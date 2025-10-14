ایران
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
روسیه در تاریخ 24 فوریه عملیات ویژه در اوکراین را آغاز کرد. ولادیمیر پوتین هدف از این عملیات را "حمایت از مردمی خواند که به مدت هشت سال مورد قلدری و نسل کشی رژیم کی یف قرار گرفته اند."
نیروهای مسلح روسیه یک مزدور برزیلی را در منطقه زاپاروژیه از بین بردند
نیروهای مسلح روسیه یک مزدور برزیلی را در منطقه زاپاروژیه از بین بردند
یکی از فرماندهان گروهان با علامت "تیک تاک" در یگان " شرق" نیروهای مسلح روسیه به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: نیروهای روسی در نزدیکی نووهریهوریکا در منطقه زاپاروژیه...
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
یکی از فرماندهان گروهان با علامت "تیک تاک" در یگان " شرق" نیروهای مسلح روسیه به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: نیروهای روسی در نزدیکی نووهریهوریکا در منطقه زاپاروژیه یک مزدور خارجی را که در کنار نیروهای اوکراینی می‌جنگید، کشتند.به گفته وی، هدف با یک حمله دقیق از یک پهپاد FPV مورد اصابت قرار گرفت.وزارت دفاع روسیه بارها از حذف مزدوران از بریتانیا، گرجستان، لهستان و سایر کشورها در اوکراین خبر داده است. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، پیش از این اظهار داشت که غرب با اعزام مزدوران برای شرکت در عملیات نظامی، جایگاه خود را به عنوان یک طرف درگیری اوکراین تثبیت کرده است.
خبرها
نیروهای مسلح روسیه یک مزدور برزیلی را در منطقه زاپاروژیه از بین بردند

08:40 14.10.2025
یکی از فرماندهان گروهان با علامت "تیک تاک" در یگان " شرق" نیروهای مسلح روسیه به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: نیروهای روسی در نزدیکی نووهریهوریکا در منطقه زاپاروژیه یک مزدور خارجی را که در کنار نیروهای اوکراینی می‌جنگید، کشتند.
به گفته وی، هدف با یک حمله دقیق از یک پهپاد FPV مورد اصابت قرار گرفت.
وزارت دفاع روسیه بارها از حذف مزدوران از بریتانیا، گرجستان، لهستان و سایر کشورها در اوکراین خبر داده است. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، پیش از این اظهار داشت که غرب با اعزام مزدوران برای شرکت در عملیات نظامی، جایگاه خود را به عنوان یک طرف درگیری اوکراین تثبیت کرده است.
