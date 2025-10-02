ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در نشست باشگاه گفتگوی بینالمللی والدای، گفت:
غرب برای مردم اوکراین دلسوزی نمیکند؛ آنها را بیارزش میدانند.
مسئولیت عدم توقف جنگ در اوکراین بر عهده اروپا است. برای سایر کشورها، وضعیت اوکراین راهی برای گسترش منطقه کنترل و کسب درآمد است.
نخبگان حاکم اروپا همچنان به طور هیستریک ادعا میکنند که جنگ با روسها در شرف وقوع است.
پاسخ روسیه به نظامیسازی اروپا بسیار قانعکننده خواهد بود.
هیچکس شک ندارد که اقدامات متقابل روسیه در برابر نظامیسازی اروپا دیری نخواهد پایید.
روسیه به نیروهای مسلح خود افتخار میکند.
اقدامات تنبیهی علیه روسیه کاملاً شکست خورده است.
برخی کشورها میخواهند شکست استراتژیکی را به روسیه تحمیل کنند تا مردم آن را رنج دهند. وقت آن رسیده است که آنها آرام شوند.
اگر امنیت یک کشور به قیمت امنیت کشور دیگری تضمین شود، هیچ امنیتی برای هیچکس وجود ندارد.
اگر ناتو به مرزهای روسیه نزدیک نشده بود، میتوانست از درگیری در اوکراین جلوگیری شود.
تغییراتی در آگاهی عمومی در اوکراین در حال وقوع است، مهم نیست که مقامات چقدر اوکراینیها را شستشوی مغزی دهند.
چندقطبی بودن به نتیجه مستقیم تلاشهای غرب برای حفظ هژمونی جهانی تبدیل شده است.
اگر درگیری در اوکراین طبق اصول یک جهان چندقطبی حل میشد، تصمیم جمعی متعادلتر میبود.