https://spnfa.ir/20251006/بقایی-تفاهم-قاهره-قابل-اجرا-نیست-25807409.html
بقایی: تفاهم قاهره قابل اجرا نیست
بقایی: تفاهم قاهره قابل اجرا نیست
اسپوتنیک ایران
سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام نمود که اقام سه کشور اروپایی علاوه بر اینکه از لحاظ رویه و قانونی ایراد جدی دارد از لحاظ حقوقی نیز به نوعی باعث ایجاد آشفتگی در... 06.10.2025, اسپوتنیک ایران
2025-10-06T14:52+0330
2025-10-06T14:52+0330
2025-10-06T14:52+0330
گزارش و تحلیل
سیاسی
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/01/11/21143277_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_238b6793fc50928265c949ca65df257c.jpg
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت أمور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی، با انتقاد از عملکرد سه کشور اروپایی در فعالسازی مکانیسم ماشه گفت:آنها میگویند که راه دیپلماسی کماکان باز است ولی این یک گزاره کلی است. ما نیز میگوییم مسیر دیپلماسی هیچگاه بسته نمیشود و هرگاه تشخیص دهیم که دیپلماسی در راستای تحقق منافع ایران موثر است در استفاده از آن تردیدی نمیکنیم ولی این سه کشور اروپایی ثابت کردند که دیپلماسی به این شکل با آنها ثمربخش نیست.وی ضمن بیان اینکه اقدام سه کشور اروپایی علاوه بر اینکه از لحاظ رویه و قانونی ایراد جدی دارد از لحاظ حقوقی نیز به نوعی باعث ایجاد آشفتگی در شورای امنیت و سازمان ملل شد و مشخص نیست که عملاً چه چیزی را شورای امنیت برگردانده است، اظهار داشت :اقدام انجام شده از سوی سه کشور اروپایی پیش از اینکه مبتنی بر محاسبه عقلانی باشد نوعی اقدام از روی لجاجت در راستای اجرای درخواست آمریکا بدون در نظر گرفتن منافع و مصالح خود این سه کشور اروپایی بود؛ اقدام دبیرخانه شورای امنیت سازمان ملل در صدور اطلاعیههای مربوط به بازگشت تحریمها علیه ایران وجاهت قانونی نداردما تاکید داریم که اقدام دبیرخانه شورای امنیت سازمان ملل در صدور اطلاعیههای مربوط به بازگشت تحریمها علیه ایران هیچ وجاهت قانونی ندارد و منطقی نیست.سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد که اقدام سه کشور اروپایی در فعالسازی مکانیسم ماشه، هیچ تعهدی را برای کشورهای عضو سازمان ملل برای اجرای تحریمها ایجاد نمیکند و افزود:ما فعلاً برنامهای برای مذاکره با سه کشور اروپایی نداریم و در حال حاضر متمرکز بر بررسی آثار و تبعات اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا هستیم.البته که دیپلماسی به مفهوم ادامه تماسها وجود دارد و ما هرگاه احساس کنیم که دیپلماسی میتواند اثر بخش باشد بر اساس منافع ملی کشور تصمیم میگیریم و در ارتباط با آن اقدام میکنیم.بقائی با اشاره به رأیگیری اخیر در شورای امنیت سازمان ملل درباره اقدام سه کشور اروپایی گفت: اقدام سه کشور اروپایی نه تنها از نظر ما، بلکه از دیدگاه ۶ عضو شورای امنیت از مجموع پانزده عضو این شورا، ناموجه بوده است. چهار عضو شورای امنیت در ۲ نوبت به خواست سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامههای تحریمی رأی منفی دادند و از آن تصمیم حمایت نکردند. افزون بر این، ۲ عضو دیگر از جمله رئیس شورای امنیت نیز رأی ممتنع دادند. در نظر داشته باشید رئیس شورا بهعنوان طرفی که نخستین پیشنویس قطعنامه را ارائه کرده بود، خود از رأی مثبت خودداری کرد. این شکاف در شورای امنیت بهروشنی بیانگر اختلاف نظر جدی میان اعضای شورا درباره درستی و منطق اقدام سه کشور اروپایی است.در پاسخ به پرسش درباره دلایل غیرقانونی بودن اقدام سه کشور اروپایی باید گفت کافی است به سابقه عملکرد این کشورها و آمریکا نگاه کنیم. از زمان تصویب برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ در سال ۲۰۱۵ تا سال ۲۰۱۹، جمهوری اسلامی ایران بهطور کامل به تعهدات خود پایبند بود. پس از آن نیز، در واکنش به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام، ایران بر اساس یک حق شناختهشده در متن توافق، یعنی بند ۳۶ برجام، تصمیم به کاهش تدریجی و پلکانی تعهدات خود گرفت.سخنگوی وزارت أمور خارجه ی ایران تاکید کرد:سه کشور اروپایی از سال ۲۰۱۹ به بعد در اجرای تعهدات خود قصور جدی داشتند و مرتکب نقض فاحش برجام شدند. آمریکا نیز که عامل اصلی بروز بحران کنونی است، با خروج غیرقانونی خود از توافق، هیچ صلاحیتی برای توسل به سازوکار حل اختلاف ندارد. بنابراین، اقدام این چهار طرف از اساس غیرقانونی است.بقائی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از هر ابزار لازم، بهویژه ابزارهای دیپلماتیک، برای اثبات حقانیت خود و مجابکردن جامعه بینالمللی به خودداری از پذیرش آثار و تبعات این اقدام غیرقانونی استفاده خواهد کرد. ما قاطعانه بر موضع حقوقی خود پایبندیم و اجازه نخواهیم داد که بدعتهای غیرقانونی در شورای امنیت مشروعیت پیدا کند.