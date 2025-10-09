https://spnfa.ir/20251009/موضع-محتاطانه-ایران-و-رویکرد-عملگرایانه-روسیه-در-قبال-توافق-حماس-و-اسرائیل-25864926.html

موضع محتاطانه ایران و رویکرد عملگرایانه روسیه در قبال توافق حماس و اسرائیل

ایران از اصل آتش‌بس، توقف کشتارها و ضرورت خروج اسرائیل از غزه حمایت می‌کند، اما هم‌زمان نسبت به ابعاد خطرناک "طرح ترامپ" در ارتباط با غزه و سابقه بدعهدی... 09.10.2025, اسپوتنیک ایران

به گزارش اسپوتنیک، محمد خواجویی، مدیر گروه مطالعات لبنان در مرکز مطالعات خاورمیانه، درباره رویکرد ایران و روسیه نسبت به توافق آتش‌بس میان حماس و اسرائیل در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت: ایران در قبال این توافق، موضعی حمایتی اما مشروط، محتاطانه و هشدارآمیز اتخاذ کرده است. به گفته وی، ایران از اصل آتش‌بس، توقف کشتارها و ضرورت خروج اسرائیل از غزه حمایت می‌کند، اما هم‌زمان نسبت به ابعاد خطرناک "طرح ترامپ" در ارتباط با غزه و سابقه بدعهدی اسرائیل در توافقات مشابه هشدار می‌دهد. وی درباره رویکرد روسیه توضیح داد: روسیه در قبال این توافق، حمایتی آشکار و عملگرایانه داشته و بارها بر ضرورت اجرای چارچوب دوکشوری و تحقق کامل آتش‌بس تأکید کرده است. از این منظر، می‌توان گفت مواضع ایران و روسیه دارای اشتراکاتی است، از جمله هر دو کشور از مرحله نخست توافق استقبال کرده‌اند. مشروط بر اینکه به توقف کامل جنگ و آزادی گروگان‌ها بینجامد و بر پایبندی طرف‌ها به مفاد آن تأکید داشته‌اند. با این حال، تفاوت‌هایی نیز وجود دارد و روسیه صریح‌تر از این طرح تمجید کرده و آن را بهترین گزینه موجود دانسته، در حالی‌ که ایران بدون اشاره مستقیم به طرح ترامپ، حمایت خود را به تصمیم فلسطینی‌ها گره زده و نسبت به بندهای امنیتی، به‌ویژه موضوع خلع سلاح، هشدار داده است. همچنین برخلاف روسیه، ایران این موضع را در چارچوب طرح دوکشوری تعریف نمی‌کند. خواجویی در پایان تأکید کرد: آنچه می‌تواند ایران و روسیه را در این موضوع در کنار یکدیگر قرار دهد، نگرانی مشترک از تلاش آمریکا و اسرائیل برای تغییر نظم امنیتی منطقه است. واشنگتن در پی آن است تا از تحرکات اسرائیل علیه لبنان، عراق، یمن و حتی ایران برای بازتعریف موازنه قدرت در منطقه و تضعیف متحدان روسیه و چین بهره‌برداری کند. از این‌ رو، دو کشور نسبت به پیامدهای این آتش‌بس و نحوه بهره‌برداری احتمالی اسرائیل و آمریکا از آن، دیدگاهی حساس و مشابه دارند.

