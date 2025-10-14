ایران
کاخ سفید بیانیه‌ای را منتشر کرد که در مصر امضا شد
اسپوتنیک ایران
طبق بیانیه مشترکی که توسط کاخ سفید منتشر شد، ایالات متحده، قطر، مصر و ترکیه متعهد به حل اختلافات از طریق دیپلماتیک هستند.
آمریکا
فلسطین
طبق بیانیه مشترکی که توسط کاخ سفید منتشر شد، ایالات متحده، قطر، مصر و ترکیه متعهد به حل اختلافات از طریق دیپلماتیک هستند.این سند همچنین تأکید می‌کند که اگر امنیت فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها تضمین شود، می‌توان به صلح پایدار دست یافت. امضاکنندگان همچنین اذعان می‌کنند که خاورمیانه نباید درگیر درگیری و "اجرای گزینشی شرایط صلح" شود.رهبران ایالات متحده، مصر، قطر و ترکیه روز دوشنبه در اجلاس شرم‌الشیخ، توافق صلحی را در مورد نوار غزه امضا کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، آن را "بزرگترین و پیچیده‌ترین توافق تاکنون" نامید. عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، به نوبه خود، توافق غزه را یک نقطه عطف تاریخی توصیف کرد.
فلسطین
خبرها
آمریکا, فلسطین
08:34 14.10.2025
طبق بیانیه مشترکی که توسط کاخ سفید منتشر شد، ایالات متحده، قطر، مصر و ترکیه متعهد به حل اختلافات از طریق دیپلماتیک هستند.
این سند همچنین تأکید می‌کند که اگر امنیت فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها تضمین شود، می‌توان به صلح پایدار دست یافت. امضاکنندگان همچنین اذعان می‌کنند که خاورمیانه نباید درگیر درگیری و "اجرای گزینشی شرایط صلح" شود.
رهبران ایالات متحده، مصر، قطر و ترکیه روز دوشنبه در اجلاس شرم‌الشیخ، توافق صلحی را در مورد نوار غزه امضا کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، آن را "بزرگترین و پیچیده‌ترین توافق تاکنون" نامید. عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، به نوبه خود، توافق غزه را یک نقطه عطف تاریخی توصیف کرد.
