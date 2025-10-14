https://spnfa.ir/20251014/وزارت-خارجه-ایران-اظهارات-ضد-ایرانی-آمریکا-را-محکوم-کرد-25946622.html

وزارت خارجه ایران اظهارات ضد ایرانی آمریکا را محکوم کرد

بیانیه وزارت امور خارجه: وزارت خارجه ایران، اتهام‌های بی‌اساس و ادعاهای غیرمسئولانه و شرم‌آور رئیس‌جمهور آمریکا در رابطه با ایران را که روز دوشنبه در کنست رژیم... 14.10.2025, اسپوتنیک ایران

ایران

بیانیه وزارت امور خارجه: وزارت خارجه ایران، اتهام‌های بی‌اساس و ادعاهای غیرمسئولانه و شرم‌آور رئیس‌جمهور آمریکا در رابطه با ایران را که روز دوشنبه در کنست رژیم صهیونیستی و در حضور جنایتکاران نسل‌کش ایراد شد، شدیداً محکوم می‌کند. آمریکا به‌عنوان بزرگترین مولد تروریسم در جهان و حامی رژیم تروریست و نسل‌کش صهیونیستی هیچ صلاحیت اخلاقی برای اتهام‌زنی به دیگران ندارد. وزارت امور خارجه تاکید می‌کند که تکرار ادعاهای کذب در مورد برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران به هیچ عنوان نمی‌تواند توجیه‌کننده جنایت مشترک رژیم آمریکا و صهیونیستی در تعرض به خاک مقدس ایران و ترور فرزندان غیور ایران زمین باشد. سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا در منطقه، حمایت از اشغالگری و جنایات رژیم نسل‌کش اسرائیل، به همراه فروش نامحدود تسلیحات به منطقه، آمریکا را تبدیل به بزرگترین عامل بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه کرده است. وزارت امور خارجه ابراز تمایل رئیس جمهور آمریکا به صلح و گفتگو را در تعارض با رفتارهای خصمانه و مجرمانه آمریکا علیه مردم ایران می‌بیند. چگونه می‌توان در میانه مذاکرات سیاسی به مناطق مسکونی و تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز یک کشور تهاجم کرد و بیش از یک هزار نفر، از جمله زنان و کودکان بی‌گناه را به شهادت رساند و سپس مدعی صلح و دوستی شد!؟ ایرانیان با تکیه بر فرهنگ و میراث غنی تاریخی خود، اهل منطق، گفتگو و تعامل هستند و در عین حال در دفاع از استقلال، عزت ملی و منافع عالیه ایران با شجاعت و قاطعیت عمل می‌کنند.

