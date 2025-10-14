https://spnfa.ir/20251014/آیا-جنبش-عدم-تعهد-میتواند-موقعیت-جهانی-خود-را-تقویت-کند-25949566.html

آیا جنبش عدم تعهد می‌تواند موقعیت جهانی خود را تقویت کند؟

امیرعلی میرباقری پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره نوزدهمین اجلاس میان‌دوره‌ای وزرای خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در اوگاندا به اسپوتنیک گفت: در آغاز بر این...

امیرعلی میرباقری پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره نوزدهمین اجلاس میان‌دوره‌ای وزرای خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در اوگاندا به اسپوتنیک گفت: در آغاز بر این نکته تأکید می‌کنم که حضور وزیر امور خارجه ایران در این اجلاس نشان‌دهنده تلاش تهران برای فعال‌تر شدن در عرصه دیپلماسی چندجانبه است.اگرچه جنبش عدم تعهد که زمانی به‌عنوان یکی از ستون‌های تأثیرگذاری کشورهای در حال توسعه در نظام بین‌الملل شناخته می‌شد، اما در دهه‌های اخیر به دلیل تحولات ژئوپولیتیک و شکاف میان اعضا، وزن سیاسی خود را تا حدودی از دست داده است. اکنون به نظر می‌رسد ایران با حضور فعال در این نشست، درصدد آن است تا با تکیه بر ظرفیت‌های دیپلماتیک و شبکه گسترده این جنبش، موقعیت خود را در صحنه جهانی تقویت کند و صدای کشورهای در حال توسعه را در مسائل کلیدی مانند امنیت، انرژی و اقتصاد بین‌الملل برجسته نماید.میرباقری در ادامه افزود، یکی از نکات مهم این اجلاس، تمرکز بر ابتکاراتی است که می‌تواند نقش جنبش را در حل بحران‌های جهانی بازتعریف کند. کشورهای عضو باید فرا‌تر رفته و با ارائه راهکارهای مشترک در زمینه‌های تغییرات اقلیمی، امنیت غذایی، فناوری و مقابله با چالش‌های اقتصادی، از انزوا و کاهش تأثیرگذاری سیاسی خود خارج شوند.وی خاطر نشان کرد، باید دید که ایران با چه پیشنهادات و سیاست‌هایی در این کنفرانس شرکت می‌کند، منتها آنچه روشن است، می‌تواند جایگاه خود را به‌عنوان یکی از بازیگران کلیدی جنبش تثبیت کند و ابتکارات دیپلماتیک تازه‌ای برای بازسازی وحدت و کارآمدی این گروه به نمایش بگذارد.میرباقری در پایان تصريح کرد، اجلاس میان‌دوره‌ای وزرای خارجه فرصتی است تا جنبش عدم تعهد با تمرکز بر همگرایی میان اعضا، وزن خود را در تحولات جهانی بازسازی کند. موفقیت این اجلاس، علاوه بر تقویت اعتبار جمعی اعضا، می‌تواند مسیر تازه‌ای برای ایران و دیگر کشورها در راستای دیپلماسی فعال، مشارکت در حل مسائل بین‌المللی و افزایش نفوذ در سازمان‌های جهانی ایجاد کند. بعبارتی، ابتکارات عملی و همکاری‌های هدفمند، کلید بازگرداندن نقش تاریخی جنبش عدم تعهد در نظام جهانی امروز خواهد بود.