سخنگوی وزارت خارجه همچنین در مورد حضور بازرسان آژانس در ایران و آینده تعامل ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: در حال حاضر بازرسی از آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ایران حضور ندارد. آخرین بازرسیها مربوط به حداقل ۱۰ روز قبل از نیروگاه بوشهر است که این بازرسی در چارچوب قراردادی که با روسیه در ارتباط با این موضوع انجام شده، صورت گرفته است.وی ادامه داد: اینکه در آینده چه کار میکنیم موضوعی است که باید توسط مراجع ذیصلاح که در این موضوع شورای عالی امنیت ملی است در ارتباط با آن تصمیمگیری شود؛ با توجه به تحولات انجام شده در حال حاضر بدون تردید تفاهم قاهره کارایی ندارد و قابل اجرا شدن نیست.سخنگوی وزارت خارجه همچنین در ارتباط با اقدام ترکیه در اعمال تحریمهای شورای امنیت علیه ایران با توجه به اقدام سه کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه گفت: اقدام ترکیه در این ارتباط به نظر ما اقدامی غیر ضروری و غیرقانونی تلقی میشود به این دلیل که مبناها و پیشفرضهایی که برای اقدام این سه کشور اروپایی در این زمینه وجود دارد، غیرقانونی است؛ درخواست ما از همه کشورها به خصوص کشورهای همسایه و دوست این است که از اجرا و اثردهی این تصمیم غیرقانونی که بدون رعایت رویهها انجام شده خودداری کنند.بقائی همچنین تاکید کرد: این نهادها و شرکتهایی که در ابلاغیه دولت ترکیه از آنها نام برده شده است هیچ کدام در این کشور دارایی یا حسابی ندارند و آقای کمالوندی معاون سازمان انرژی اتمی نیز به این موضوع اشاره کردند.سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص رایزنیهای اخیر ایران در نیویورک برای جلوگیری از اقدام غیرقانونی غرب علیه ایران گفت: در رابطه با پیشنهادهایی که در نیویورک مطرح شد، لازم است تأکید کنم که هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در ادامه رایزنیهای دو تا سه ماه گذشته، از هیچ کوششی برای جلوگیری از تحقق اقدام غیرقانونی سه کشور اروپایی دریغ نکرد. ما با ابتکارهای مشخصی وارد نیویورک شدیم و در برابر پیشنهادها و ابتکارهایی که از سوی دیگران مطرح شد، انعطاف منطقی نشان دادیم.وی افزود: بیش از یک بار و حداقل در سه نوبت، طرفهای اروپایی پیشنهادهایی را که میان دو طرف تبادل شده بود، پذیرفتند، اما نتوانستند سایر طرفها را برای نهاییکردن توافق مجاب کنند. این امر نشان میدهد که از ابتدا، یعنی از ۴ فوریه ۲۰۲۵، زمانی که بیانیه ریاستجمهوری آمریکا صادر شد و در یکی از بندهای آن، وزارت امور خارجه این کشور مأمور به پیگیری بازگرداندن قطعنامههای شورای امنیت شد، مسیر طرفهای غربی از همان ابتدا بر مبنای آن دستورالعمل تنظیم شده بود. از همین رو، هیچیک از پیشنهادهای مطرحشده جدی گرفته نشد؛ در سه تا چهار نوبت، پیشنهادهایی از سوی طرف مقابل مطرح شد تا نشست چندجانبهای با حضور نماینده آمریکا برگزار شود و موضوعات و ابتکارها مورد بررسی قرار گیرد. ما با حسن نیت با این ایده موافقت کردیم و حتی پیش از اعزام به نیویورک نیز آمادگی خود را اعلام کردیم؛ اما در هر مورد، طرفهای مقابل از اجرای بندهای مختلف مربوط به برگزاری نشست طفره رفتند.بقائی تأکید کرد: با اطمینان میتوانم بگویم که هر آنچه معقول، منطقی و در عین حال عزتمندانه بود، از سوی جمهوری اسلامی ایران یا مطرح شد یا مورد بررسی قرار گرفت. در مقابل، طرفهای مقابل یا اراده لازم را نداشتند، یا توان ایجاد اجماع درونی برای رسیدن به یک راهحل معقول و منطقی را پیدا نکردند. همین امر نشان میدهد که مانع اصلی در مسیر توافق، نه فقدان پیشنهاد از سوی ایران، بلکه ناتوانی و بیارادگی طرفهای غربی برای تصمیمگیری سیاسی بوده است.امیدواریم اتفاقات دو سه ماه اخیر، درس عبرتی برای تمامی طرفهای ذیربط، از جمله مدیرکل و مسئولان آژانس باشدسخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در مورد اظهارات اخیر "رافائل گروسی"مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مورد این که گزارش من عامل حمله به ایران نبود و من چراغ سبزی در این ارتباط ندادم و این که ایران به دنبال دستیابی به سلاح هستهای نیست، گفت: ما قطعاً رژیم صهیونیستی و آمریکا را مقصر و مسئول حملات غیرقانونی علیه تأسیسات هستهای صلحآمیز ایران و همچنین تعرض به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور میدانیم.وی افزود: با این حال، آنچه همواره بر آن تأکید کردهایم این است که گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی و در پی آن، سوءاستفاده سه کشور اروپایی و آمریکا از این گزارش برای صدور یک قطعنامه در شورای حکام، بهانه و فضایی فراهم کرد برای سوءاستفاده رژیم صهیونیستی و آمریکا؛ مدیرکل آژانس بهدرستی اشاره کرده است که هیچیک از گزارشهای آژانس تاکنون هیچ مدرک یا اشارهای به انحراف برنامه هستهای ایران از مسیر صلحآمیز نداشته است؛ این گزاره کاملاً دقیق است.