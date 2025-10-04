https://spnfa.ir/20251004/چرا-ایالات-متحده-هواپیماهای-سوخترسان-به-قطر-فرستاد-25773083.html

چرا ایالات متحده هواپیماهای سوخت‌رسان به قطر فرستاد؟

چرا ایالات متحده هواپیماهای سوخت‌رسان به قطر فرستاد؟

اخیرا آمریکایی ها تعداد زیادی هواپیمای سوخت رسان خود را در روز روشن به پایگاه العدید قطر منتقل کرده اند، پایگاهی که بیش از 24 هکتار (240 هزار متر مربع) وسعت... 04.10.2025

با توجه به اینکه این تحرک دقیقا روز بعد اعلام طرح ترامپ برای آتش بس در غزه مطرح شد بسیاری بر این باور بودند که شاید ترامپ و نتانیاهو نقشه کشیده اند پس از پایان جنگ درغزه تحرکی در قبال ایران و یا برخی دیگر متحدین اش در منطقه داشته باشند.یعنی عملیاتی بر علیه ایران – یمن و یا عراق راه بیاندازند.با توجه به اینکه امروز حماس اعلام کرد پیشنهاد آتش بس ترامپ را قبول دارد عملا می توان گفت در صورتی که آتش بس قطعی شود و محاصره غزه پایان یابد احتمالا یمن عملیات خود بر علیه کشتی هایی که به اسرائیل می روند را متوقف کند و هیچ منطقی وجود ندارد که آمریکا بخواهد خود را درگیر جنگ با یمنی ها کند، مخصوصا که به قول خودشان یمنی ها کله خراب هستند و زیر بار زور نمی روند و عملا در شرایطی که همه به دنبال آرامش هستند می توانند شر به پا کنند.از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که بخواهند بر علیه مقاومت عراق عملیاتی انجام دهند تا پیشاپیش انتخابات عراق فضای داخلی این کشور را به هم بریزند، مخصوصا اگر مطمئن شوند که متحدین ایران دست برتر را در انتخابات دارند و نیاز است که کاری کنند انتخابات برگزار نشود.حتی برخی پا فراتر گذاشته و باور دارند که شاید آمریکایی ها به دنبال آن باشند که پایگاه بگرام در افغانستان را مجددا تصرف کنند.اما بحث دیگری که مطرح می باشد این است که شاید آمریکایی ها این هواپیماها را برای آن به قطر منتقل کرده اند که پشتیبان یک عملیاد جدید اسرائیل علیه ایران باشند.ولی آمریکایی ها به خوبی می دانند چه این دستور العمل رئیس جمهوری آمریکا باشد چه نباشد در صورتی که از این پایگاه برای هرگونه عملیاتی بر علیه ایران استفاده شود ایرانیها این پایگاه را هدف قرار خواهند داد و منطقی نیست که این همه هواپیمای سوخت رسان را آنجا جمع کنند.اگر هدف حمله به ایران باشد که اصلا آنها به سوخت رسان احتیاج ندارند چرا که مسافت از همین پایگاه تا ایران بسیار کم است.گو اینکه بسیاری باور دارند اگر جنگ در غزه متوقف شود و صلح در منطقه برقرار گردد دیگر شرایطی برای ماندن نتانیاهو وجود نخواهد داشت و چون دادگاه های داخلی و خارجی منتظرش هستند وی مجبور خواهد بود سالهای باقیمانده از زندگی خود را در زندان بگذارند، و به این دلیل وی به دنبال آن خواهد بود هر جور شده یک جنگ بزرگ دیگر در منطقه راه بیاندازد اما آنچه مسلم است این می باشد که آمریکایی ها به خوبی می دانند اگر چنین جنگی راه بیافتد و آنها نیز درگیر آن شود فاتحه آمریکا هم خوانده است چرا که قطعا دشمنان آمریکا هر کاری از دستشان بر می آید انجام خواهند داد تا آمریکا در باتلاق اين جنك گیر کند.با این حال، اکثر کارشناسان نظامی باور دارند اگر آمریکایی ها قصد انجام حمله بر علیه ایران را داشتند اینگونه آشکار نیروهای خود را در جایی قرار نمی دادند که در دسترس ایران باشند.با توجه به این شرایط می توان گفت بیشترین پیش بینی ها مبنی بر این است که این تحرکات آمریکا به نوعی یک تهدید برای دشمنان آمریکا در منطقه خاورمیانه است و هدف این می باشد که آمریکایی ها دشمنان خود در راس آنها ایران را بترسانند تا بلکه به خواسته های آنها تمکین کنند.

