ناوگان آزادی از حمله اسرائیل به کشتی‌هایش خبر داد
ناوگان آزادی از حمله اسرائیل به کشتی‌هایش خبر داد
فعالان ناوگان جهانی صمود در بیانیه‌ای اعلام کردند: "تقریباً در فاصله 222.2 کیلومتری غزه، اسرائیل به ناوگان ما حمله کرد. تاکنون حداقل دو کشتی توقیف شده است.
وزارت امور خارجه اسرائیل، به نوبه خود، در پلتفرم رسانه اجتماعی X اعلام کرد که مسافران کشتی‌های توقیف شده به بندر تحویل داده شده‌اند، در سلامت هستند و انتظار می‌رود که اخراج شوند. در اول اکتبر، نیروی دریایی اسرائیل شروع به توقیف کشتی‌های ناوگان صمود کرد و آنها را به همراه فعالان برای استرداد بعدی به بندر اشدود اسرائیل هدایت کرد. روز دوشنبه، اسرائیل 171 نفر از شرکت‌کنندگان در این اعتراض، از جمله گرتا تونبرگ را اخراج کرد.
خبرها
ناوگان آزادی از حمله اسرائیل به کشتی‌هایش خبر داد

فعالان ناوگان جهانی صمود در بیانیه‌ای اعلام کردند: "تقریباً در فاصله 222.2 کیلومتری غزه، اسرائیل به ناوگان ما حمله کرد. تاکنون حداقل دو کشتی توقیف شده است... ارتش در تلاش است تا مسیر کشتی‌ها را تغییر دهد."
وزارت امور خارجه اسرائیل، به نوبه خود، در پلتفرم رسانه اجتماعی X اعلام کرد که مسافران کشتی‌های توقیف شده به بندر تحویل داده شده‌اند، در سلامت هستند و انتظار می‌رود که اخراج شوند.
در اول اکتبر، نیروی دریایی اسرائیل شروع به توقیف کشتی‌های ناوگان صمود کرد و آنها را به همراه فعالان برای استرداد بعدی به بندر اشدود اسرائیل هدایت کرد. روز دوشنبه، اسرائیل 171 نفر از شرکت‌کنندگان در این اعتراض، از جمله گرتا تونبرگ را اخراج کرد.
