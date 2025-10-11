صد هزار مشاوره ی تلفنی در طول جنگ ثبت شده
معاون بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران: در جنگ 12 روزهای که اتفاق افتاد، به عنوان یک بحران، بالاخره جنگ—مثل هر بحران دیگری—میتواند بسیار آسیبزا باشد.
دکتر علیرضا رییسی، معاون بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اسپوتنیک در تهران درباره ی تاثیر جنگ 12 روزه بر سلامت روان ایرانیان گفت: بهویژه جنگ در مقایسه با بلایایی مثل سیل و زلزله، شاید آسیبهای متفاوت و عمیقتری داشته باشد، چرا که این جنگ بهطور مشخص در مناطق مسکونی رخ داد و بسیاری از خانوادهها را تحت تأثیر قرار داد. متأسفانه تعدادی از هموطنان، از جمله کودکان، جان خود را از دست دادند و بسیاری از کودکان شاهد صحنههای دلخراشی بودند که اثرات عمیق روانی بر جای گذاشته است.
وی افزود: در این جنگ، ما با دو بحث اصلی روبرو بودیم: اول، شرایط حاد و بحرانی که در جریان جنگ وجود داشت، و دوم، مسئله تداوم و تبدیل این وضعیت به یک وضعیت مزمن پس از پایان درگیریها.
معاون بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران در ادامه اظهار داشت: خوشبختانه روانشناسان عزیز ما در حوزه بهداشت و دیگر حوزهها بلافاصله دست به کار شدند. در گام اول، یک خط تلفن مشاوره (4030) راهاندازی شد که امکان ارائه مشاورههای تلفنی را فراهم میکرد. در این مسیر، بیش از صد هزار مشاوره ارائه شد که آمار بسیار قابل توجهی محسوب میشود.
وی تاکید کرد: اتفاق مهم دیگری که افتاد، این بود که خانوادههای آسیب دیده—که عمدتاً در مکانهای خاصی مانند هتلها اسکان داده شده بودند—توسط روانشناسان ما مورد ارزیابی و غربالگری قرار گرفتند. افرادی که نیاز به اقدامات تخصصیتر و پیگیری داشتند، به متخصصین مربوطه ارجاع داده شدند و تحت درمان قرار گرفتند. این روند تا امروز نیز ادامه دارد؛ یعنی اگر در جریان مشاورهها تشخیص داده میشد که فرد نیاز به پیگیری بلندمدت و درمان مزمن دارد، این خدمات تا زمان لازم ادامه یافته است.
دکتر علیرضا رییسی، ضمن تاکید بر اینکه این جنگ نهتنها بر کودکان، بلکه بر همه افراد جامعه تأثیر گذاشت، بیان کرد: بیشک هنوز هم آثار این جنگ—بهویژه برای کسانی که از نزدیک شاهد حوادث بودند یا عزیزی را از دست دادهاند—پابرجاست. خوشبختانه خدماترسانی در این حوزه با جدیت و بهصورت گسترده کماکان در حال انجام است.
