اسناد جدید، نقش بوریس جانسون در مهندسی بحران اوکراین را آشکار می‌کند

به گزارش اسپوتنیک – روح‌الله مدبر، کارشناس مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت: افشای ارتباطات نزدیک بوریس جانسون، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، با کریستوفر هاربورن، بخشی از صدها سند همکاری محرمانه‌ای است که ماهیت فاشیستی و نئونازی جانسون را آشکار می‌کند. ما پیش‌تر نیز بارها بر نقش محوری جانسون در شکل‌گیری بحران اوکراین تأکید کرده بودیم. در ابتدای این بحران، او وارد کی‌یف شد و در یک سخنرانی ویژه اعلام کرد: "تا آخرین نفر اوکراینی باید در برابر روسیه بجنگد تا ما در این جنگ آنگلوساکسونی پیروز شویم." مدبر خاطرنشان کرد، سخنانی که جانسون سه سال پیش مطرح کرد و در آن، مردم اوکراین را سپری برای جاه‌طلبی‌های انگلیس معرفی نمود، بازتاب‌دهنده‌ی رویکرد فاشیستی آنگلوساکسون‌هاست. به گفته‌ی او، یکی از دلایل اصلی این مواضع، منافع کلانی است که جانسون، دولت کی‌یف و سایر بازیگران مرتبط از تداوم بحران اوکراین به دست می‌آورند، از جمله در حوزه‌های مافیای تسلیحاتی، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان. وی افزود، بخشی از جنایاتی که رژیم کی‌یف و ناتو مرتکب شدند، شامل قاچاق انسان و حتی اعضای بدن انسان‌ها بوده که این ساختارها را به کارتل‌های تروریستی بدل کرده است. این کارشناس در پایان تصریح کرد، امروز بیش از گذشته آشکار شده که در پسِ بحران اوکراین، منافع جریان‌های فاشیستی نهفته است. جانسون یکی از چهره‌های اصلی این جبهه است و افرادی چون جو بایدن، هانتر بایدن، استارمر و امانوئل مکرون نیز در همین حلقه حضور دارند. به باور مدبر، حتی سخنان اخیر دبیرکل ناتو نیز بازتاب‌دهنده‌ی منافع مشترکی است که این گروه‌های تبهکار از تداوم بحران اوکراین دنبال می‌کنند.

