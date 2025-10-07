https://spnfa.ir/20251007/قسم-آمریکا-را-باور-کنیم-یا-دم-خروس-را-25828019.html

قسم آمریکا را باور کنیم یا دم خروس را

غربی ها به خوبی می دانند روسیه توان مقابله با هرگونه سلاحی را دارد اما مساله اصلی در این است که رهبران برخی کشورهای اروپایی به هیچ وجه نمی خواهد که صلح در شرق... 07.10.2025, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

سیاسی

دکتر عماد آبشناس در مقاله ای نوشت که ضرب المثلی در ایران داریم که می گوید :"قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را"، معمولا این ضرب المثل زمانی مطرح می باشد که رفتار فردی با کردار او متفاوت است.دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفته است که می‌خواهد بداند قبل از موافقت با تأمین موشک‌های تاماهاوک ساخت آمریکا، اوکراین چه برنامه‌ای برای انجام این کار دارد، زیرا نمی‌خواهد جنگ روسیه علیهاوکراین را تشدید کند.اگر واقعا آمریکا به دنبال آن است که جنگ تشدید نشود و صلح برقرار گردد هیچ منطقی وجود ندارد که تسلیحات و موشک های دوربرد برای اوکراین ارسال شود چون هر بچه تحلیلگر نظامی ای می تواند تشخیص دهد کهارسال این موشک‌ها و هر سلاح دیگری از سوی غرب برای اوکراین تنها منجر به گسترش دامنه جنگ می‌شود.غربی ها به خوبی می دانند روسیه توان مقابله با هرگونه سلاحی را دارد اما مساله اصلی در این است که رهبران برخی کشورهای اروپایی به هیچ وجه نمی خواهد که صلح در شرق اروپا بر قرار گردد و می خواهند جنگ تشدید یابد.اینها در بسیاری از موارد نشان داده اند که هر توافق صلحی که بخواهد بقرار گردد را نابود می کنند، کما اینکه دیدیم آقای پوتین و ترامپ در آلاسکا با هم ملاقات کردند و توافقاتی انجام دادند اما مقامات اروپایی به رهبری ایمانیوئل مکرون از پذیرفتن توافقات آمریکا و روسیه سر باز زدند و تلاش کردند که کار را به گونه ای گره بزنند که نتوان صلحی برقرار کرد.البته اروپایی ها به رهبری مکرون با اجرای غیر قانونی بند ماشه در برجام نیز تلاش کردند راه های دیپلماسی را نیز ببندند، که البته خارج از موضوع ما است اما بحث این است که معلوم نیست اینها به دنبال چه هستند و چرا به جای تلاش برای ایجاد صلح اقداماتی انجام می دهند که تنش و جنگ در جهان افزایش یابد.در واقع همان ابتدای شروع تنش ها میان روسیه و اوکراین، اوکراینی ها تمایل داشتند که توافقی سیاسی با روسیه داشته باشند و حتی به مرز توافق هم رسیدند اما رهبران کشورهای اروپایی جلوی آنها را گرفتند و کار به جنگ کشیده شد.امروزه هم می بینیم که اینها تسلیحاتی در اختیار اوکراین قرار می دهند تا عمق روسیه را هدف قرار دهد و روسیه هم در مقابل عمق اوکراین را هدف قرار دهد و جنگ شدت پیدا کند و صلح برقرار نشود.آنها به خوبی می دانند در صورتی که اوکراین از موشک های تاماهاک بر علیه روسیه استفاده کند روسیه امکانات نابودی آنها را در اختیار دارد اما استفاده از این موشک ها را بی پاسخ نخواهد گذاشت و عملا هر اقدامی برای ایجاد صلح دیگر بی معنی خواهد بود.برخی کارشناسان باور دارند هدف اروپایی ها از این کارها این است که همه تلاش های ترامپ برای محقق کردن شعار خود، یعنی پایان جنگ اوکراین را بگیرند و در ظاهر اینها اظهار می دارند که با ترامپ همراه هستند اما پشت پرده هر اقدامی بتوانند انجام می دهند تا ترامپ موفق نشود شعارهای انتخاباتی خود را محقق کند.بدهی است آنکه به دنبال صلح است نمی آید تسلیحاتی در اختیار طرفی از جنگ قرار دهد که میداند موجب هوا کردن صلح می شود

