https://spnfa.ir/20251010/نشست-فرماندهان-نیروی-دریایی-حاشیه-خزر-حاکی-از-خودتصمیمگیری-و-ارتقای-ظرفیتهای-منطقهای-25879411.html
نشست فرماندهان نیروی دریایی حاشیه خزر حاکی از خود‌تصمیم‌گیری و ارتقای ظرفیت‌های منطقه‌ای
نشست فرماندهان نیروی دریایی حاشیه خزر حاکی از خود‌تصمیم‌گیری و ارتقای ظرفیت‌های منطقه‌ای
نشست فرماندهان نیروی دریایی حاشیه خزر پیام واضحی از اراده پنج کشور ساحلی برای مدیریت مستقل امنیت و منابع خزر است.
2025-10-10T13:26+0330
2025-10-10T13:26+0330
ایران
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/07/17/23784049_9:0:791:440_1920x0_80_0_0_9d889d97d5e34f661fc40300e0b23df4.jpg
به گزارش اسپوتنیک - علی شیر یزدانی پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره نشست فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه دریای خزر که در سن‌پترزبورگ به اسپوتنیک گفت: این اجلاس پیام واضحی از اراده پنج کشور ساحلی برای مدیریت مستقل امنیت و منابع خزر است و نشان می‌دهد که تهران، مسکو، باکو، آستانه و عشق‌آباد به دنبال نهادینه کردن شبکه‌ای از هماهنگی‌های نظامی و عملیاتی برای جلوگیری از مداخلات بیرونی هستند. همچنین باید گفت که حضور امیر دریادار شهرام ایرانی نیز اهمیت سیاسی و نمادین این اقدام را برجسته‌تر می‌سازد. این کارشناس ضمن اشاره به اقدامات عملی قبلی این همکاری خاطر نشان‌ کرد، کنش‌های نظامی-عملیاتی مانند رزمایش‌های مرکب ایران و روسیه در خزر و شرکت شناورهای ایرانی در برنامه‌های دریایی روسیه که پیوسته تکرار شده‌اند و از سوی دیگر سازوکارهای حقوقی و زیست‌محیطی منطقه‌ای مثل توافق‌ها و برنامه‌های حفاظت محیطی که چارچوب همکاری‌های مشترک را ساخته‌اند در رپابط همسایگان حاشیه خزر بسیار حائز اهمیت است. چراکه این رویه‌ها هم پیام بازدارندگی دارند و هم زمینه‌های فنی و اجرایی لازم برای همکاری‌های امنیتی و اقتصادی را فراهم کرده‌اند. یزدانی تصريح کرد، البته همیشه در عرصه‌ بین الملل چنين دیدارهایی تبعاتِ میدانی و سیاستی قابل توجهی داشته و تداوم و تقویت چنین هماهنگی‌های نظامی-دریایی هزینه مداخلات خارجی را افزایش می‌دهد. اما از سویی، اعتبار حقوقی و سیاسی کنوانسیون‌های منطقه‌ای را تقویت می‌کند. هماهنگی امنیتی می‌تواند فضای پایدارتری برای توسعه حمل‌ونقل دریایی، حفاری و بهره‌برداری از منابع زیر‌سطحی و تجارت منطقه‌ای فراهم آورد. وی در پایان اذعان داشت، تاکید بر رزمایش‌ها و همکاری‌های زیست‌محیطی نشان می‌دهد این کنفرانس صرفاً بیانیه‌محور نیست و قرار است به فرماندهی‌های نظامی و عملیات‌های مشترک ملموس تبدیل شود.
13:26 10.10.2025
نشست فرماندهان نیروی دریایی حاشیه خزر پیام واضحی از اراده پنج کشور ساحلی برای مدیریت مستقل امنیت و منابع خزر است.
به گزارش اسپوتنیک - علی شیر یزدانی پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره نشست فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه دریای خزر که در سن‌پترزبورگ به اسپوتنیک گفت: این اجلاس پیام واضحی از اراده پنج کشور ساحلی برای مدیریت مستقل امنیت و منابع خزر است و نشان می‌دهد که تهران، مسکو، باکو، آستانه و عشق‌آباد به دنبال نهادینه کردن شبکه‌ای از هماهنگی‌های نظامی و عملیاتی برای جلوگیری از مداخلات بیرونی هستند. همچنین باید گفت که حضور امیر دریادار شهرام ایرانی نیز اهمیت سیاسی و نمادین این اقدام را برجسته‌تر می‌سازد.
این کارشناس ضمن اشاره به اقدامات عملی قبلی این همکاری خاطر نشان‌ کرد، کنش‌های نظامی-عملیاتی مانند رزمایش‌های مرکب ایران و روسیه در خزر و شرکت شناورهای ایرانی در برنامه‌های دریایی روسیه که پیوسته تکرار شده‌اند و از سوی دیگر سازوکارهای حقوقی و زیست‌محیطی منطقه‌ای مثل توافق‌ها و برنامه‌های حفاظت محیطی که چارچوب همکاری‌های مشترک را ساخته‌اند در رپابط همسایگان حاشیه خزر بسیار حائز اهمیت است. چراکه این رویه‌ها هم پیام بازدارندگی دارند و هم زمینه‌های فنی و اجرایی لازم برای همکاری‌های امنیتی و اقتصادی را فراهم کرده‌اند.
یزدانی تصريح کرد، البته همیشه در عرصه‌ بین الملل چنين دیدارهایی تبعاتِ میدانی و سیاستی قابل توجهی داشته و تداوم و تقویت چنین هماهنگی‌های نظامی-دریایی هزینه مداخلات خارجی را افزایش می‌دهد. اما از سویی، اعتبار حقوقی و سیاسی کنوانسیون‌های منطقه‌ای را تقویت می‌کند. هماهنگی امنیتی می‌تواند فضای پایدارتری برای توسعه حمل‌ونقل دریایی، حفاری و بهره‌برداری از منابع زیر‌سطحی و تجارت منطقه‌ای فراهم آورد.
وی در پایان اذعان داشت، تاکید بر رزمایش‌ها و همکاری‌های زیست‌محیطی نشان می‌دهد این کنفرانس صرفاً بیانیه‌محور نیست و قرار است به فرماندهی‌های نظامی و عملیات‌های مشترک ملموس تبدیل شود.
