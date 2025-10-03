https://spnfa.ir/20251003/پوتین-استفاده-کییف-از-تامهاوک-به-روابط-روسیه-و-آمریکا-آسیب-میزند---25757431.html

هشدار پوتین: استفاده کی‌یف از "تام‌هاوک" به روابط روسیه و آمریکا آسیب می‌زند

هشدار پوتین: استفاده کی‌یف از "تام‌هاوک" به روابط روسیه و آمریکا آسیب می‌زند

رییس جمهور روسیه در بنیاد والدای استفاده کی یف از "تام‌هاوک" را عاملی برای آسیب زدن به روابط روسیه و آمریکا دانست. 03.10.2025

اسپوتنیک - سمیه ماندگار، پژوهشگر مسائل بین‌الملل در تحلیل سخنان ولادیمیر پوتین در بنیاد والدای به اسپوتنیک گفت: رئیس‌جمهور روسیه در نشست والدای به موضوع احتمال ارسال موشک‌های دوربرد "تام‌هاوک" از سوی ایالات متحده به اوکراین واکنش نشان داد و تصریح کرد که این موشک‌ها گرچه از توان تخریبی برخوردارند، اما دیگر سلاحی مدرن محسوب نمی‌شوند و در نتیجه قادر نخواهند بود معادله میدانی را به سود کی‌یف تغییر دهند. ماندگار افزود: این موضع نشان می‌دهد که کرملین ضمن بی‌اهمیت جلوه‌دادن جنبه عملیاتی این تسلیحات، بر توانایی ارتش روسیه در کنترل شرایط تأکید داد. پوتین همچنین با اشاره به گزارش‌هایی مبنی بر محدود بودن ذخایر تام‌هاوک در زرادخانه آمریکا، احتمال عملی شدن چنین تصمیمی را بعید دانست. او هشدار داد که در صورت استفاده کی‌یف از این موشک‌ها، روابط مسکو و واشنگتن دچار آسیب جدی خواهد شد. این کارشناس در پایان ضمن اشاره به پیام نهفته در این اظهارات خاطر نشان کرد، تاکید ولادیمیر پوتین بر این موضوع دو پیام دارد، نخست فشار روانی بر کاخ سفید برای تجدیدنظر در ماجراجویی‌های تسلیحاتی و دوم یادآوری هزینه‌های سیاسی و دیپلماتیک چنین اقداماتی برای روابط دوجانبه. بعبارتی، در سطح کلان، سخنان رئیس‌جمهوری روسیه بخشی از نبرد روایت‌هاست که میان مسکو و غرب جریان دارد.

