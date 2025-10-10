https://spnfa.ir/20251010/ایران-نمی-تواند-به-حرف-های-نتاناهو-اعتماد-کند--25889372.html

ایران نمی تواند به حرف های نتانياهو اعتماد کند؟

ایران نمی تواند به حرف های نتانياهو اعتماد کند؟

اسپوتنیک ایران

جناب آقای ولادیمیر پوتین اخیرا اظهار داشته که نتانیاهو در تماس تلفنی با او از وی خواسته پیغامی را مبنی بر اینکه اسرائیل تمایل به ورود به درگیری جدید با ایران... 10.10.2025, اسپوتنیک ایران

2025-10-10T22:47+0330

2025-10-10T22:47+0330

2025-10-10T22:47+0330

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/15/25528423_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_90812b2242b31ee0a82394af692b630c.jpg

ظاهرا نتانیاهو اظهار داشته که تمایل دارد اختلاف ها از کانال های دیپلماتیک حل و فصل شود. این ماجرا ایرانی ها را به یاد پیغامی که آمریکایی ها پنج شش ماه قبل از طریق روسیه مبنی بر اینکه آنها خواهان راه حل سیاسی اختلافات هستند می اندازد. در آن زمان رهبری تاکید کرده بودند که مذاکرات با آمریکا فایده ندارد اما برخی اصرار داشتند که باید به دیپلماسی فرصت داد و این پیغام آمریکا را نشانه حسن نیت تفسیر کردند، اما بعدا همین که طرفین به توافق نزدیک شدند، دو روز قبل از زمان اعلام توافق اسرائیل به ایران حمله نظامی کرد. اصلی ترین ضربه هایی که به ایرانی ها وارد شد هم بابت آن بود که ایرانی ها مطمئن بودند همه چیز تمام شده و دیپلماسی دارد به نتیجه می رسد. اگر از محافل سیاسی ایران سوال کنید نظر اکثریتشان این است که هدف نتانیاهو از تماس با پوتین بیشتر این بوده که مطمئن شود روند همکاری های نظامی طرفین در چه مرحله ای است و تلاش کند بلکه بتواند میان ایران و روسیه تفرقه بیاندازد یا حد اقل روسیه را متقاعد کند که تسلیحات پیشرفته در اختیار ایران قرار ندهد. طی چند هفته اخیر اخبار زیادی در باره تعاملات نظامی ایران و روسیه مخصوصا در زمینه تحویل جنگنده های میگ 29 و 30 و سو 35 به ایران منتشر شده که قطعا موجب دلواپسی اسرائیل شده. اگر آنها قصدی برای اقدامی بر علیه ایران نداشته باشند قطعا نیاز نمی بینند که دلواپس تسلیحات دفاعی ایران باشند. از سوی دیگر روزانه اخبار زیادی مبنی بر انتقال حجم قابل توجهی تسلیحات غربی به اسرائیل در رسانه ها منتشر می شود، مطلبی که به هیچ وجه با دیدگاه دیپلماسی که نتانیاهو از آن صحبت کرده همسو نیست. آقای سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم اخیرا اظهار داشته که برخی کشورهای غربی به هیچ وجه به دنبال ایجاد فضای گفتگو بین ایران و آمریکا نیستند و بیشتر به دنبال افزایش تنش و راه اندازی جنگی جدید در خاورمیانه با استفاده از سیاست انگلیسی تفرقه بیانداز و حکومت کن هستند، امری که رفتار این کشورها به وضوح بیان کننده آن است. اگر اینگونه نبود اینها بند ماشه برجام را اجرا نمی کردند و در اجلاس با کشورهای عربی از ادعاهای غیر قانونی بر علیه خاک ایران حمایت نمیکردند. بعید به نظر می رسد با شرایط موجود ایرانی ها گول نتانیاهو را بخورند و باور کنند که او به دنبال صلح است.

https://spnfa.ir/20251006/25813153.html

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60