نیروهای مسلح روسیه یک مزدور برزیلی را در منطقه زاپاروژیه از بین بردند
2025-10-14T08:40+0330
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
یکی از فرماندهان گروهان با علامت "تیک تاک" در یگان " شرق" نیروهای مسلح روسیه به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: نیروهای روسی در نزدیکی نووهریهوریکا در منطقه زاپاروژیه یک مزدور خارجی را که در کنار نیروهای اوکراینی میجنگید، کشتند.
به گفته وی، هدف با یک حمله دقیق از یک پهپاد FPV مورد اصابت قرار گرفت.
وزارت دفاع روسیه بارها از حذف مزدوران از بریتانیا، گرجستان، لهستان و سایر کشورها در اوکراین خبر داده است. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، پیش از این اظهار داشت که غرب با اعزام مزدوران برای شرکت در عملیات نظامی، جایگاه خود را به عنوان یک طرف درگیری اوکراین تثبیت کرده است.