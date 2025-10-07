https://spnfa.ir/20251007/-گام-راهبردی-ایران-بهسوی-خودکفایی-انرژیکشف-میدان-گازی-جدید-در-فارس-25826360.html
کشف میدان گازی جدید در فارس/ گام راهبردی ایران بهسوی خودکفایی انرژی
به گزارش اسپوتنیک- سمیه پسندیده پژوهشگر مسائل بینالملل درباره کشف میدان جدید گاز در جنوب استان فارس در گفتگو با اسپوتنیک گفت: طبق اظهارات وزیر نفت ایران میدان جدید با ذخیرهای بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد فوتمکعب، میتواند تأثیر قابلتوجهی بر توازن انرژی ایران داشته باشد. پسندیده در ادامه گفت، این حجم از ذخایر، اگرچه در مقایسه با میادین عظیمی چون پارس جنوبی متوسط به شمار میآید، اما از منظر راهبردی، ظرفیت آن را دارد که بخشی از نیازهای داخلی را تأمین و فشار بر شبکه انتقال گاز را در فصول سرد کاهش دهد. وی افزود، در واقع در شرایطی که ناترازی انرژی به یکی از چالشهای جدی کشور تبدیل شده، بهرهبرداری بهموقع از این میدان میتواند گام موثری در کاهش وابستگی به واردات و تثبیت عرضه داخلی باشد. پسندیده خاطر نشان کرد، از منظر روابط انرژی منطقهای، این کشف میتواند وزن ژئواقتصادی ایران را در معادلات گازی خاورمیانه تقویت کند. ایران در صورت توسعه سریع زیرساختهای انتقال و پالایش، قادر خواهد بود نقش فعالتری در طرحهای اتصال گازی منطقه، از جمله صادرات به همسایگان جنوبی و غربی ایفا کند. چنین ظرفیتی میتواند جایگاه ایران را بهعنوان یکی از گزینههای بالقوه برای تبدیل شدن به هاب گازی منطقه تقویت کند، بهویژه در شرایطی که مسیرهای انتقال انرژی در آسیای غربی و قفقاز اهمیت ژئوپلیتیکی فزایندهای یافتهاند. این پژوهشگر در پاسخ به پرسش درباره جبران واردات گاز از روسیه گفت: این میدان تازهکشفشده در کوتاهمدت جایگزین کامل واردات نخواهد بود، اما در میانمدت میتواند تراز گازی کشور را متعادلتر کند. اگر سیاستگذاری درست، سرمایهگذاری خارجی و توسعه فناوری برداشت در دستور کار قرار گیرد، ایران نه تنها از واردات بینیاز میشود، بلکه میتواند با استفاده از موقعیت جغرافیایی و ذخایر گسترده خود، به صادرکننده پایدار انرژی و بازیگر کلیدی بازار گاز منطقه تبدیل گردد.
2025
به گزارش اسپوتنیک- سمیه پسندیده پژوهشگر مسائل بینالملل درباره کشف میدان جدید گاز در جنوب استان فارس در گفتگو با اسپوتنیک گفت: طبق اظهارات وزیر نفت ایران میدان جدید با ذخیرهای بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد فوتمکعب، میتواند تأثیر قابلتوجهی بر توازن انرژی ایران داشته باشد. پسندیده در ادامه گفت، این حجم از ذخایر، اگرچه در مقایسه با میادین عظیمی چون پارس جنوبی متوسط به شمار میآید، اما از منظر راهبردی، ظرفیت آن را دارد که بخشی از نیازهای داخلی را تأمین و فشار بر شبکه انتقال گاز را در فصول سرد کاهش دهد. وی افزود، در واقع در شرایطی که ناترازی انرژی به یکی از چالشهای جدی کشور تبدیل شده، بهرهبرداری بهموقع از این میدان میتواند گام موثری در کاهش وابستگی به واردات و تثبیت عرضه داخلی باشد.
پسندیده خاطر نشان کرد، از منظر روابط انرژی منطقهای، این کشف میتواند وزن ژئواقتصادی ایران را در معادلات گازی خاورمیانه تقویت کند. ایران در صورت توسعه سریع زیرساختهای انتقال و پالایش، قادر خواهد بود نقش فعالتری در طرحهای اتصال گازی منطقه، از جمله صادرات به همسایگان جنوبی و غربی ایفا کند. چنین ظرفیتی میتواند جایگاه ایران را بهعنوان یکی از گزینههای بالقوه برای تبدیل شدن به هاب گازی منطقه تقویت کند، بهویژه در شرایطی که مسیرهای انتقال انرژی در آسیای غربی و قفقاز اهمیت ژئوپلیتیکی فزایندهای یافتهاند. این پژوهشگر در پاسخ به پرسش درباره جبران واردات گاز از روسیه گفت: این میدان تازهکشفشده در کوتاهمدت جایگزین کامل واردات نخواهد بود، اما در میانمدت میتواند تراز گازی کشور را متعادلتر کند. اگر سیاستگذاری درست، سرمایهگذاری خارجی و توسعه فناوری برداشت در دستور کار قرار گیرد، ایران نه تنها از واردات بینیاز میشود، بلکه میتواند با استفاده از موقعیت جغرافیایی و ذخایر گسترده خود، به صادرکننده پایدار انرژی و بازیگر کلیدی بازار گاز منطقه تبدیل گردد.