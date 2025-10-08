ایران
کارشناس: ارتش روسیه ابتکار عمل را در همه جبهه‌ها در دست دارد/ ناتو بازنده نهایی میدان اوکراین
کارشناس: ارتش روسیه ابتکار عمل را در همه جبهه‌ها در دست دارد/ ناتو بازنده نهایی میدان اوکراین
روح‌الله مدبر: همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره کرده بودیم، ارتش فدراسیون روسیه در تمامی خطوط عملیاتی “منطقه ویژه نظامی” در حال پیشروی و کسب موفقیت است. 08.10.2025, اسپوتنیک ایران
روح‌الله مدبر درباره مسائل بین‌الملل، در واکنش به سخنان ولادیمیر پوتین مبنی بر پیشروی نیروهای مسلح روسیه و عقب‌نشینی ارتش اوکراین از تمامی خطوط مقدم، در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت: این امر نشان می‌دهد که ارتش روسیه توانسته هیمنه پوشالی 32 کشور عضو ناتو را که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در کنار رژیم کی‌یف قرار دارند، در هم بشکند. یکی از دلایل اصلی حملات مکرر رژیم کی‌یف با حمایت ناتو به داخل خاک روسیه، ناتوانی آن در مقابله میدانی با ارتش روسیه است. در واقع، این حملات تلاشی برای انحراف افکار عمومی و پنهان کردن شکست‌های سنگین در جبهه میدانی محسوب می‌شود. وی در ادامه افزود: تصمیمات رژیم کی‌یف در این زمینه در واقع از سوی اربابان غربی آن اتخاذ می‌شود. در این میان، دو نکته کلیدی قابل توجه است. نخست، تغییر لحن دونالد ترامپ و برنامه جدید او برای ارسال تسلیحات موشکی به رژیم کی‌یف که ناشی از خشم واشنگتن نسبت به حمایت‌های مثبت و گسترده فدراسیون روسیه از ایران است. کاخ سفید بارها در تماس‌های تلفنی خود با رئیس‌جمهور روسیه خواسته بود که مسکو از تهران حمایت نکند. با این حال، طی روزهای اخیر شاهد افزایش آشکار حمایت‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی روسیه از ایران هستیم. مدبر تصریح کرد: به‌دنبال این رویکرد، ایالات متحده درصدد انتقام‌گیری از روسیه برآمده است. ارسال موشک‌های جدید به رژیم کی‌یف پاسخی به مواضع دوستانه و همکاری‌های راهبردی مسکو با تهران تلقی می‌شود. در این میان، عناصر غرب‌گرا و رسانه‌های همسو با آن‌ها در داخل ایران که همواره علیه روسیه به شایعه‌پراکنی و دروغ‌پردازی می‌پردازند، باید از رفتار خود شرمگین باشند، چراکه بار دیگر ثابت شده روسیه دوست واقعی و راهبردی ایران است. وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با توجه به شکست‌های سنگین ناتو و رژیم کی‌یف در برابر ارتش فدراسیون روسیه، غرب اکنون در تلاش است با انجام حملاتی در خاک روسیه، فشارهای سیاسی و روانی تازه‌ای ایجاد کند. اما این حملات، همانند موارد پیشین، مصداق بارز جنایت جنگی است و هیچ تغییری در معادله میدانی ایجاد نخواهد کرد، بلکه اوضاع را برای ناتو و رژیم کی‌یف وخیم‌تر خواهد ساخت. مدبر در پایان تأکید کرد: ادامه سیاست‌های بایدن در کاخ سفید سرانجامی جز شکست نخواهد داشت. بازنده نهایی این میدان ناتو است و تنها راه‌حل واقعی بحران اوکراین، پذیرش شروط روسیه است. امروز روسیه نه‌تنها در میدان نبرد بلکه در عرصه دیپلماسی نیز دست بالا را دارد و مسیر پیروزی خود را با قدرت ادامه می‌دهد.