در همین چارچوب، انتظار طبیعی ما از آژانس بینالمللی انرژی اتمی این بود که اقدام رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه تأسیسات هستهای ایران را بهسرعت محکوم کند؛ نه فقط به این دلیل که چنین اقدامی طبق منشور ملل متحد و حقوق بینالملل غیرقانونی است، بلکه به این دلیل مضاعف که طبق قطعنامههای آژانس و مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد، هرگونه تعرض به تأسیسات هستهای صلحآمیز کشورها ممنوع است.انتظار ما از آژانس همواره این بوده است که بهعنوان یک نهاد تخصصی و فنی، بر وظایف و صلاحیتهای فنی خود متمرکز بماند و از اظهارنظرهایی که شائبه نفوذپذیری از آمریکا و برخی کشورهای غربی را ایجاد میکند، پرهیز کند. امیدواریم آنچه در دو تا سه ماه اخیر رخ داده، درس عبرتی برای تمامی طرفهای ذیربط، از جمله مدیرکل و مسئولان آژانس باشد تا در اظهارنظرهای خود نسبت به موضوعات تحت صلاحیتشان دقت لازم را داشته باشند و اجازه ندهند که صلاحیتها و مسئولیتهای فنی آژانس از سوی کشورهایی که بارها نشان دادهاند هیچ التزامی به حقوق بینالملل و تعهدات پادمانی ندارند، مورد سوءاستفاده قرار گیرد.بهتفصیل دلایل خود درباره غیرقانونی بودن اقدام سه کشور اروپایی را با دبیرکل سازمان ملل مطرح کردیمسخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، همچنین در تشریح دیدار اخیر عراقچی و هیات ایرانی با دبیرکل سازمان ملل متحد در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت: نشست مهم و مفصلی با دبیرکل سازمان ملل داشتیم و گفتوگوهای صریحی انجام شد؛ یکی از محورهای اصلی این گفتوگوها، اقدام سه کشور اروپایی در سوءاستفاده از شورای امنیت و سازوکار حل اختلاف برجام بود. ما بهتفصیل دلایل خود را درباره غیرقانونی بودن اقدام سه کشور اروپایی مطرح کردیم.باید در نظر داشت که قطعنامههایی که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ به بهانه موضوع هستهای ایران تصویب شد، عموماً با اجماع یا بدون مخالفت اعضای شورای امنیت به تصویب رسید و هر پنج عضو دائم شورا به آنها رأی داده بودند. اما امروز، حداقل دو عضو دائم شورای امنیت در دو نوبت با این روند مخالفت کردهاند؛ این امر نشان میدهد که حتی میان اعضای دائم شورا درباره بازگرداندن این قطعنامهها اجماع وجود ندارد.بقایی تأکید کرد: ما اساساً قائل به این نیستیم که شورای امنیت تصمیمی اتخاذ کرده باشد. در واقع، آنچه رخ داده، اقدام سه کشور اروپایی یعنی فرانسه، انگلیس و آلمان برای بازگرداندن قطعنامههای تحریمی است، نه تصمیم شورای امنیت. این موضوع را بهطور مفصل به دبیرکل یادآور شدیم.بقائی خاطرنشان کرد: اعتقاد ما این است که مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ باید در موعد مقرر، یعنی ۱۸ اکتبر (۲۶ مهرماه)، خاتمه یابد و موضوع هستهای ایران اساساً از دستور کار شورای امنیت خارج شود. اقدام سه کشور اروپایی، علاوه بر ایرادات رویهای و قانونی، از نظر حقوقی نیز باعث نوعی آشفتگی در شورای امنیت و سازمان ملل شده است؛ چراکه مشخص نیست دقیقاً چه چیزی را بازگرداندهاند.وی افزود: به نظر میرسد این اقدام بیش از آنکه مبتنی بر محاسبه عقلانی و ملاحظات حقوقی باشد، حرکتی لجاجتآمیز در راستای خواست آمریکا و بدون درنظرگرفتن منافع، مصالح و اعتبار کشورهای اروپاییِ طرف برجام است. بر همین اساس، ما اقدام دبیرخانه سازمان ملل در صدور اطلاعیههای مربوط به تحریمها را فاقد وجاهت قانونی و غیرمنطقی میدانیم.اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت أمور خارجه ایران، همچنین در مورد نگاه دو کشور چین و روسیه به این موضوع تأکید کرد:موضع ایران در این زمینه مورد حمایت چین و روسیه نیز قرار دارد. روسیه بهعنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت صراحتاً غیرقانونی بودن این اقدام را گوشزد کرده است. ما اعتراض و انتقاد خود را نسبت به عملکرد دبیرخانه شورای امنیت اعلام کردهایم و معتقدیم اقدام سه کشور اروپایی هیچ تعهدی را برای سایر دولتهای عضو سازمان ملل ایجاد نمیکند.بقائی گفت: ما انتظار داریم کشورهای عضو سازمان ملل در راستای صیانت از اصول منشور ملل متحد، از تبعیت از این اقدام غیرقانونی سه کشور اروپایی که در واقع تحمیل بر ساختار شورای امنیت محسوب میشود، خودداری کنند.وی ضمن تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچگاه برای مذاکره التماس نمیکند، بیان کرد:مذاکره امری دوسویه است که تصمیمگیری درباره آن باید با اطمینان از تأمین منافع ملی صورت گیرد. همانگونه که حراست از امنیت و منافع ملی اهمیت دارد، صیانت از عزت ملی نیز برای ما حیاتی است.