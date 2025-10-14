https://spnfa.ir/20251014/هیاهوی-توخالی-دیرهنگام-برای-صلح-غزه-25950116.html

هیاهوی توخالی دیرهنگام برای صلح غزه

هیاهوی توخالی دیرهنگام برای صلح غزه

اسپوتنیک ایران

تعریف و تمجید از حمله غیر قانونی (طبق مقررات سازمان ملل) آمریکا و اسرائیل به ایران که یک کشور عضو سازمان ملل است نیز یک دهن کجی دیگر به مقررات بین المللی به... 14.10.2025, اسپوتنیک ایران

2025-10-14T13:41+0330

2025-10-14T13:41+0330

2025-10-14T13:41+0330

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/0d/25355129_0:60:1140:701_1920x0_80_0_0_79b2187f2039fcfc0d7b94a399d59278.jpg

علیرغم فضای رسانه ای که تیم رسانه ای آمریکا و اسرائیل برای توافق آتش بس درغزه راه انداخته اند اما واقعیت امر این است که همین توافق را می شد دو سال پیش هم به دست آورد و نیاز نبود این همه فلسطینی و اسرائیلی کشته شوند تا چنین توافقی اعلام شود.در نهایت اسرائیل مجبور شد در مقابل اسیران خود اسیران فلسطینی را آزاد کند (حدود 2000 اسیر فلسطینی در مقابل 20 اسیر اسرائیلی) و به مبادله اسرا تن دهد و همچنین حماس سر جای خود باقی ماند و قرار است اسرائیل به تدریج از غزه خارج شود.بازسازی خرابی هایی که در غزه توسط اسرائیل انجام شده هم گردن کشورهای عربی افتاده و کنترل و امنیت غزه هم هنوز در اختیار حماس قرار دارد و فقط احتمالا یک نیروی اسلامی مشترک برای کمک به حماس در غزه مستقر شود.قبل از 7 اکتر فلسطینی ها فراموش شده به حساب می آمدند و کشورهای عربی در حال امضای معاهده های صلح با اسرائیل بودند و قید ماجرای فلسطین را زده بودند، امروزه دوباره جریان فلسطین در صدر جریان های جهان قرار گرفته.تابوی انتقاد از اسرائیل در کشورهای غربی شکسته شده وامروزه فضای منفی بر علیه اسرائیل در کشورهای جهان به اوج خود رسیده و 165 کشور جهان فلسطین را به رسمیت شناخته اند و پیرو اجلاس اخیر مجمع عمومی سازمان ملل اکثریت کشورهای جهان خواهان اعطای حق تعیین سرنوشت و تشکیل کشور فلسطین شده اند.آقای ترامپ تلاش زیادی انجام داد تا در کنیست اسرائیل بتواند از رئیس جمهوری اسرائیل بله را بگیرد تا برای نتانیاهو عفو صادر کند اما خودداری رئیس جمهوری اسرائیل به دست زدن برای این خواست ترامپ به نوعی نشان از آن دارد که وی موافق اعطای مصونیت به نتانیاهو نمی باشد و این احتمال وجود دارد که اگر آتش بس در غزه برگزار شود و اسرائیل جنگ دیگری راه نیاندازد حکومت ائتلافی نتانیاهو سقوط کند و یا در انتخابات بعدی نتانیاهو نتواند اکثریت کنیست را به دست آورد و به دادگاه برود.در واقع به همین دلیل هم امروزه بسیاری از محافل سیاسی مترصد هستند که آیا اسرائیل جنگ جدیدی بر علیه لبنان یا سوریه یا عراق یا ایران راه می اندازد یا نه.خودداری رهبران کشورهای اصلی منطقه از حضور در این مراسم به نوعی نشان از آن دارد که تا زمانی که مشکل فلسطینی ها حل نشده اینها حاضر نیستند به آتش بس بسنده کنند و اینها خواهان آن هستند که کنفرانسی برای اعطای حقوق فلسطینی ها برگزار گردد نه کنفرانس آتش بس.بسیاری از رهبران حاضر در این کنفرانس عملا نه سر پیاز بودند و نه ته پیاز و فقط برای پر کردم جمع حضور داشته بودند.رهبران کشورهایی چون ایران – عربستان سعودی – امارات عربی متحده – قطر هیچ کدام حضور نداشتند و بیشتر آنهایی که حضور پیدا کرده بودند مانند آقای اردوغان و یا نخست وزیر پاکستان و یا نخست وزیر مالزی و... برای رضایت خاطر آمریکا و پشتیبانی شخصی از ترامپ حضور پیدا کرده بودند.در سخنرانی های اصلی هم که مشاهده کردیم هیچ صحتبی در باره مسایل اصلی و کلیدی که موجب آن شده کار به این جنگ کشیده شود نشد و اصرار آمریکایی ها بر اینکه قدس را به عنوان پایتخت اسرائیل تعیین کنند و اینکه جولان اشغالی سوریه را جزو خاک اسرائیل بدانند به نوعی یک دهن کجی به مجامع بین المللی به حساب می آمد چرا که طبق مصوبات سازمان ملل جولان جزو خاک سوریه است و قدس باید منطقه ای مشترک برای همه ادیان به حساب آید.تعریف و تمجید از حمله غیر قانونی (طبق مقررات سازمان ملل) آمریکا و اسرائیل به ایران که یک کشور عضو سازمان ملل است نیز یک دهن کجی دیگر به مقررات بین المللی به حساب می آید.ترامپ هفته گذشته علنا دلیل پافشاری بر این توافق را اعلام کرد و گفت که به نتانیاهو گفته :"تو نمی توانی با کل جهان بجنگی".عملا جنگ غزه به جنگ اسرائیل با کل جهان تبدیل شده بود و سرمستی نتانیاهو از بابت اینکه می تواند همه قوانین بین الملل را زیر پا بگذارد و به هر کسی می خواهد حمله کند و هر کسی را بخواهد ترور کند و... موجب آن شد که به ایران حمله کند و جنگ 12 روزه را راه بیاندازد که آمریکا با کلی سختی توانست اسرائیل را از این چالش خارج کند.آنچه مسلم است این می باشد که کل این ماجرا برای آن بوده و هست که اسرائیل را از مخمصه ای که در آن گیر کرده نجات دهند چون دیگر ادامه این ماجرا امکان پذیر نبود و حتی برخی باور دارند دیگر نتانیاهو یک مهره سوخته برای آمریکا به حساب می آید و به زودی وی نیز باید تغییر کند.نتانیاهو موفق نشد حتی یک ماموریت از ماموریت هایی که داشت را به اتمام برساند نه حماس نابود شده و نه اسیران بدون مبادله اسرا آزاد شدند و نه حزب الله نابود شده ونه انصار الله یمن و نه ایران ضعیف شده و نه الحشد الشعبی عراق نابود شده و نه... و آمریکا هم دیگر بیش از این نمی تواند برای اسرائیل هزینه مالی و سیاسی کند.به استناد رای گیری کشورهای جهان در شورای امنیت اکثریت قاطع کشورهای واقعی جهان امروزه متفق القول می باشند که اگر بخواهیم مشکل منطقه خاورمیانه را ریشه ای حل کنیم باید کشور فلسطین تشکیل شود و حق و حقوق فلسطینی ها اعطا شود وگرنه این چالش حالا حالا ها ادامه خواهد داشت.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

ایران