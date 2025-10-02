ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20251002/پوتین-روسیه-هرگز-ضعف-یا-تردید-نشان-نخواهد-داد-25732977.html
پوتین: روسیه هرگز ضعف یا تردید نشان نخواهد داد
پوتین: روسیه هرگز ضعف یا تردید نشان نخواهد داد
اسپوتنیک ایران
بیانات کلیدی پوتین در نشست باشگاه گفتگوی بین‌المللی والدای. 02.10.2025, اسپوتنیک ایران
2025-10-02T20:36+0330
2025-10-02T20:38+0330
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/02/25732319_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_683a1bd5c5984005b3fd72423d5178e7.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/02/25732319_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_b6d183e9c7075639fa80ad61e04f7905.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
جهان
جهان

پوتین: روسیه هرگز ضعف یا تردید نشان نخواهد داد

20:36 02.10.2025 (بروز رسانی شده: 20:38 02.10.2025)
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر پوتین خاطرنشان کرد که دولت فعلی ایالات متحده منافع کشورش را در نظر می‌گیرد و این رویکردی منطقی است
پوتین خاطرنشان کرد که دولت فعلی ایالات متحده منافع کشورش را در نظر می‌گیرد و این رویکردی منطقی است - اسپوتنیک ایران , 1920, 02.10.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
بیانات کلیدی پوتین در نشست باشگاه گفتگوی بین‌المللی والدای.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در نشست باشگاه گفتگوی بین‌المللی والدای، گفت:
غرب برای مردم اوکراین دلسوزی نمی‌کند؛ آنها را بی‌ارزش می‌دانند.
مسئولیت عدم توقف جنگ در اوکراین بر عهده اروپا است. برای سایر کشورها، وضعیت اوکراین راهی برای گسترش منطقه کنترل و کسب درآمد است.
نخبگان حاکم اروپا همچنان به طور هیستریک ادعا می‌کنند که جنگ با روس‌ها در شرف وقوع است.
پاسخ روسیه به نظامی‌سازی اروپا بسیار قانع‌کننده خواهد بود.
هیچ‌کس شک ندارد که اقدامات متقابل روسیه در برابر نظامی‌سازی اروپا دیری نخواهد پایید.
روسیه به نیروهای مسلح خود افتخار می‌کند.
اقدامات تنبیهی علیه روسیه کاملاً شکست خورده است.
برخی کشورها می‌خواهند شکست استراتژیکی را به روسیه تحمیل کنند تا مردم آن را رنج دهند. وقت آن رسیده است که آنها آرام شوند.
اگر امنیت یک کشور به قیمت امنیت کشور دیگری تضمین شود، هیچ امنیتی برای هیچ‌کس وجود ندارد.
اگر ناتو به مرزهای روسیه نزدیک نشده بود، می‌توانست از درگیری در اوکراین جلوگیری شود.
تغییراتی در آگاهی عمومی در اوکراین در حال وقوع است، مهم نیست که مقامات چقدر اوکراینی‌ها را شستشوی مغزی دهند.
نخبگان حاکم اروپا همچنان به طور هیستریک ادعا می‌کنند که جنگ با روس‌ها در شرف وقوع است.
چندقطبی بودن به نتیجه مستقیم تلاش‌های غرب برای حفظ هژمونی جهانی تبدیل شده است.
اگر درگیری در اوکراین طبق اصول یک جهان چندقطبی حل می‌شد، تصمیم جمعی متعادل‌تر می‌بود.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала