاید. نباید فراموش کنیم که ترامپ چند ماه پیش اعلام کرد "اسرائیل کوچک است" و کمتر از دو ماه قبل نیز نخستوزیر اسرائیل، موضوع "اسرائیل بزرگ" را مطرح کرد. وی تاکید کرد: تمامی این وقایع در دو سال گذشته، همراه با سابقه تجاوزگری اسرائیل، نشان میدهد که هدف اصلی از طرح موسوم به صلح ترامپ در شرم الشیخ، بیش از هر چیز، سرمایهگذاری بر امنیت اسرائیل بوده است. دخالت ظاهری تعدادی از سران کشورهای منطقه و اروپایی نیز در همین راستا قابل تحلیل است.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/0e/25959484_183:0:1012:622_1920x0_80_0_0_07033d6ed737039110d2496cf0972c99.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
آمریکا قادر به ارائه تضمینهای امنیتی قابل قبول برای کشورهای منطقه نیست
کارشناس ارشد مسائل بین الملل و غرب آسیا: باید توجه داشته باشیم که محور اصلی، طرح موسوم به "صلح ترامپ" برای منطقه نخواهد بود.
سید رضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل و غرب آسیا در خصوص طرح صلح در غزه گفت: این طرح، در واقع ویترین و تیتری برای افزایش حمایت آمریکا از اسرائیل است. شرکت دادن تعدادی از سران کشورهای منطقه و اروپایی در این طرح، به مفهوم اعلام موضع آمریکا در راستای افزایش امنیت اسرائیل است.
وی افزود: در حقیقت، این اجرای سیاسی که با هیاهوی قابل توجه کاخ سفید در شرم الشیخ برگزار شد، نوعی مانور قدرت برای ترامپ در مقام فردی صلحطلب بود که ادعا میکند، میتواند منازعات طولانیمدت در مناطق مختلف را حل و فصل کند، نه بیشتر. در واقع، به دلیل عدم مقبولیت موضوع عادیسازی روابط با اسرائیل (یا همان طرح آبراهام) در میان ملتهای منطقه، به نظر میرسد آمریکا قادر به ارائه تضمینهای امنیتی قابل قبول برای کشورهای منطقه نیست.
این کارشناس در ادامه به توسعه طلبی اسرائیل در زمان های آرامش اشاره کرد و اظهار داشت: تجربه تاریخی نشان داده است که اسرائیل در مواقعی که احساس امنیت کند، در پی گسترش قلمرو خود برآمده و با تصرف سرزمینهای بیشتر، بر وسعت جغرافیایی حکومت خود میافزاید. نباید فراموش کنیم که ترامپ چند ماه پیش اعلام کرد "اسرائیل کوچک است" و کمتر از دو ماه قبل نیز نخستوزیر اسرائیل، موضوع "اسرائیل بزرگ" را مطرح کرد.
وی تاکید کرد: تمامی این وقایع در دو سال گذشته، همراه با سابقه تجاوزگری اسرائیل، نشان میدهد که هدف اصلی از طرح موسوم به صلح ترامپ در شرم الشیخ، بیش از هر چیز، سرمایهگذاری بر امنیت اسرائیل بوده است. دخالت ظاهری تعدادی از سران کشورهای منطقه و اروپایی نیز در همین راستا قابل تحلیل است.