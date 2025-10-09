https://spnfa.ir/20251009/حسن-بیگی-توافق-صلح-غره-ناپایدار-است-25872766.html

حسن بیگی: توافق صلح غره ناپایدار است

حسن بیگی: توافق صلح غره ناپایدار است

ابوالفضل حسن بیگی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، در خصوص آتش بس غزه به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: امروز، نگاه جامعهٔ بین‌المللی به غرب مثبت نیست. به نظر من، غرب به چند دلیل وارد عمل شد و سعی کرد کشورهای اسلامی را گرد هم آورد. هدف آن‌ها انجام اقدامی بود که راهی برای خروج از بن‌بست کنونی غرب باشد. وی افزود: اسرائیل در آستانهٔ فروپاشی و در شرایط بسیار سختی قرار دارد. اذهان عمومی جهان علیه اسرائیل است. حتی در کشورهای هم‌پیمان با اسرائیل، مردم به خیابان‌ها آمده و اقدامات این رژیم را محکوم می‌کنند. در داخل اسرائیل نیز چنددستگی به وجود آمده و نگرانی از فروپاشی به اوج خود رسیده است. بنابراین، آن‌ها برای نجات از این بحران، به دنبال چنین "طرح صلحی" هستند. در مقابل، حماس همواره کوشیده است تا خرابی‌های غزه و تلفات انسانی را به حداقل برساند و معضلات مردم را حل کند. به همین دلیل، بخش‌هایی از دستورکار 20 ماده‌ای غرب را—که قطعاً در آینده دستخوش تغییرات زیادی خواهد شد—پذیرفته است. بهار عربی در آستانه‌ای قرار داشت که کشورهای همسوی غرب را از دسترس آن خارج کند و انقلاب‌هایی را رقم بزند. ابوالفضل حسن بیگی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، به صحبت های پوتین در خصوص جهان چند قطبی اشاره کرد و اظهار داشت: این روند جایی برای سلطهٔ غرب باقی نمی‌گذارد. گروه "بریکس" در حال قدرت‌گیری است، اقتصاد کشورهای نوظهور روزبه‌روز تقویت می‌شود، حدود یک‌سوم از گردش مالی قارهٔ اروپا را روسیه به خود اختصاص داده، اقتصاد چین در حال دگرگونی است و پایگاه‌های جدیدی در خاورمیانه و آفریقا می‌گشاید. ابوالفضل حسن بیگی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، طرح صلحی که اکنون صورت گرفته را دارای یک مشکل اساسی دانست و بیان کرد: حماس اصرار دارد که اسرائیل باید تمامی باریکهٔ غزه را تخلیه کند، اما نتانیاهو فقط بر تخلیهٔ بخشی از آن پافشاری دارد. وی تاکید کرد: امروز شاهد یک همبستگی قلبی بین مردم اسرائیل و مردم غزه برای آزادی اسرا هستیم. در این راستا، هر دو طرف باید گام‌هایی بردارند. در مورد خلع سلاح، هیچ مذاکره‌ای صورت نگرفته و توافق به صورت کلی و شکننده است.ابوالفضل حسن بیگی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، ضمن تاکید بر اینکه مقاومت فلسطین از حقوق خود کوتاه نخواهد آمد و تنها به یک آتش‌بس موقت و تبادل اسرا—برای کمک به مردم غزه و رساندن امکانات، دارو و آغاز بازسازی—اکتفا کرده است، بیان کرد: موضوع سلاح نیز کاملاً در اختیار مقاومت است و غرب نمی‌تواند آن را کنترل کند.