برخورد عزتمندانه در سیاست خارجی مستلزم آن است که مطمئن شویم فرایند دیپلماتیک در جهت تأمین حقوق و منافع ملت ایران پیش میرود، پیش از عزیمت هیئت ایرانی به نیویورک، پیشنهادهایی از سوی دبیرکل سازمان ملل و مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی مطرح شد مبنی بر اینکه نشستهای مشترکی با حضور نماینده آمریکا برگزار شود تا از اقدام غیرقانونی طرفهای مقابل در بازگرداندن قطعنامههای لغوشده جلوگیری شود. در مقابل، ما نیز پیشنهادهایی ارائه کردیم و نهایتاً توافق شد که نشستی چندجانبه، مشابه نشستهای کمیسیون مشترک برجام در دوران پیش از خروج آمریکا، برگزار شود. ما هیچ مخالفتی نکردیم و حسن نیت خود را نشان دادیم.در هر سه موردی که قرار بود نشستهایی با حضور نماینده آمریکا برگزار شود، خود طرفهای غربی از انجام آن امتناع کردند، با این حال، طرفهای مقابل به دلایل مختلف از اجرای این توافق طفره رفتند. برخی از آنها گفتند که سه کشور اروپایی نتوانستند آمریکا را مجاب کنند، و برخی دیگر ادعا کردند که طرف آمریکایی ملاحظاتی داشته است. این اختلافات میان خودشان قابل بررسی است، اما واقعیت روشن این است که در هر سه موردی که قرار بود نشستهایی با حضور نماینده آمریکا برگزار شود، خود طرفهای غربی از انجام آن امتناع کردند.بقائی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در طول این روند، با حسن نیت و رویکردی فعال وارد گفتوگو شد. ما هم نشستهای دوجانبه متعددی با سه کشور اروپایی داشتیم و هم نشستهای مشترک با حضور نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا. اینها واقعیتهای میدانی و مستند روند نیویورک است و بهخوبی نشان میدهد که ایران هیچگاه مانع گفتوگو نبوده، بلکه این طرفهای مقابل بودند که از انجام تعهدات و ابتکارهای مورد توافق طفره رفتند.سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر "محمد شیاع السودانی" نخستوزیر عراق، مبنی بر تلاش بغداد برای نزدیککردن دیدگاههای ایران و آمریکا و ایفای نقش میانجی گفت: در ماههای اخیر کشورهای متعددی، چه در منطقه و چه خارج از آن، تلاش کردهاند از ظرفیتها و ارتباطات خود برای کمک به حلوفصل مسائل و جلوگیری از افزایش تنش استفاده کنند. از نگاه ما، این تلاشها نشانهای از دغدغهمندی و حسن نیت آن کشورهاست و ما همواره قدردان چنین ابتکارهایی بودهایم.وی افزود: با این حال، واقعیت این است که موضوعات موجود میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا عمدتاً _ و میتوان گفت در همه موارد_ ریشه در سوءمحاسبه و اصرار بر زیادهخواهی از سوی طرف آمریکایی دارد. در واقع، مشکل نه در نبود میانجی یا پیشنهادهای سازنده، بلکه در رفتار و رویکرد نادرست واشنگتن است.نمونهای از این سوءمحاسبه را میتوان در مذاکرات اخیر مشاهده کرد؛ جایی که طرف آمریکایی اصرار داشت بخشی از مواد غنیشده ایران منتقل شود، در حالی که در مقابل صرفاً وعده میدادند که اجرای تصمیم غیرقانونی بازگرداندن قطعنامههای لغوشده را سه یا ۶ ماه به تأخیر بیندازند. چنین رویکردی نشاندهنده درک نادرست آنها از واقعیتهای جمهوری اسلامی ایران و از خواستههای کاملاً قانونی و منطقی ماست.اسماعیل بقائی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از هر ابتکاری که بر پایه احترام متقابل و در چارچوب اصول و منافع ملی شکل بگیرد استقبال میکند، اما هرگونه ابتکار یا میانجیگری زمانی میتواند مؤثر باشد که طرف آمریکایی درک درستی از واقعیتهای میدانی، تعهدات برجامی و جایگاه ایران در منطقه پیدا کند و از سیاستهای غلط گذشته خود فاصله بگیرد.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/01/11/21143277_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_4e89245a899b847d585227ef4bae80fc.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سیاسی
بقایی: تفاهم قاهره قابل اجرا نیست
سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام نمود که اقام سه کشور اروپایی علاوه بر اینکه از لحاظ رویه و قانونی ایراد جدی دارد از لحاظ حقوقی نیز به نوعی باعث ایجاد آشفتگی در شورای امنیت و سازمان ملل شد
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت أمور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی، با انتقاد از عملکرد سه کشور اروپایی در فعالسازی مکانیسم ماشه گفت:
آنها میگویند که راه دیپلماسی کماکان باز است ولی این یک گزاره کلی است. ما نیز میگوییم مسیر دیپلماسی هیچگاه بسته نمیشود و هرگاه تشخیص دهیم که دیپلماسی در راستای تحقق منافع ایران موثر است در استفاده از آن تردیدی نمیکنیم ولی این سه کشور اروپایی ثابت کردند که دیپلماسی به این شکل با آنها ثمربخش نیست.
