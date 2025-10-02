پوتین: روسیه هرگز ضعف یا تردید نشان نخواهد داد

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در نشست باشگاه گفتگوی بین‌المللی والدای، گفت:

مسئولیت عدم توقف جنگ در اوکراین بر عهده اروپا است. برای سایر کشورها، وضعیت اوکراین راهی برای گسترش منطقه کنترل و کسب درآمد است.