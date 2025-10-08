https://spnfa.ir/20251008/ناوگان-آزادی-از-حمله-اسرائیل-به-کشتیهایش-خبر-داد-25839558.html
ناوگان آزادی از حمله اسرائیل به کشتیهایش خبر داد
ناوگان آزادی از حمله اسرائیل به کشتیهایش خبر داد
اسپوتنیک ایران
فعالان ناوگان جهانی صمود در بیانیهای اعلام کردند: "تقریباً در فاصله 222.2 کیلومتری غزه، اسرائیل به ناوگان ما حمله کرد. تاکنون حداقل دو کشتی توقیف شده است..... 08.10.2025, اسپوتنیک ایران
2025-10-08T09:02+0330
2025-10-08T09:02+0330
2025-10-08T09:02+0330
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/02/25722228_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_71e446575693151f296cff9475a1ae7a.jpg
وزارت امور خارجه اسرائیل، به نوبه خود، در پلتفرم رسانه اجتماعی X اعلام کرد که مسافران کشتیهای توقیف شده به بندر تحویل داده شدهاند، در سلامت هستند و انتظار میرود که اخراج شوند. در اول اکتبر، نیروی دریایی اسرائیل شروع به توقیف کشتیهای ناوگان صمود کرد و آنها را به همراه فعالان برای استرداد بعدی به بندر اشدود اسرائیل هدایت کرد. روز دوشنبه، اسرائیل 171 نفر از شرکتکنندگان در این اعتراض، از جمله گرتا تونبرگ را اخراج کرد.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/02/25722228_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_25fb3f8199d44e62ff0ae20d36ba73b8.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جهان
ناوگان آزادی از حمله اسرائیل به کشتیهایش خبر داد
فعالان ناوگان جهانی صمود در بیانیهای اعلام کردند: "تقریباً در فاصله 222.2 کیلومتری غزه، اسرائیل به ناوگان ما حمله کرد. تاکنون حداقل دو کشتی توقیف شده است... ارتش در تلاش است تا مسیر کشتیها را تغییر دهد."
وزارت امور خارجه اسرائیل، به نوبه خود، در پلتفرم رسانه اجتماعی X اعلام کرد که مسافران کشتیهای توقیف شده به بندر تحویل داده شدهاند، در سلامت هستند و انتظار میرود که اخراج شوند.
در اول اکتبر، نیروی دریایی اسرائیل شروع به توقیف کشتیهای ناوگان صمود کرد و آنها را به همراه فعالان برای استرداد بعدی به بندر اشدود اسرائیل هدایت کرد. روز دوشنبه، اسرائیل 171 نفر از شرکتکنندگان در این اعتراض، از جمله گرتا تونبرگ را اخراج کرد.