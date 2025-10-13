https://spnfa.ir/20251013/ایران-موضع-دفاعی-خود-را-حفظ-میکند-25928295.html
ایران موضع دفاعی خود را حفظ میکند
به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص پیغام نتانیاهو که از طریق پوتین به ایران... 13.10.2025, اسپوتنیک ایران
به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص پیغام نتانیاهو که از طریق پوتین به ایران داده شد، گفت: حرف ها و نکات کشور های دوست را میشنویم انا با چمان باز به تحولات مینگریم، با توجه به سابقه فریبکاری اسرائیل موضع خود را در حوزه های دفاعی به طور کامل حفظ میکنیم.بقائی در ادامه بیانیه سه کشور اروپایی را تکراری و غیرصادقانه دانست و بیان کرد: درباره بیانیه اخیر سه کشور اروپایی نیز باید گفت این بیانیه نکته تازهای ندارد و تکرار مواضع گذشته آنان است. این مواضع کلیشهای، فاقد صداقت و حسن نیت بوده و برخی از گزارههای آن اساساً موضوعیت ندارد.وی تاکید کرد که اروپا باید استقلال و جدیت دیپلماتیک خود را نشان دهد و افزود: تأکید مکرر بر اینکه ایران نباید به سلاح هستهای دست یابد، در حالی مطرح میشود که جمهوری اسلامی ایران نه بهدنبال چنین سلاحی بوده و نه آن را در اختیار دارد.این کشورهای اروپایی بودند که با سوءاستفاده از سازوکار حلاختلاف برجام، موجب ایجاد بنبست در روند دیپلماتیک شدند. اکنون زمان آن است که این کشورها با نشان دادن استقلال رأی و جدیت در تصمیمگیری، اعتبار دیپلماتیک خود را در افکار عمومی و نزد دولتها بازسازی کنند.اسماعیل بقائی در ادامه ضمن اشاره بر اینکه ایران بر تعهد خود به NPT و پادمان تأکید دارد اظهار داشت:ایران همچنان عضو معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) است و به توافقنامه پادمان متعهد میماند.در چارچوب تفاهم با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ایران تلاش کرده شرایط تعامل سازنده در وضعیت جدید را فراهم کند، اما متأسفانه طرفهای مقابل، بهویژه سه کشور اروپایی، از این رویکرد همراه با حسن نیت بهره نبردند.وی رویکرد خصمانه اروپا را مانع تعامل با آژانس دانست و بیان کرد:ایران از ابتدا اعلام کرده بود که هرگونه اقدام خصمانه علیه کشور، از جمله تلاش برای بازگرداندن قطعنامههای لغوشده، اجرای تفاهم قاهره را ناممکن خواهد کرد. در حال حاضر، اگرچه دیپلماسی همواره در جریان است، اما برنامه مشخصی برای تماس یا نشست جدید در روزهای آینده وجود ندارد.
