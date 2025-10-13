ایران
مسیری تازه برای همکاری‌های اقتصادی ایران، روسیه و آذربایجان شکل می‌گیرد
مسیری تازه برای همکاری‌های اقتصادی ایران، روسیه و آذربایجان شکل می‌گیرد
ایران
ایران

مسیری تازه برای همکاری‌های اقتصادی ایران، روسیه و آذربایجان شکل می‌گیرد

12:50 13.10.2025
© AP Photo / Aida Sultanova, Fileباکو پایتخت آذربایجان
باکو پایتخت آذربایجان - اسپوتنیک ایران , 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Aida Sultanova, File
سمیه ماندگار پژوهشگر مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با اسپوتنیک نشست سه‌جانبه مقامات بلندپایه آذربایجان، ایران و روسیه در باکو را نقطه عطفی در مسیر همکاری‌های منطقه‌ای دانست و با اشاره به بازتاب این نشست در رسانه‌های آذربایجانی گفت:
آذربایجان با تاکید بر جایگاه ژئوپولیتیکی کشورش، این گفت‌وگوها را فرصتی برای ارتقای ظرفیت کریدور بین‌المللی شمال–جنوب و توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل و انرژی میان سه کشور ارزیابی می‌کند. معاون نخست‌وزیر آذربایجان نیز در سخنان خود بر اهمیت راهبردی اتصال جاده‌ای و ریلی در تقویت پیوندهای تجاری سه‌جانبه تأکید داشت.
ماندگار در ادامه افزود، در سوی دیگر، رسانه‌های روسی محور گفت‌وگوها را توسعه خدمات لجستیکی و افزایش ظرفیت گمرکی میان سه کشور دانسته و از نگاه مسکو، گسترش همکاری‌های حمل‌ونقل و ترانزیتی در این قالب می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری مسیرهای جایگزین برای تجارت میان آسیای میانه، ایران و اروپا باشد. این رویکرد، همسو با سیاست روسیه در تنوع‌بخشی به مسیرهای صادراتی و کاهش وابستگی به گذرگاه‌های غربی تحلیل شده است.
ماندگار تصریح کرد، این نشست را می‌توان تلاشی هدفمند برای تعمیق همگرایی اقتصادی در منطقه دانست که در واقع در دل رقابت‌های ژئوپلیتیکی و فشار تحریم‌ها معنای قابل توجهی می‌یابد. در صورت عملیاتی شدن توافقات سه‌جانبه، پروژه‌هایی نظیر تبادل برق، توسعه بنادر و تسهیل ترانزیت کالا می‌تواند منافع ملموسی برای سه کشور به همراه داشته باشد.
با این حال، به نظر می‌رسد تداوم برخی چالش‌های سیاسی میان باکو و مسکو و نیز فشار قدرت‌های غربی بر مسیرهای جایگزین تجاری، تحقق کامل این اهداف را در کوتاه‌مدت دشوار می‌سازد.
