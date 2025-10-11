https://spnfa.ir/20251011/جایزه-ای-برای-تشویق-صلح-یا-درگیری-25906977.html
جایزه ای برای تشویق صلح یا درگیری
جایزه ای برای تشویق صلح یا درگیری
معروف است که الفرد نوبل برای تکفیر گناهان خود پس از اکتشاف دینامیت جایزه صلح نوبل را بنا گذاشت تا آیندگان نام او را به نیکی یاد کنند.
جریان به این ترتیب بود که یک روزنامه فرانسوی در سال 1888 یک مطلب دروغین درباره فوت نوبل منتشر کرد و در آن او را به خاطر اختراع دینامیت گناه کار خوانده بود آنقدر نوبل وجهه منفوری به دلیل این اختراع اش داشت که همه کس از مردن او شادی می کرد و هیچ کس از مردن او ناراحت نبود.این مساله او را به فکر ایجاد تصویر بهتری از خود نزد آیندگان واداشت.عبارتی که او را بسیار ناراحت کرده بود این بود که این نشریه اینگونه نوشته بود: "فرشته مرگ مردهاست، دکتر آلفرد نوبل، فردی که برای ایجاد راهی برای کشتن افراد بیشتر در زمان کمتر ثروتمند شده بود؛ دیروز فوت کرد و اینهمه پول که مرگ دیگران برای او به ارمغان آورده نتوانسته یک لحظه زندگی شرافتمندانه برایش بخرد".نوبل چیزی حدود 4.5 ملیون کرون طلای سوئد ثروت داشت که بر اساس برخی برآوردها بیش از 100 ملیارد دلار امروزی ارزش داشت.در تاریخ 27 نوامبر 1895 در باشگاه نروژی ها-سوئدیها در پاریس، آلفرد نوبل آخرین وصیتنامه خود را امضا کرد و بیشتر دارایی خود را به جایزهای اختصاص داد تا همه ساله بدون توجه به ملیتی خاص، به افراد شایسته ای که برای صلح فعالیت می کنند اهدا گردد.طبق وصیت او موسسه ای با نام موسسه صلح نوبل تاسیس شد که از آن زمان شروع به فعالیت کرد و وظیفه این موسسه سرمایه گذاری 4.5 ملیون کرون طلای او در پروژه های مختلف برای حفظ وافزایش ارزش آن و اهدای جوایز سالانه به افرادی که در رشته های مختلف برای صلح گام بر می دارند بود.از آن زمان این جایزه به یک جایزه معتبر جهانی برای تشویق افراد به فعالیت های صلح آمیز تبدیل شد.اما طی چند دهه اخیر به نظر می آید که مجموعه ای در راس این موسسه قرار گرفته اند که تحت تاثیر سیاست برخی کشورهای غربی قرار گرفته اند و فعالیت آنها از آن چیزی که نوبل خواهانش بود منحرف شده.به اسامی ذیل توجه کنید:شیرین عبادی – اپوزیسیون ایرانلیو شیائوبو – اپوزیسیون چیندیمیتری موراتوف – اپوزیسیون روسیهالس بیالیاتسکی – اپوزیسیون بلاروسنرگس محمدی – اپوزیسیون ایرانماریا کورینا ماچادو – اپوزیسیون ونزولاو...کافی است به این اسامی نگاهی گذرا داشته باشید تا متوجه شوید این جوایز به هیچ وجه به قول آقای پوتین به افرادی که برای صلح جهانی فعالیت می کنند داده نمی شود بلکه به افرادی داده می شود که پروژه های غربی را در کشورهای دیگر پیاده می کنند و بیشتر به دنبال ایجاد آشوب در کشورهای مخالف نظم غربی هستند.حتی یک نفر از آنهایی که مخالف پروژه های غربی در جهان است و یا حتی آنهایی که طی دو سال اخیر برای صلح در غزه یا اوکراین یا جاهای دیگر جهان فعالیت چشمگیر داشتند در لیست کاندیداها نیز قرار نگرفته اند.این در حالی است که نوبل به صراحت وصیت کرده این جایزه باید به افرادی داده شود که برای صلح جهانی کاری می کنند.کمیته مربوطه حتی یک جمله نمی تواند در باره اینکه اینها برای صلح جهانی چه کاری کرده اند بیان کند و آش آنقدر شور شده که ماریا ماچادو با ترامپ تماس گرفته و جایزه خود را تقدیم او کرده چرا که خود را در حد و قواره دریافت این جایزه نمی دانسته.
