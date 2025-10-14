https://spnfa.ir/20251014/عدم-حضور-ایران-در-شرم-الشیخ-هوشمندانه-بود-25952600.html
عدم حضور ایران در شرم الشیخ هوشمندانه بود
عدم حضور ایران در شرم الشیخ هوشمندانه بود
اسپوتنیک ایران
سید رضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل و غرب آسیا در خصوص عدم حضور ایران در اجلاس شرم الشیخ به شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: عدم حضور... 14.10.2025, اسپوتنیک ایران
2025-10-14T16:44+0330
2025-10-14T16:44+0330
2025-10-14T16:44+0330
گزارش و تحلیل
سیاسی
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/0e/25952420_0:231:4485:2754_1920x0_80_0_0_a83eaf8cf71f91ef76ddbd11bbfdb4f4.jpg
این تصمیم بر اساس اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی اتخاذ شد، چرا که اصل برگزاری این اجلاس، نه برای تحقق صلح در منطقه و نه برای احقاق حقوق مردم فلسطین و غزه، بلکه صرفاً برای آن بود که آمریکا خود را "صلحطلب" معرفی کرده و اسرائیل را سفیدشویی کند.وی افزود:بر این اساس، عدم حضور جمهوری اسلامی به معنای مخالفت با کلیت این اجلاس و اهداف آن بود. دلیل دیگر این تصمیم، تجربه تاریخی جمهوری اسلامی از بدعهدیهای مکرر آمریکا و اسرائیل است. بر این اساس، جمهوری اسلامی در این نمایشگاه بدون اعتبار شرکت نکرد.این کارشناس مسائل غرب آسیا به ریشه بحران فلسطین اشاره کرد، و اظهار داشت:جمهوری اسلامی ایران با توجه به حمایت خود از مقاومت فلسطین، قطعاً نباید در اجلاسی شرکت میکرد که قصد داشت در مورد بخشی از سرنوشت مقاومت، بدون حضور نمایندگان واقعی آن (مانند حماس) تصمیمگیری کند.وی تاکید کرد:واقعیت امر این است که پس از پایان این شوی تبلیغاتی، کاملاً آشکار شد که آمریکا صحنهگردان انحصاری این مراسم بود و با تحقیر بسیاری از مقامات حاضر، قصد داشت سلطه خود را بر آنان به اثبات برساند و نقشآفرینی خود در تحولات بینالمللی را بزرگنمایی کند. با توجه به این موارد، عدم حضور جمهوری اسلامی ایران تصمیمی کاملاً هوشمندانه و شرافتمندانه بود.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/0e/25952420_253:0:4232:2984_1920x0_80_0_0_27ed8ee63045599393f4e75c78158fc1.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سیاسی
عدم حضور ایران در شرم الشیخ هوشمندانه بود
سید رضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل و غرب آسیا در خصوص عدم حضور ایران در اجلاس شرم الشیخ به شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: عدم حضور جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس، تصمیمی هوشمندانه و شرافتمندانه بود.
این تصمیم بر اساس اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی اتخاذ شد، چرا که اصل برگزاری این اجلاس، نه برای تحقق صلح در منطقه و نه برای احقاق حقوق مردم فلسطین و غزه، بلکه صرفاً برای آن بود که آمریکا خود را "صلحطلب" معرفی کرده و اسرائیل را سفیدشویی کند.
بر این اساس، عدم حضور جمهوری اسلامی به معنای مخالفت با کلیت این اجلاس و اهداف آن بود. دلیل دیگر این تصمیم، تجربه تاریخی جمهوری اسلامی از بدعهدیهای مکرر آمریکا و اسرائیل است. بر این اساس، جمهوری اسلامی در این نمایشگاه بدون اعتبار شرکت نکرد.
این کارشناس مسائل غرب آسیا به ریشه بحران فلسطین اشاره کرد، و اظهار داشت:
جمهوری اسلامی ایران با توجه به حمایت خود از مقاومت فلسطین، قطعاً نباید در اجلاسی شرکت میکرد که قصد داشت در مورد بخشی از سرنوشت مقاومت، بدون حضور نمایندگان واقعی آن (مانند حماس) تصمیمگیری کند.
واقعیت امر این است که پس از پایان این شوی تبلیغاتی، کاملاً آشکار شد که آمریکا صحنهگردان انحصاری این مراسم بود و با تحقیر بسیاری از مقامات حاضر، قصد داشت سلطه خود را بر آنان به اثبات برساند و نقشآفرینی خود در تحولات بینالمللی را بزرگنمایی کند. با توجه به این موارد، عدم حضور جمهوری اسلامی ایران تصمیمی کاملاً هوشمندانه و شرافتمندانه بود.