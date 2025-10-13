https://spnfa.ir/20251013/مسیری-تازه-برای-همکاریهای-اقتصادی-ایران-روسیه-و-آذربایجان-شکل-میگیرد--25930042.html
مسیری تازه برای همکاریهای اقتصادی ایران، روسیه و آذربایجان شکل میگیرد
مسیری تازه برای همکاریهای اقتصادی ایران، روسیه و آذربایجان شکل میگیرد
سمیه ماندگار پژوهشگر مسائل بینالملل در گفتوگو با اسپوتنیک نشست سهجانبه مقامات بلندپایه آذربایجان، ایران و روسیه در باکو را نقطه عطفی در مسیر همکاریهای... 13.10.2025, اسپوتنیک ایران
2025-10-13T12:50+0330
2025-10-13T12:50+0330
2025-10-13T12:50+0330
سمیه ماندگار پژوهشگر مسائل بینالملل در گفتوگو با اسپوتنیک نشست سهجانبه مقامات بلندپایه آذربایجان، ایران و روسیه در باکو را نقطه عطفی در مسیر همکاریهای منطقهای دانست و با اشاره به بازتاب این نشست در رسانههای آذربایجانی گفت:آذربایجان با تاکید بر جایگاه ژئوپولیتیکی کشورش، این گفتوگوها را فرصتی برای ارتقای ظرفیت کریدور بینالمللی شمال–جنوب و توسعه شبکههای حملونقل و انرژی میان سه کشور ارزیابی میکند. معاون نخستوزیر آذربایجان نیز در سخنان خود بر اهمیت راهبردی اتصال جادهای و ریلی در تقویت پیوندهای تجاری سهجانبه تأکید داشت.ماندگار در ادامه افزود، در سوی دیگر، رسانههای روسی محور گفتوگوها را توسعه خدمات لجستیکی و افزایش ظرفیت گمرکی میان سه کشور دانسته و از نگاه مسکو، گسترش همکاریهای حملونقل و ترانزیتی در این قالب میتواند زمینهساز شکلگیری مسیرهای جایگزین برای تجارت میان آسیای میانه، ایران و اروپا باشد. این رویکرد، همسو با سیاست روسیه در تنوعبخشی به مسیرهای صادراتی و کاهش وابستگی به گذرگاههای غربی تحلیل شده است.ماندگار تصریح کرد، این نشست را میتوان تلاشی هدفمند برای تعمیق همگرایی اقتصادی در منطقه دانست که در واقع در دل رقابتهای ژئوپلیتیکی و فشار تحریمها معنای قابل توجهی مییابد. در صورت عملیاتی شدن توافقات سهجانبه، پروژههایی نظیر تبادل برق، توسعه بنادر و تسهیل ترانزیت کالا میتواند منافع ملموسی برای سه کشور به همراه داشته باشد.با این حال، به نظر میرسد تداوم برخی چالشهای سیاسی میان باکو و مسکو و نیز فشار قدرتهای غربی بر مسیرهای جایگزین تجاری، تحقق کامل این اهداف را در کوتاهمدت دشوار میسازد.
