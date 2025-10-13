https://spnfa.ir/20251013/آخرین-تحولات-در-توافق-تبادل-اسرا-بین-اسرائیل-و-حماس-25925310.html

آخرین تحولات در توافق تبادل اسرا بین اسرائیل و حماس

حماس اسامی 20 اسیر اسرائیلی را که تصمیم گرفته است امروز به عنوان بخشی از توافق تبادل اسرا آزاد کند، منتشر کرد. 13.10.2025, اسپوتنیک ایران

تنش بین اسرائیل و فلسطین

حماس اسامی 20 اسیر اسرائیلی را که تصمیم گرفته است امروز به عنوان بخشی از توافق تبادل اسرا آزاد کند، منتشر کرد.رادیو ارتش اسرائیل: فهرست اسامی 20 اسیر زنده منتشر شده توسط حماس با فهرستی که اسرائیل از آن مطلع است، مطابقت دارد.سازمان پخش اسرائیل: اتوبوس‌های صلیب سرخ در راه دریافت اسرای اسرائیلی هستند.اسرائیل هیوم، به نقل از یک منبع امنیتی: ارتش اسرائیل در حال آماده شدن برای انتقال گروگان‌ها، از ساعت 8 صبح، از شمال نوار غزه است.تلویزیون دولتی Kan : گروهی از هفت گروگان اسرائیلی که آزاد شده‌اند، در بخش غزه به صلیب سرخ تحویل داده شدند.