وی ضمن بیان اینکه اقدام سه کشور اروپایی علاوه بر اینکه از لحاظ رویه و قانونی ایراد جدی دارد از لحاظ حقوقی نیز به نوعی باعث ایجاد آشفتگی در شورای امنیت و سازمان ملل شد و مشخص نیست که عملاً چه چیزی را شورای امنیت برگردانده است، اظهار داشت :
اقدام انجام شده از سوی سه کشور اروپایی پیش از اینکه مبتنی بر محاسبه عقلانی باشد نوعی اقدام از روی لجاجت در راستای اجرای درخواست آمریکا بدون در نظر گرفتن منافع و مصالح خود این سه کشور اروپایی بود؛ اقدام دبیرخانه شورای امنیت سازمان ملل در صدور اطلاعیههای مربوط به بازگشت تحریمها علیه ایران وجاهت قانونی ندارد
ما تاکید داریم که اقدام دبیرخانه شورای امنیت سازمان ملل در صدور اطلاعیههای مربوط به بازگشت تحریمها علیه ایران هیچ وجاهت قانونی ندارد و منطقی نیست.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد که اقدام سه کشور اروپایی در فعالسازی مکانیسم ماشه، هیچ تعهدی را برای کشورهای عضو سازمان ملل برای اجرای تحریمها ایجاد نمیکند و افزود:
ما فعلاً برنامهای برای مذاکره با سه کشور اروپایی نداریم و در حال حاضر متمرکز بر بررسی آثار و تبعات اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا هستیم.
البته که دیپلماسی به مفهوم ادامه تماسها وجود دارد و ما هرگاه احساس کنیم که دیپلماسی میتواند اثر بخش باشد بر اساس منافع ملی کشور تصمیم میگیریم و در ارتباط با آن اقدام میکنیم.
بقائی با اشاره به رأیگیری اخیر در شورای امنیت سازمان ملل درباره اقدام سه کشور اروپایی گفت: اقدام سه کشور اروپایی نه تنها از نظر ما، بلکه از دیدگاه ۶ عضو شورای امنیت از مجموع پانزده عضو این شورا، ناموجه بوده است. چهار عضو شورای امنیت در ۲ نوبت به خواست سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامههای تحریمی رأی منفی دادند و از آن تصمیم حمایت نکردند. افزون بر این، ۲ عضو دیگر از جمله رئیس شورای امنیت نیز رأی ممتنع دادند. در نظر داشته باشید رئیس شورا بهعنوان طرفی که نخستین پیشنویس قطعنامه را ارائه کرده بود، خود از رأی مثبت خودداری کرد. این شکاف در شورای امنیت بهروشنی بیانگر اختلاف نظر جدی میان اعضای شورا درباره درستی و منطق اقدام سه کشور اروپایی است.
در پاسخ به پرسش درباره دلایل غیرقانونی بودن اقدام سه کشور اروپایی باید گفت کافی است به سابقه عملکرد این کشورها و آمریکا نگاه کنیم. از زمان تصویب برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ در سال ۲۰۱۵ تا سال ۲۰۱۹، جمهوری اسلامی ایران بهطور کامل به تعهدات خود پایبند بود. پس از آن نیز، در واکنش به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام، ایران بر اساس یک حق شناختهشده در متن توافق، یعنی بند ۳۶ برجام، تصمیم به کاهش تدریجی و پلکانی تعهدات خود گرفت.
سخنگوی وزارت أمور خارجه ی ایران تاکید کرد:
سه کشور اروپایی از سال ۲۰۱۹ به بعد در اجرای تعهدات خود قصور جدی داشتند و مرتکب نقض فاحش برجام شدند. آمریکا نیز که عامل اصلی بروز بحران کنونی است، با خروج غیرقانونی خود از توافق، هیچ صلاحیتی برای توسل به سازوکار حل اختلاف ندارد. بنابراین، اقدام این چهار طرف از اساس غیرقانونی است.
