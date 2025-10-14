https://spnfa.ir/20251014/کاخ-سفید-بیانیهای-را-منتشر-کرد-که-در-مصر-امضا-شد--25945886.html
کاخ سفید بیانیهای را منتشر کرد که در مصر امضا شد
اسپوتنیک ایران
طبق بیانیه مشترکی که توسط کاخ سفید منتشر شد، ایالات متحده، قطر، مصر و ترکیه متعهد به حل اختلافات از طریق دیپلماتیک هستند.
2025-10-14T08:34+0330
2025-10-14T08:34+0330
2025-10-14T08:34+0330
آمریکا
فلسطین
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/0f/24563204_0:66:1279:785_1920x0_80_0_0_be7c8fa57f0d065fa7c4c0ed8edb4149.jpg
طبق بیانیه مشترکی که توسط کاخ سفید منتشر شد، ایالات متحده، قطر، مصر و ترکیه متعهد به حل اختلافات از طریق دیپلماتیک هستند.این سند همچنین تأکید میکند که اگر امنیت فلسطینیها و اسرائیلیها تضمین شود، میتوان به صلح پایدار دست یافت. امضاکنندگان همچنین اذعان میکنند که خاورمیانه نباید درگیر درگیری و "اجرای گزینشی شرایط صلح" شود.رهبران ایالات متحده، مصر، قطر و ترکیه روز دوشنبه در اجلاس شرمالشیخ، توافق صلحی را در مورد نوار غزه امضا کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، آن را "بزرگترین و پیچیدهترین توافق تاکنون" نامید. عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، به نوبه خود، توافق غزه را یک نقطه عطف تاریخی توصیف کرد.
فلسطین
2025
آمریکا, فلسطین
این سند همچنین تأکید میکند که اگر امنیت فلسطینیها و اسرائیلیها تضمین شود، میتوان به صلح پایدار دست یافت. امضاکنندگان همچنین اذعان میکنند که خاورمیانه نباید درگیر درگیری و "اجرای گزینشی شرایط صلح" شود.
رهبران ایالات متحده، مصر، قطر و ترکیه روز دوشنبه در اجلاس شرمالشیخ، توافق صلحی را در مورد نوار غزه امضا کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، آن را "بزرگترین و پیچیدهترین توافق تاکنون" نامید. عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، به نوبه خود، توافق غزه را یک نقطه عطف تاریخی توصیف کرد.