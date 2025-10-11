https://spnfa.ir/20251011/بمباران-اطلاعات-سلامت-روان-را-هدف-گرفته--جنگ-عامل-اصلی-اختلالات-روان-است-25896647.html
بمباران اطلاعات، سلامت روان را هدف گرفته / جنگ عامل اصلی اختلالات روان است
معاون وزیر بهداشت ایران، در سخنانی گفت که اگر خواهان سلامت روان در منطقه هستیم، لازم است جنگ متوقف شود؛ چرا که جنگ عامل اصلی اختلالات روان است. 11.10.2025, اسپوتنیک ایران
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در نشستی خبری به مناسبت هفته سلامت روان با اشاره به شعار دسترسی به خدمت سلامت روان در بحرانها و شرایط اضطراری، گفت: هفته سلامت روان از ۱۹ تا ۲۵ مهرماه نامگذاری شده و این موضوع اولویتی همگانی است. با توجه به تغییرات سبک زندگی، بحث سلامت روان در دنیا متفاوتتر از قبل است؛ به طوری که دیجیتال شدن اجتماعی میتواند برای سلامت روان هم فرصت باشد هم تهدید؛ چرا که امروزه با هجوم خبرهای متفاوت روبهرو هستیم و این بمباران اطلاعات به ویژه برای کودکان و نوجوانان میتواند آسیبرسان باشد. معاون وزیر بهداشت، در ادامه افزود: عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی، جنگ، بحرانها و ... میتواند بر سلامت روان موثر باشد. در اجلاس وزرای بهداشت که در حوزه روان و در دوحه قطر برگزار شد عنوان کردم که اگر خواهان سلامت روان در منطقه هستیم، لازم است جنگ متوقف شود؛ چرا که جنگ عامل اصلی اختلالات روان است. بنابراین اگر قرار است سازمانهای بینالمللی کاری در این زمینه انجام دهند بهتر است دست از سر منطقه بردارند و خود به خود این موضوع حل میشود. علیرضا رییسی همچنین تاکید کرد: موضوع دیگری که نگرانش هستیم آن است که خیلیها اکنون به عنوان مشاور در حوزه سلامت روان کار میکنند که از جاهای مختلف مدرک و مجوز کار میگیرند. حساسیت در ارائه مشاورههای روانشناسی بسیار مهم است و اگر دقت نباشد مشاوره ممکن است راه را به خطا ببرد. در عالم مشاوره، تجربه شخصی به تنهایی کافی نیست و باید اطلاعات و علم فراوانی برای این کار وجود داشته باشد. وی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت شیوع اختلالات روان در ایران نیز گفت: براساس آخرین پیمایش انجام شده اختلالات روان در کشور از شیوع حدود ۲۵ درصد برخوردار است و افسردگی و اختلالات اضطرابی شایعترین این اختلالات بوده است که البته هر کدام از اینها طیفهای مختلفی دارد. رئیسی به فعالیت ۳۲۰۰ روانشناس در شبکه بهداشت این کشور اشاره کرد و اظهار داشت: در غربالگریهایی که توسط این روانشناسان صورت میگیرد در صورت لزوم فرد برای درمان به سطوح بالاتر ارجاع داده میشود. همچنین ۱۰۳ مرکز "سراج" (مرکز سلامت روانی اجتماعی که مبتنی بر جامعه است) در کشور راهاندازی شده است. این مراکز از حضور روانشناس، روانپزشک و مددکار اجتماعی بهره میگیرند.