کارشناس: ارتش روسیه ابتکار عمل را در همه جبهه‌ها در دست دارد/ ناتو بازنده نهایی میدان اوکراین

14:05 08.10.2025
کارشناس: ارتش روسیه ابتکار عمل را در همه جبهه‌ها در دست دارد/ ناتو بازنده نهایی میدان اوکراین - اسپوتنیک ایران , 1920, 08.10.2025
روح‌الله مدبر: همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره کرده بودیم، ارتش فدراسیون روسیه در تمامی خطوط عملیاتی “منطقه ویژه نظامی” در حال پیشروی و کسب موفقیت است.
روح‌الله مدبر درباره مسائل بین‌الملل، در واکنش به سخنان ولادیمیر پوتین مبنی بر پیشروی نیروهای مسلح روسیه و عقب‌نشینی ارتش اوکراین از تمامی خطوط مقدم، در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت: این امر نشان می‌دهد که ارتش روسیه توانسته هیمنه پوشالی 32 کشور عضو ناتو را که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در کنار رژیم کی‌یف قرار دارند، در هم بشکند. یکی از دلایل اصلی حملات مکرر رژیم کی‌یف با حمایت ناتو به داخل خاک روسیه، ناتوانی آن در مقابله میدانی با ارتش روسیه است.
در واقع، این حملات تلاشی برای انحراف افکار عمومی و پنهان کردن شکست‌های سنگین در جبهه میدانی محسوب می‌شود. وی در ادامه افزود: تصمیمات رژیم کی‌یف در این زمینه در واقع از سوی اربابان غربی آن اتخاذ می‌شود. در این میان، دو نکته کلیدی قابل توجه است.
نخست، تغییر لحن دونالد ترامپ و برنامه جدید او برای ارسال تسلیحات موشکی به رژیم کی‌یف که ناشی از خشم واشنگتن نسبت به حمایت‌های مثبت و گسترده فدراسیون روسیه از ایران است. کاخ سفید بارها در تماس‌های تلفنی خود با رئیس‌جمهور روسیه خواسته بود که مسکو از تهران حمایت نکند. با این حال، طی روزهای اخیر شاهد افزایش آشکار حمایت‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی روسیه از ایران هستیم.
مدبر تصریح کرد: به‌دنبال این رویکرد، ایالات متحده درصدد انتقام‌گیری از روسیه برآمده است. ارسال موشک‌های جدید به رژیم کی‌یف پاسخی به مواضع دوستانه و همکاری‌های راهبردی مسکو با تهران تلقی می‌شود. در این میان، عناصر غرب‌گرا و رسانه‌های همسو با آن‌ها در داخل ایران که همواره علیه روسیه به شایعه‌پراکنی و دروغ‌پردازی می‌پردازند، باید از رفتار خود شرمگین باشند، چراکه بار دیگر ثابت شده روسیه دوست واقعی و راهبردی ایران است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با توجه به شکست‌های سنگین ناتو و رژیم کی‌یف در برابر ارتش فدراسیون روسیه، غرب اکنون در تلاش است با انجام حملاتی در خاک روسیه، فشارهای سیاسی و روانی تازه‌ای ایجاد کند. اما این حملات، همانند موارد پیشین، مصداق بارز جنایت جنگی است و هیچ تغییری در معادله میدانی ایجاد نخواهد کرد، بلکه اوضاع را برای ناتو و رژیم کی‌یف وخیم‌تر خواهد ساخت.
مدبر در پایان تأکید کرد: ادامه سیاست‌های بایدن در کاخ سفید سرانجامی جز شکست نخواهد داشت. بازنده نهایی این میدان ناتو است و تنها راه‌حل واقعی بحران اوکراین، پذیرش شروط روسیه است. امروز روسیه نه‌تنها در میدان نبرد بلکه در عرصه دیپلماسی نیز دست بالا را دارد و مسیر پیروزی خود را با قدرت ادامه می‌دهد.