بقائی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از هر ابزار لازم، بهویژه ابزارهای دیپلماتیک، برای اثبات حقانیت خود و مجابکردن جامعه بینالمللی به خودداری از پذیرش آثار و تبعات این اقدام غیرقانونی استفاده خواهد کرد. ما قاطعانه بر موضع حقوقی خود پایبندیم و اجازه نخواهیم داد که بدعتهای غیرقانونی در شورای امنیت مشروعیت پیدا کند.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در مورد حضور بازرسان آژانس در ایران و آینده تعامل ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: در حال حاضر بازرسی از آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ایران حضور ندارد. آخرین بازرسیها مربوط به حداقل ۱۰ روز قبل از نیروگاه بوشهر است که این بازرسی در چارچوب قراردادی که با روسیه در ارتباط با این موضوع انجام شده، صورت گرفته است.
وی ادامه داد: اینکه در آینده چه کار میکنیم موضوعی است که باید توسط مراجع ذیصلاح که در این موضوع شورای عالی امنیت ملی است در ارتباط با آن تصمیمگیری شود؛ با توجه به تحولات انجام شده در حال حاضر بدون تردید تفاهم قاهره کارایی ندارد و قابل اجرا شدن نیست.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در ارتباط با اقدام ترکیه در اعمال تحریمهای شورای امنیت علیه ایران با توجه به اقدام سه کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه گفت: اقدام ترکیه در این ارتباط به نظر ما اقدامی غیر ضروری و غیرقانونی تلقی میشود به این دلیل که مبناها و پیشفرضهایی که برای اقدام این سه کشور اروپایی در این زمینه وجود دارد، غیرقانونی است؛ درخواست ما از همه کشورها به خصوص کشورهای همسایه و دوست این است که از اجرا و اثردهی این تصمیم غیرقانونی که بدون رعایت رویهها انجام شده خودداری کنند.
بقائی همچنین تاکید کرد: این نهادها و شرکتهایی که در ابلاغیه دولت ترکیه از آنها نام برده شده است هیچ کدام در این کشور دارایی یا حسابی ندارند و آقای کمالوندی معاون سازمان انرژی اتمی نیز به این موضوع اشاره کردند.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص رایزنیهای اخیر ایران در نیویورک برای جلوگیری از اقدام غیرقانونی غرب علیه ایران گفت: در رابطه با پیشنهادهایی که در نیویورک مطرح شد، لازم است تأکید کنم که هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در ادامه رایزنیهای دو تا سه ماه گذشته، از هیچ کوششی برای جلوگیری از تحقق اقدام غیرقانونی سه کشور اروپایی دریغ نکرد. ما با ابتکارهای مشخصی وارد نیویورک شدیم و در برابر پیشنهادها و ابتکارهایی که از سوی دیگران مطرح شد، انعطاف منطقی نشان دادیم.
وی افزود: بیش از یک بار و حداقل در سه نوبت، طرفهای اروپایی پیشنهادهایی را که میان دو طرف تبادل شده بود، پذیرفتند، اما نتوانستند سایر طرفها را برای نهاییکردن توافق مجاب کنند. این امر نشان میدهد که از ابتدا، یعنی از ۴ فوریه ۲۰۲۵، زمانی که بیانیه ریاستجمهوری آمریکا صادر شد و در یکی از بندهای آن، وزارت امور خارجه این کشور مأمور به پیگیری بازگرداندن قطعنامههای شورای امنیت شد، مسیر طرفهای غربی از همان ابتدا بر مبنای آن دستورالعمل تنظیم شده بود. از همین رو، هیچیک از پیشنهادهای مطرحشده جدی گرفته نشد؛ در سه تا چهار نوبت، پیشنهادهایی از سوی طرف مقابل مطرح شد تا نشست چندجانبهای با حضور نماینده آمریکا برگزار شود و موضوعات و ابتکارها مورد بررسی قرار گیرد. ما با حسن نیت با این ایده موافقت کردیم و حتی پیش از اعزام به نیویورک نیز آمادگی خود را اعلام کردیم؛ اما در هر مورد، طرفهای مقابل از اجرای بندهای مختلف مربوط به برگزاری نشست طفره رفتند.
بقائی تأکید کرد: با اطمینان میتوانم بگویم که هر آنچه معقول، منطقی و در عین حال عزتمندانه بود، از سوی جمهوری اسلامی ایران یا مطرح شد یا مورد بررسی قرار گرفت. در مقابل، طرفهای مقابل یا اراده لازم را نداشتند، یا توان ایجاد اجماع درونی برای رسیدن به یک راهحل معقول و منطقی را پیدا نکردند. همین امر نشان میدهد که مانع اصلی در مسیر توافق، نه فقدان پیشنهاد از سوی ایران، بلکه ناتوانی و بیارادگی طرفهای غربی برای تصمیمگیری سیاسی بوده است.
امیدواریم اتفاقات دو سه ماه اخیر، درس عبرتی برای تمامی طرفهای ذیربط، از جمله مدیرکل و مسئولان آژانس باشد
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در مورد اظهارات اخیر "رافائل گروسی"مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مورد این که گزارش من عامل حمله به ایران نبود و من چراغ سبزی در این ارتباط ندادم و این که ایران به دنبال دستیابی به سلاح هستهای نیست، گفت: ما قطعاً رژیم صهیونیستی و آمریکا را مقصر و مسئول حملات غیرقانونی علیه تأسیسات هستهای صلحآمیز ایران و همچنین تعرض به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور میدانیم.
