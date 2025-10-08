https://spnfa.ir/20251008/رسانههای-آمریکایی-ترامپ-48-ساعت-آینده-را-برای-حل-مناقشه-غزه-حیاتی-خواند-25839468.html
رسانههای آمریکایی: ترامپ 48 ساعت آینده را برای حل مناقشه غزه حیاتی خواند
طبق گزارشها، رئیس جمهور ترامپ به گروگان سابق آمریکایی، عیدان الکساندر، و خانوادهاش گفته است که 48 ساعت آینده مذاکرات بسیار حیاتی است. 08.10.2025, اسپوتنیک ایران
خبرنگار فاکس نیوز گفت: ترامپ پیش از عزیمت به مصر، مذاکرهکنندگان آمریکایی خود، استیو ویتکاف و جرد کوشنر را موظف به دستیابی به توافق بین طرفهای درگیر کرده است. مذاکرات غیرمستقیم از روز دوشنبه در مصر بین هیئتهایی از جنبش حماس و اسرائیل، با مشارکت میانجیگرانی از مصر، قطر و ترکیه در مورد طرح صلح پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ دو ساله در نوار غزه، آغاز شده است.
