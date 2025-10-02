https://spnfa.ir/20251002/کارشناس-هرگونه-حملات-موشکی-اوکراین-روسیه-را-به-واکنش-سخت-وادار-خواهد-کرد-25731896.html

کارشناس: هرگونه حملات موشکی اوکراین، روسیه را به واکنش سخت وادار خواهد کرد

کارشناس مسائل بین‌الملل: راهبرد اصلی روسیه در سال‌های گذشته جلوگیری از گسترش ناتو به شرق و ممانعت از پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا بوده است. 02.10.2025, اسپوتنیک ایران

جلال‌الدین سلیمی، کارشناس مسائل بین‌الملل، در واکنش به گزارش اخیر روزنامه وال‌استریت ژورنال درباره کمک ایالات متحده به اوکراین برای حمله به زیرساخت‌های انرژی روسیه و دعوت از متحدان ناتو برای مشارکت در این اقدام، در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت: بر همین اساس، آغاز عملیات ویژه روسیه اقدامی پیشگیرانه از منظر کرملین برای مقابله با تهدیدهای آینده تلقی می‌شود. اکنون آمریکا با ارائه اطلاعات و داده‌های لازم به اوکراین، شرایط را برای حملات موشکی این کشور به عمق خاک روسیه و زیرساخت‌های انرژی آن فراهم کرده است.وی ادامه داد: طبق گزارش وال‌استریت ژورنال، مقامات آمریکایی از متحدان خود در ناتو خواسته‌اند کمک‌های مشابهی به اوکراین ارائه دهند. این درخواست نشان‌دهنده تلاش واشنگتن برای ایجاد یک جبهه متحد در حمایت از کی‌یف است. همچنین آمریکا در حال بررسی احتمال ارسال موشک‌های کروز تام‌هاوک و باراکودا به اوکراین است که در صورت تحقق، توانایی نظامی اوکراین را به طور قابل توجهی افزایش خواهد داد. این کارشناس تصریح کرد: چنین اقدامی می‌تواند مراکز استراتژیک روسیه را در معرض تهدید مستقیم قرار دهد و معادلات جنگ فرسایشی را تغییر دهد. البته تصمیم نهایی در این خصوص هنوز اتخاذ نشده، اما در صورت عملی شدن، واکنش متقابل روسیه اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و احتمالاً موجب افزایش تنش‌ها در نظام بین‌الملل می‌شود. به همین دلیل، تحولات اخیر با دقت از سوی دولت‌ها در سراسر جهان دنبال می‌شود و نگاه‌ها به تصمیم نهایی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دوخته شده است. سلیمی خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیت موضوع، تصمیم‌گیری درباره ارسال موشک‌های دوربرد نیازمند بررسی جامع پیامدهای احتمالی است. آمریکا باید همه جوانب را در نظر بگیرد و تصمیمی اتخاذ کند که در نهایت به حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای کمک کند. جلال الدین سلیمی در پایان افزود: کمک‌های اطلاعاتی و نظامی واشنگتن به اوکراین، بخشی از راهبرد گسترده‌تر امنیتی ایالات متحده برای حفظ توازن قدرت در اروپا و مهار نفوذ روسیه در منطقه است. هرچند احتمال بروز جنگ جهانی سوم همچنان پایین ارزیابی می‌شود، اما این روند یک تهدید واقعی محسوب می‌شود و می‌تواند چشم‌انداز امنیت بین‌الملل را به شدت تحت‌تأثیر قرار دهد.

