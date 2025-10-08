ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
گزارش و تحلیل
https://spnfa.ir/20251008/احضار-سفرا-و-روسای-نمایندگیهای-اروپایی-به-وزارت-خارجه-ایران--25838171.html
احضار سفرا و روسای نمایندگی‌های اروپایی به وزارت خارجه ایران
احضار سفرا و روسای نمایندگی‌های اروپایی به وزارت خارجه ایران
اسپوتنیک ایران
سفرا و روسای نمایندگی‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا توسط مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران در اعتراض به رویکرد مداخله‌جویانه اتحادیه اروپا در... 08.10.2025, اسپوتنیک ایران
2025-10-08T00:20+0330
2025-10-08T00:26+0330
گزارش و تحلیل
سیاسی
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/08/25838292_0:54:801:504_1920x0_80_0_0_ae57684b493d072fafd9357b0c51cae2.jpg
به گزارش شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران، متعاقب طرح ادعاهای مداخله‌جویانه در بیانیه مشترک وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپایی، از جمله حمایت از ادعای بی‌اساس راجع به جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، مداخله در موضوعات دفاعی ایران و نیز ادعاهای کذب در خصوص موضوع هسته‌ای ایران، سفرا و روسای نمایندگی‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا توسط مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه به وزارت امور خارجه احضار شدند و مراتب اعتراض شدید ایران به آنها ابلاغ گردید.تخت روانچی با تأکید بر حاکمیت بلامنازع و همیشگی ایران بر جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به‌عنوان بخش لاینفک قلمروی تحت حاکمیت ایران، حمایت اتحادیه اروپایی از ادعای بی‌اساس یک کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در خصوص این جزایر را ناقض اصل احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی دولت‌ها دانست و موضع‌گیری سیاسی و غرض‌ورزانه اتحادیه اروپایی را قویا محکوم کرد.معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران ادعاهای مطرح‌شده راجع به موضوع موشکی ایران را دخالت آشکار در امور ایران دانست و با مردود دانستن روایت‌های خلاف واقع و اغراق‌آمیز در مورد برنامه موشکی ایران تاکید کرد توانمندی‌های دفاعی بومی ایران از جمله توانمندی موشکی آن، جزئی از حق ذاتی ایران برای دفاع از خود بوده و تضمین‌کننده ثبات و امنیت منطقه‌ای است.تخت روانچی با انتقاد شدید از بدعهدی‌، ناکارآمدی و سوء نیت سه کشور اروپایی عضو برجام در روندهای دیپلماتیک مرتبط با موضوع هسته‌ای ایران، تصریح کرد: اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام به همراه فرانسه، آلمان و انگلیس علاوه بر قصور در ایفای تعهداتشان طبق برجام، با سوء استفاده از ساز و کار حل اختلاف برجام موجب اخلال و بن‌بست در دیپلماسی شدند و بنابراین بهتر است به جای تکرار ادعاهای کلیشه‌ای و مطلقا کذب راجع به برنامه هسته‌ای ایران پاسخگوی عملکرد مخرب خود باشند.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
شیوا آبشناس
شیوا آبشناس
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/08/25838292_28:0:771:557_1920x0_80_0_0_6bc0372eed68d9f50c28e91ef04af29b.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سیاسی
سیاسی

احضار سفرا و روسای نمایندگی‌های اروپایی به وزارت خارجه ایران

00:20 08.10.2025 (بروز رسانی شده: 00:26 08.10.2025)
© Sputnikمجید تخت روانچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران
مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران - اسپوتنیک ایران , 1920, 08.10.2025
© Sputnik
اشتراک
شیوا آبشناس
تمام مقالات
سفرا و روسای نمایندگی‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا توسط مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران در اعتراض به رویکرد مداخله‌جویانه اتحادیه اروپا در امور منطقه خلیج فارسبه وزارت امور خارجه ایران احضار شدند.
به گزارش شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران، متعاقب طرح ادعاهای مداخله‌جویانه در بیانیه مشترک وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپایی، از جمله حمایت از ادعای بی‌اساس راجع به جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، مداخله در موضوعات دفاعی ایران و نیز ادعاهای کذب در خصوص موضوع هسته‌ای ایران، سفرا و روسای نمایندگی‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا توسط مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه به وزارت امور خارجه احضار شدند و مراتب اعتراض شدید ایران به آنها ابلاغ گردید.
تخت روانچی با تأکید بر حاکمیت بلامنازع و همیشگی ایران بر جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به‌عنوان بخش لاینفک قلمروی تحت حاکمیت ایران، حمایت اتحادیه اروپایی از ادعای بی‌اساس یک کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در خصوص این جزایر را ناقض اصل احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی دولت‌ها دانست و موضع‌گیری سیاسی و غرض‌ورزانه اتحادیه اروپایی را قویا محکوم کرد.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران ادعاهای مطرح‌شده راجع به موضوع موشکی ایران را دخالت آشکار در امور ایران دانست و با مردود دانستن روایت‌های خلاف واقع و اغراق‌آمیز در مورد برنامه موشکی ایران تاکید کرد توانمندی‌های دفاعی بومی ایران از جمله توانمندی موشکی آن، جزئی از حق ذاتی ایران برای دفاع از خود بوده و تضمین‌کننده ثبات و امنیت منطقه‌ای است.
تخت روانچی با انتقاد شدید از بدعهدی‌، ناکارآمدی و سوء نیت سه کشور اروپایی عضو برجام در روندهای دیپلماتیک مرتبط با موضوع هسته‌ای ایران، تصریح کرد: اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام به همراه فرانسه، آلمان و انگلیس علاوه بر قصور در ایفای تعهداتشان طبق برجام، با سوء استفاده از ساز و کار حل اختلاف برجام موجب اخلال و بن‌بست در دیپلماسی شدند و بنابراین بهتر است به جای تکرار ادعاهای کلیشه‌ای و مطلقا کذب راجع به برنامه هسته‌ای ایران پاسخگوی عملکرد مخرب خود باشند.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала