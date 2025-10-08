https://spnfa.ir/20251008/ناوگان-آزادی-از-حمله-اسرائیل-به-کشتیهایش-خبر-داد-25839558.html

ناوگان آزادی از حمله اسرائیل به کشتی‌هایش خبر داد

فعالان ناوگان جهانی صمود در بیانیه‌ای اعلام کردند: "تقریباً در فاصله 222.2 کیلومتری غزه، اسرائیل به ناوگان ما حمله کرد. تاکنون حداقل دو کشتی توقیف شده است..... 08.10.2025, اسپوتنیک ایران

وزارت امور خارجه اسرائیل، به نوبه خود، در پلتفرم رسانه اجتماعی X اعلام کرد که مسافران کشتی‌های توقیف شده به بندر تحویل داده شده‌اند، در سلامت هستند و انتظار می‌رود که اخراج شوند. در اول اکتبر، نیروی دریایی اسرائیل شروع به توقیف کشتی‌های ناوگان صمود کرد و آنها را به همراه فعالان برای استرداد بعدی به بندر اشدود اسرائیل هدایت کرد. روز دوشنبه، اسرائیل 171 نفر از شرکت‌کنندگان در این اعتراض، از جمله گرتا تونبرگ را اخراج کرد.

