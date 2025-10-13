https://spnfa.ir/20251013/آخرین-تحولات-در-توافق-تبادل-اسرا-بین-اسرائیل-و-حماس-25925310.html
آخرین تحولات در توافق تبادل اسرا بین اسرائیل و حماس
آخرین تحولات در توافق تبادل اسرا بین اسرائیل و حماس
اسپوتنیک ایران
حماس اسامی 20 اسیر اسرائیلی را که تصمیم گرفته است امروز به عنوان بخشی از توافق تبادل اسرا آزاد کند، منتشر کرد. 13.10.2025, اسپوتنیک ایران
2025-10-13T08:58+0330
2025-10-13T08:58+0330
2025-10-13T08:58+0330
تنش بین اسرائیل و فلسطین
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e5/0a/1c/8414807_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_3b5be21f5209f62d847e7f21241caa16.jpg
حماس اسامی 20 اسیر اسرائیلی را که تصمیم گرفته است امروز به عنوان بخشی از توافق تبادل اسرا آزاد کند، منتشر کرد.رادیو ارتش اسرائیل: فهرست اسامی 20 اسیر زنده منتشر شده توسط حماس با فهرستی که اسرائیل از آن مطلع است، مطابقت دارد.سازمان پخش اسرائیل: اتوبوسهای صلیب سرخ در راه دریافت اسرای اسرائیلی هستند.اسرائیل هیوم، به نقل از یک منبع امنیتی: ارتش اسرائیل در حال آماده شدن برای انتقال گروگانها، از ساعت 8 صبح، از شمال نوار غزه است.تلویزیون دولتی Kan : گروهی از هفت گروگان اسرائیلی که آزاد شدهاند، در بخش غزه به صلیب سرخ تحویل داده شدند.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e5/0a/1c/8414807_640:0:5760:3840_1920x0_80_0_0_052bab6218fa3f38f84d742850842e87.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تنش بین اسرائیل و فلسطین
حماس اسامی 20 اسیر اسرائیلی را که تصمیم گرفته است امروز به عنوان بخشی از توافق تبادل اسرا آزاد کند، منتشر کرد.
رادیو ارتش اسرائیل: فهرست اسامی 20 اسیر زنده منتشر شده توسط حماس با فهرستی که اسرائیل از آن مطلع است، مطابقت دارد.
سازمان پخش اسرائیل: اتوبوسهای صلیب سرخ در راه دریافت اسرای اسرائیلی هستند.
اسرائیل هیوم، به نقل از یک منبع امنیتی: ارتش اسرائیل در حال آماده شدن برای انتقال گروگانها، از ساعت 8 صبح، از شمال نوار غزه است.
تلویزیون دولتی Kan : گروهی از هفت گروگان اسرائیلی که آزاد شدهاند، در بخش غزه به صلیب سرخ تحویل داده شدند.