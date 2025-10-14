ایران
جنگ تجاری بالا گرفت/ چین علیه کشتی‌های مرتبط با آمریکا اقدام کرد
فرشاد عادل دبیرکل اندیشکده مطالعات راهبردی ایران و چین درباره تصمیم چین مبنی بر اخذ عوارض از کشتی های مرتبط با آمریکا به اسپوتنیک گفت: این تصمیم چین را باید به عنوان یک پاسخ قاطع از سوی چین به اقدام آمریکا مبنی بر وضع قوانین محدود کننده تجارت میان آمریکا و چین تحلیل کرد.
عادل در ادامه گفت، پیش‌تر شاهد بودیم که آمریکا از روز 14 اکتبر عوارض بندری را بر کشتی های مرتبط با چین اعمال کرده بود و البته این اقدام با اعتراض شدید چین مواجه شد و دولت چین آن را امری ناقض قوانین سازمان تجارت جهانی و اصل برابری عمل متقابل مندرج در توافقنامه حمل و نقل دریایی چین و آمریکا دانست.
وی خاطر نشان کرد، چین در طی هفته‌های گذشته پاسخ خود را به آمریکا ارائه کرده است و جلسات مشورتی و هماهنگی بسیاری درباره این موضوع برگزار شده که هیچکدام از آن‌ها با پاسخ مثبتی از سوی آمریکا مواجه نبوده و اصرار آمریکا بر دریافت عوارض ویژه از کشتی های مرتبط با چین در نهایت اقدام متقابل چین علیه کشتی های مرتبط با آمریکا را به همراه داشته است. این اقدامات همگی بخشی از جنگ تجاری آمریکا علیه چین هستند که در نهایت هدف محدود سازی نقش آفرینی چین در بازار ایالات متحده را دنبال می‌کنند.
عادل در پایان تصریح کرد، بنابراین در نتیجه چنین اقداماتی مزیت رقابتی کالاهای چینی در بازار آمریکا از بین می‌رود و مصرف کنندگان آمریکایی نخستین ضرر کنندگان از این تصمیم هستند و البته در نهایت چنین تصمیمی به سود صنایع آمریکایی خواهد بود. چرا که قیمت و کیفیت مناسب کالاهای چینی در حال حاضر رقیبی جدی برای کالاهای آمریکایی به حساب می‌آید و مصرف کنندگان آمریکایی ترجیح می‌دهند از کالاهای ساخت چین استفاده کنند.