وی افزود: با این حال، آنچه همواره بر آن تأکید کردهایم این است که گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی و در پی آن، سوءاستفاده سه کشور اروپایی و آمریکا از این گزارش برای صدور یک قطعنامه در شورای حکام، بهانه و فضایی فراهم کرد برای سوءاستفاده رژیم صهیونیستی و آمریکا؛ مدیرکل آژانس بهدرستی اشاره کرده است که هیچیک از گزارشهای آژانس تاکنون هیچ مدرک یا اشارهای به انحراف برنامه هستهای ایران از مسیر صلحآمیز نداشته است؛ این گزاره کاملاً دقیق است.
در همین چارچوب، انتظار طبیعی ما از آژانس بینالمللی انرژی اتمی این بود که اقدام رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه تأسیسات هستهای ایران را بهسرعت محکوم کند؛ نه فقط به این دلیل که چنین اقدامی طبق منشور ملل متحد و حقوق بینالملل غیرقانونی است، بلکه به این دلیل مضاعف که طبق قطعنامههای آژانس و مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد، هرگونه تعرض به تأسیسات هستهای صلحآمیز کشورها ممنوع است.
انتظار ما از آژانس همواره این بوده است که بهعنوان یک نهاد تخصصی و فنی، بر وظایف و صلاحیتهای فنی خود متمرکز بماند و از اظهارنظرهایی که شائبه نفوذپذیری از آمریکا و برخی کشورهای غربی را ایجاد میکند، پرهیز کند. امیدواریم آنچه در دو تا سه ماه اخیر رخ داده، درس عبرتی برای تمامی طرفهای ذیربط، از جمله مدیرکل و مسئولان آژانس باشد تا در اظهارنظرهای خود نسبت به موضوعات تحت صلاحیتشان دقت لازم را داشته باشند و اجازه ندهند که صلاحیتها و مسئولیتهای فنی آژانس از سوی کشورهایی که بارها نشان دادهاند هیچ التزامی به حقوق بینالملل و تعهدات پادمانی ندارند، مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
بهتفصیل دلایل خود درباره غیرقانونی بودن اقدام سه کشور اروپایی را با دبیرکل سازمان ملل مطرح کردیم
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، همچنین در تشریح دیدار اخیر عراقچی و هیات ایرانی با دبیرکل سازمان ملل متحد در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت: نشست مهم و مفصلی با دبیرکل سازمان ملل داشتیم و گفتوگوهای صریحی انجام شد؛ یکی از محورهای اصلی این گفتوگوها، اقدام سه کشور اروپایی در سوءاستفاده از شورای امنیت و سازوکار حل اختلاف برجام بود. ما بهتفصیل دلایل خود را درباره غیرقانونی بودن اقدام سه کشور اروپایی مطرح کردیم.
باید در نظر داشت که قطعنامههایی که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ به بهانه موضوع هستهای ایران تصویب شد، عموماً با اجماع یا بدون مخالفت اعضای شورای امنیت به تصویب رسید و هر پنج عضو دائم شورا به آنها رأی داده بودند. اما امروز، حداقل دو عضو دائم شورای امنیت در دو نوبت با این روند مخالفت کردهاند؛ این امر نشان میدهد که حتی میان اعضای دائم شورا درباره بازگرداندن این قطعنامهها اجماع وجود ندارد.
بقایی تأکید کرد: ما اساساً قائل به این نیستیم که شورای امنیت تصمیمی اتخاذ کرده باشد. در واقع، آنچه رخ داده، اقدام سه کشور اروپایی یعنی فرانسه، انگلیس و آلمان برای بازگرداندن قطعنامههای تحریمی است، نه تصمیم شورای امنیت. این موضوع را بهطور مفصل به دبیرکل یادآور شدیم.
بقائی خاطرنشان کرد: اعتقاد ما این است که مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ باید در موعد مقرر، یعنی ۱۸ اکتبر (۲۶ مهرماه)، خاتمه یابد و موضوع هستهای ایران اساساً از دستور کار شورای امنیت خارج شود. اقدام سه کشور اروپایی، علاوه بر ایرادات رویهای و قانونی، از نظر حقوقی نیز باعث نوعی آشفتگی در شورای امنیت و سازمان ملل شده است؛ چراکه مشخص نیست دقیقاً چه چیزی را بازگرداندهاند.
وی افزود: به نظر میرسد این اقدام بیش از آنکه مبتنی بر محاسبه عقلانی و ملاحظات حقوقی باشد، حرکتی لجاجتآمیز در راستای خواست آمریکا و بدون درنظرگرفتن منافع، مصالح و اعتبار کشورهای اروپاییِ طرف برجام است. بر همین اساس، ما اقدام دبیرخانه سازمان ملل در صدور اطلاعیههای مربوط به تحریمها را فاقد وجاهت قانونی و غیرمنطقی میدانیم.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت أمور خارجه ایران، همچنین در مورد نگاه دو کشور چین و روسیه به این موضوع تأکید کرد:
موضع ایران در این زمینه مورد حمایت چین و روسیه نیز قرار دارد. روسیه بهعنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت صراحتاً غیرقانونی بودن این اقدام را گوشزد کرده است. ما اعتراض و انتقاد خود را نسبت به عملکرد دبیرخانه شورای امنیت اعلام کردهایم و معتقدیم اقدام سه کشور اروپایی هیچ تعهدی را برای سایر دولتهای عضو سازمان ملل ایجاد نمیکند.
