کاخ سفید بیانیه‌ای را منتشر کرد که در مصر امضا شد

کاخ سفید بیانیه‌ای را منتشر کرد که در مصر امضا شد

طبق بیانیه مشترکی که توسط کاخ سفید منتشر شد، ایالات متحده، قطر، مصر و ترکیه متعهد به حل اختلافات از طریق دیپلماتیک هستند. 14.10.2025, اسپوتنیک ایران

طبق بیانیه مشترکی که توسط کاخ سفید منتشر شد، ایالات متحده، قطر، مصر و ترکیه متعهد به حل اختلافات از طریق دیپلماتیک هستند.این سند همچنین تأکید می‌کند که اگر امنیت فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها تضمین شود، می‌توان به صلح پایدار دست یافت. امضاکنندگان همچنین اذعان می‌کنند که خاورمیانه نباید درگیر درگیری و "اجرای گزینشی شرایط صلح" شود.رهبران ایالات متحده، مصر، قطر و ترکیه روز دوشنبه در اجلاس شرم‌الشیخ، توافق صلحی را در مورد نوار غزه امضا کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، آن را "بزرگترین و پیچیده‌ترین توافق تاکنون" نامید. عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، به نوبه خود، توافق غزه را یک نقطه عطف تاریخی توصیف کرد.

