آیا آمریکا واقعا تصور می کند می تواند خواست خود را بر روسیه تحمیل کند؟
دکتر عماد آبشناس در مقاله ای برای اسپوتنیک نوشت: روزنامه بریتانیایی تلگراف در مطلبی که اخیرا منتشر کرده ادعا کرده :" تحویل احتمالی موشکهای کروز تاماهاک به اوکراین میتواند ماهها طول بکشد. همچنین ادعا میشود که واشنگتن ظاهراً میتواند این سلاحها را بدون اجازه استفاده به کی یف ارسال کند تا مسکو را در مذاکرات برای حل مناقشه اوکراین تحت تأثیر قرار دهد".وقتی با کارشناسان نظامی صحبت می کند تاکید می کنند که اکثر تسلیحات پیشرفته آمریکایی مانند جنگنده های اف 35 و یا موشک های کروز تاماهاک و... به گونه ای تولید شده که از طریق ماهواره قابل کنترل است و برای استفاده از این تسلیحات نیاز است که کد رمز به روز شده ای در اختیار استفاده کننده قرار گیرد و این کد هر روز تغییر می کند و اگر ایالات متحده نخواهد به مصرف کننده اجازه شلیک موشک و یا حتی پرواز هواپیما را بدهد عملا می تواند کد را ندهد تا موشک و یا جنگنده کار نکند.به هر حال بسیاری کارشناسان باور دارند انتقال موشک ها به اوکراین به معنای اجازه استفاده از آنها نیست و ایالات متحده بیشتر به دنبال آن است که روسیه را تهدید کند و تحت فشار قرار دهد تا با خواسته های غربی ها موافقت کند.آمریکایی ها به خوبی می دانند که روسیه سالها است که خود را برای مقابله با این نوع موشک ها و دیگر تسلیحات ناتو آماده کرده و اگر روسیه احساس کند که مردم اش در خطر هستند ممکن است همه این موشک ها و تسلیحات را در مبدآ نابود کند و یا اینکه منتظر بماند آنها تلاش کنند از آن استفاده کنند و آنها را در هوا نابود کند.آمریکایی ها هم به خوبی می دانند اگر این موشک ها پرتاب شود و در هوا نابود شوند آنوقت اعتبار تسلیحات ساخت آمریکا از بین می رود و متوجه است که چنین اتفاقی منجر به آن می شود که اعتبار تسلیحات آمریکایی در جهان از بین برود.
دکتر عماد آبشناس
دکتر عماد آبشناس
دکتر عماد آبشناس
16:19 09.10.2025 (بروز رسانی شده: 16:24 09.10.2025)
دکتر عماد آبشناس در مقاله ای برای اسپوتنیک نوشت: روزنامه بریتانیایی تلگراف در مطلبی که اخیرا منتشر کرده ادعا کرده :" تحویل احتمالی موشکهای کروز تاماهاک به اوکراین میتواند ماهها طول بکشد. همچنین ادعا میشود که واشنگتن ظاهراً میتواند این سلاحها را بدون اجازه استفاده به کی یف ارسال کند تا مسکو را در مذاکرات برای حل مناقشه اوکراین تحت تأثیر قرار دهد".
وقتی با کارشناسان نظامی صحبت می کند تاکید می کنند که اکثر تسلیحات پیشرفته آمریکایی مانند جنگنده های اف 35 و یا موشک های کروز تاماهاک و... به گونه ای تولید شده که از طریق ماهواره قابل کنترل است و برای استفاده از این تسلیحات نیاز است که کد رمز به روز شده ای در اختیار استفاده کننده قرار گیرد و این کد هر روز تغییر می کند و اگر ایالات متحده نخواهد به مصرف کننده اجازه شلیک موشک و یا حتی پرواز هواپیما را بدهد عملا می تواند کد را ندهد تا موشک و یا جنگنده کار نکند.
البته این مساله یک امر پشت پا افتاده به حساب می آید چرا که ایران هم برخی موشکی هایی را که در اختیار متحدین اش قرار می دهد با همین شرایط تحویل می دهد و سیستم الکترونیک پروازی این موشک ها به گونه ای طراحی شده که بدون کد رمز مربوطه امکان استفاده از موشک ها وجود ندارد.
به هر حال بسیاری کارشناسان باور دارند انتقال موشک ها به اوکراین به معنای اجازه استفاده از آنها نیست و ایالات متحده بیشتر به دنبال آن است که روسیه را تهدید کند و تحت فشار قرار دهد تا با خواسته های غربی ها موافقت کند.
آمریکایی ها به خوبی می دانند که روسیه سالها است که خود را برای مقابله با این نوع موشک ها و دیگر تسلیحات ناتو آماده کرده و اگر روسیه احساس کند که مردم اش در خطر هستند ممکن است همه این موشک ها و تسلیحات را در مبدآ نابود کند و یا اینکه منتظر بماند آنها تلاش کنند از آن استفاده کنند و آنها را در هوا نابود کند.
آمریکایی ها هم به خوبی می دانند اگر این موشک ها پرتاب شود و در هوا نابود شوند آنوقت اعتبار تسلیحات ساخت آمریکا از بین می رود و متوجه است که چنین اتفاقی منجر به آن می شود که اعتبار تسلیحات آمریکایی در جهان از بین برود.