بقائی گفت: ما انتظار داریم کشورهای عضو سازمان ملل در راستای صیانت از اصول منشور ملل متحد، از تبعیت از این اقدام غیرقانونی سه کشور اروپایی که در واقع تحمیل بر ساختار شورای امنیت محسوب میشود، خودداری کنند.
وی ضمن تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچگاه برای مذاکره التماس نمیکند، بیان کرد:
مذاکره امری دوسویه است که تصمیمگیری درباره آن باید با اطمینان از تأمین منافع ملی صورت گیرد. همانگونه که حراست از امنیت و منافع ملی اهمیت دارد، صیانت از عزت ملی نیز برای ما حیاتی است.
برخورد عزتمندانه در سیاست خارجی مستلزم آن است که مطمئن شویم فرایند دیپلماتیک در جهت تأمین حقوق و منافع ملت ایران پیش میرود، پیش از عزیمت هیئت ایرانی به نیویورک، پیشنهادهایی از سوی دبیرکل سازمان ملل و مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی مطرح شد مبنی بر اینکه نشستهای مشترکی با حضور نماینده آمریکا برگزار شود تا از اقدام غیرقانونی طرفهای مقابل در بازگرداندن قطعنامههای لغوشده جلوگیری شود. در مقابل، ما نیز پیشنهادهایی ارائه کردیم و نهایتاً توافق شد که نشستی چندجانبه، مشابه نشستهای کمیسیون مشترک برجام در دوران پیش از خروج آمریکا، برگزار شود. ما هیچ مخالفتی نکردیم و حسن نیت خود را نشان دادیم.
در هر سه موردی که قرار بود نشستهایی با حضور نماینده آمریکا برگزار شود، خود طرفهای غربی از انجام آن امتناع کردند، با این حال، طرفهای مقابل به دلایل مختلف از اجرای این توافق طفره رفتند. برخی از آنها گفتند که سه کشور اروپایی نتوانستند آمریکا را مجاب کنند، و برخی دیگر ادعا کردند که طرف آمریکایی ملاحظاتی داشته است. این اختلافات میان خودشان قابل بررسی است، اما واقعیت روشن این است که در هر سه موردی که قرار بود نشستهایی با حضور نماینده آمریکا برگزار شود، خود طرفهای غربی از انجام آن امتناع کردند.
بقائی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در طول این روند، با حسن نیت و رویکردی فعال وارد گفتوگو شد. ما هم نشستهای دوجانبه متعددی با سه کشور اروپایی داشتیم و هم نشستهای مشترک با حضور نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا. اینها واقعیتهای میدانی و مستند روند نیویورک است و بهخوبی نشان میدهد که ایران هیچگاه مانع گفتوگو نبوده، بلکه این طرفهای مقابل بودند که از انجام تعهدات و ابتکارهای مورد توافق طفره رفتند.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر "محمد شیاع السودانی" نخستوزیر عراق، مبنی بر تلاش بغداد برای نزدیککردن دیدگاههای ایران و آمریکا و ایفای نقش میانجی گفت: در ماههای اخیر کشورهای متعددی، چه در منطقه و چه خارج از آن، تلاش کردهاند از ظرفیتها و ارتباطات خود برای کمک به حلوفصل مسائل و جلوگیری از افزایش تنش استفاده کنند. از نگاه ما، این تلاشها نشانهای از دغدغهمندی و حسن نیت آن کشورهاست و ما همواره قدردان چنین ابتکارهایی بودهایم.
وی افزود: با این حال، واقعیت این است که موضوعات موجود میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا عمدتاً _ و میتوان گفت در همه موارد_ ریشه در سوءمحاسبه و اصرار بر زیادهخواهی از سوی طرف آمریکایی دارد. در واقع، مشکل نه در نبود میانجی یا پیشنهادهای سازنده، بلکه در رفتار و رویکرد نادرست واشنگتن است.
نمونهای از این سوءمحاسبه را میتوان در مذاکرات اخیر مشاهده کرد؛ جایی که طرف آمریکایی اصرار داشت بخشی از مواد غنیشده ایران منتقل شود، در حالی که در مقابل صرفاً وعده میدادند که اجرای تصمیم غیرقانونی بازگرداندن قطعنامههای لغوشده را سه یا ۶ ماه به تأخیر بیندازند. چنین رویکردی نشاندهنده درک نادرست آنها از واقعیتهای جمهوری اسلامی ایران و از خواستههای کاملاً قانونی و منطقی ماست.
اسماعیل بقائی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از هر ابتکاری که بر پایه احترام متقابل و در چارچوب اصول و منافع ملی شکل بگیرد استقبال میکند، اما هرگونه ابتکار یا میانجیگری زمانی میتواند مؤثر باشد که طرف آمریکایی درک درستی از واقعیتهای میدانی، تعهدات برجامی و جایگاه ایران در منطقه پیدا کند و از سیاستهای غلط گذشته خود فاصله بگیرد.