چرا ایران و حزب الله از طرح ترامپ حمایت کردند؟

طی سه روز اخیر هم دیدیم همان شد، حماس موافق خود با طرح را اعلام کرد و قرار شد در شرم الشیخ مصر مذاکراتی درباره ریزه کاری های طرح انجام شود و ایران و حزب الله هم رسما اعلام کردند که از تصمیم حماس و هر طرحی که موجب توقف کشتار در غزه می شود حمایت می کنند.البته باید به این نکته توجه داشت که حمایت ایران و حزب الله بیشتر به این دلیل بود که آنها خواهان تقویت موضع حماس در چانه زنی ها بوده و هستند.در واقع می توان گفت نتانیاهو روی اینکه احتمالا حماس این طرح را رد خواهد کرد شرط بندی می کرد و شاید باورش نمی شد که حماس با این طرح موافقت کند مخصوصا که این طرح شامل تحویل کلیه زندانیان اسرائیلی و همچنین خلع سلاح حماس و تحویل امنیت غزه به یک نیروی چند ملیتی و... می باشد.اما به نظر می رسد حماس و جبهه مقاومت دست نتانیاهو را خوانده اند و بر عکس تصور او عمل کرده اند.آنها به خوبی می دانند که بقای نتانیاهو و کابینه راست افراطی او وابسته به ادامه جنگ در غزه و منطقه می باشد و اگر جنگ در غزه پایان یابد عملا کابینه اسرائیل شکننده خواهد شد، چون برخی از اعضای این کابینه روی اینکه غزه اشغال شود و فلسطینی ها از غزه بیرون رانده شوند حساب باز کرده بودند و اگر این امر محقق نشود یعنی شکستی بزرگ برای طرح آنها.احتمال فروپاشی کابینه اسرائیل در چنین شرایطی بسیار بالا می رود و عملا می توان گفت توقف کشتار در غزه یعنی سقوط کابینه راست افراطی چون احتمالا در هر انتخابات جدید که در اسرائیل برگزار شود اسرائیلی های خسته از چند سال جنگ دیگر حاضر نباشند به اینها رای دهند و کنیست (پارلمان اسرائیل) نیز دگرگون شود.در صورتی که تندروها نتوانند اکثریت کنیست را به دست بگیرند عملا می توان گفت میانه رو ها به قدرت می رسند و آنها به دنبال آن خواهند بود که جنگ هایی که نتانیاهو راه انداخته را متوقف کنند و بیشتر به سمت آرامش بروند چون بر عکس نتانیاهو و همراهانش قدرت آنها در صلح و آرامش است و نه جنگ و کشت و کشتار.در چنین شرایطی می توان گفت بحث توقف جنگ فقط محدود به غزه نخواهد بود بلکه شامل دیگر جبهه های باز در منطقه نیز خواهد شد.در واقع شرط بندی حماس و ایران و جبهه مقاومت روی آن است که نتانیاهو زیر میز خواهد زد چون می داند در صورتی که صلح شود و وی در قدرت نباشد آنوقت باید برود دادگاه های داخلی و خارجی جواب پس دهد.حالا عملا در صورتی که این طرح شکست بخورد این نتانیاهو است که مورد ملامت قرار خواهد گرفت واحتمالا حمایت آمریکا را نیز از دست بدهد

