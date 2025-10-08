ایران
اسناد از طبقه‌بندی خارج‌شده سیا حاکی از واقعیت نفوذ آمریکا در اوکراین پس از میدان
اسناد از طبقه‌بندی خارج‌شده سیا حاکی از واقعیت نفوذ آمریکا در اوکراین پس از میدان

سميه ماندگار پژوهشگر مسائل بین‌الملل به اسپوتنیک گفت: در یکی از این اسناد اشاره شده که مقامات دولت وقت اوکراین، پس از اعتراضات "میدان" در سال 2014، انتظار داشتند معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده در جریان سفر خود به کی‌یف درباره مسائل پرسنلی دولت با پترو پوروشنکو گفت‌وگو کند و حتی از برخی مقامات حمایت یا در برابر برخی دیگر موضع‌گیری کند.
ماندگار در دنباله این گفتگو درباره انتشار بخشی از اسناد از طبقه‌بندی خارج‌شده سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا درباره میزان نفوذ واشنگتن در سیاست داخلی اوکراین افزود، این سند به نوعی بازتاب‌دهنده ارزیابی‌های اطلاعاتی و برداشت مقامات اوکراینی از روابط دو کشور در دخالت ساختاری آمریکا در اداره دولت کی‌یف است.
وی تصريح کرد، واقعیت این است که روابط واشنگتن و کی‌یف پس از "میدان"( منظور جنبش‌های خیابانی مورد حمایت غرب در اوکراین) پایه کمک‌های سیاسی، مالی و امنیتی گسترده استوار شد و به‌تبع آن نفوذ آمریکا در تصمیم‌گیری‌های کلیدی اوکراین افزایش یافت. اگرچه از سویی گزارش‌های اطلاعاتی از این دست بیانگر فضای سیاسی و برداشت بازیگران در زمان خود هستند، اما به هر حال احتمالات قوی درباره شکل‌گیری یک دولت دست‌نشانده است. زیرا نفوذ آمریکا در اوکراین قابل انکار نیست، اما باید آن را در چارچوب تعاملات پیچیده دیپلماتیک، فشارهای اقتصادی و ملاحظات امنیتی دوطرفه تحلیل کرد.
ماندگار خاطر نشان‌ کرد، اکنون این اسناد به کمک عرصه رقابت روایت‌ها آمده، یعنی از یک‌سو، واشنگتن تلاش می‌کند این گزارش‌ها را به‌عنوان بخشی از فعالیت دیپلماتیک معمول تفسیر کند و از سوی دیگر، مسکو و منتقدان غرب این اسنادی را مهر تأییدی بر ادعای نفوذ آمریکا در اوکراين می‌دانند.
در واقع، آنچه از این اسناد می‌توان برداشت کرد، نشان‌دهنده نفوذ عمیق و گاه تعیین‌کننده واشنگتن در روندهای سیاسی اوکراین است که بخش مهمی از معادلات سیاست در اروپای شرقی را شکل می‌دهد.
