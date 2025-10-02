https://spnfa.ir/20251002/هراسآفرینی-اروپایی-بس-است-روسیه-آماده-واکنش-قاطع-است-25734895.html
هراسآفرینی اروپایی بس است/ روسیه آماده واکنش قاطع است
هراسآفرینی اروپایی بس است/ روسیه آماده واکنش قاطع است
اسپوتنیک ایران
پژوهشگر مسائل بینالملل: رئیس جمهور روسیه در سخنرانی امروز خود کوشید خطوط راهبردی این کشور در مواجهه با غرب را در شرایطی که رقابت ژئوپولیتیک شدت یافته باز... 02.10.2025, اسپوتنیک ایران
2025-10-02T21:43+0330
2025-10-02T21:43+0330
2025-10-02T21:43+0330
گزارش و تحلیل
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/02/25732072_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d87b3bbbcf963fb56ff61478de949d32.jpg
سمیه پسندیده پژوهشگر مسائل بینالملل درباره سخنرانی عصر امروز ولادیمیر پوتین در در اجلاس والدای به اسپوتنیک گفت: اولین نکته حائز اهمیت هشداری بود که در ابتدا به صورت جدی داد که اگر اروپا به تحریک علیه روسیه ادامه دهد، مسکو پاسخی سریع خواهد داد. پسندیده در ادامه گفت، ولادیمیر پوتین به انتقاد از دولتهای اروپایی پرداخت که نسبت به خطر حمله روسیه به اعضای ناتو حس ترس افکنی شدید ایجاد میکنند و این هشدارها را یا ناشی از ناآگاهی یا سوءنیت خواند. وی افزود، از دیگر نکات قابل توجه تاکید بر تحرکات نظامی اروپا به ویژه در زمینه افزایش بودجه دفاعی و قدرتنمایی برای روسیه بود که آن را غیرقابل چشمپوشی دانست که پاسخ متناسب آن دیر نخواهد ماند. پسندیده در خصوص ابعاد جهانی این سخنرانی تصریح کرد، نکته قابل توجه در سخنرانی پوتین تأکید بر بازسازی توازنی است که به باور او طی دههها به نفع غرب به هم خورده است. وی تلاش کرد موقعیت روسیه را نه بهعنوان خطر تهدیدکننده، بلکه به مثابه یکی از قطبهای ضروری نظم جهانی جدید چندقطبی توجیه کند. وی خاطر نشان کرد، رئیسجمهور پوتین تلاش داشت برای افکارعمومی جهانی این موضوع را که اقدامات روسیه در اوکراین نتیجه گسترش ناتوی غرب به مرزهای سنتی روسیه بوده است شفافسازی نماید. البته این استدلال بارها از سوی روسیه مطرح شده است. پسندیده در پایان خاطر نشان کرد، ولادیمیر پوتین با القای این پیام که دوران تکقطبی پایان یافته و تصمیمگیریها دیگر نمیتوانند بدون مشارکت قدرتهای سنتی صورت گیرد، کوشید مشروعیت جهانی بیشتری برای اقدامات آینده روسیه کسب کند.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/02/25732072_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_e3ac38e73f7dca9b3a2ff2be78440b1a.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
هراسآفرینی اروپایی بس است/ روسیه آماده واکنش قاطع است
پژوهشگر مسائل بینالملل: رئیس جمهور روسیه در سخنرانی امروز خود کوشید خطوط راهبردی این کشور در مواجهه با غرب را در شرایطی که رقابت ژئوپولیتیک شدت یافته باز ترسیم کند.
سمیه پسندیده پژوهشگر مسائل بینالملل درباره سخنرانی عصر امروز ولادیمیر پوتین در در اجلاس والدای به اسپوتنیک گفت: اولین نکته حائز اهمیت هشداری بود که در ابتدا به صورت جدی داد که اگر اروپا به تحریک علیه روسیه ادامه دهد، مسکو پاسخی سریع خواهد داد.
پسندیده در ادامه گفت، ولادیمیر پوتین به انتقاد از دولتهای اروپایی پرداخت که نسبت به خطر حمله روسیه به اعضای ناتو حس ترس افکنی شدید ایجاد میکنند و این هشدارها را یا ناشی از ناآگاهی یا سوءنیت خواند.
وی افزود، از دیگر نکات قابل توجه تاکید بر تحرکات نظامی اروپا به ویژه در زمینه افزایش بودجه دفاعی و قدرتنمایی برای روسیه بود که آن را غیرقابل چشمپوشی دانست که پاسخ متناسب آن دیر نخواهد ماند.
پسندیده در خصوص ابعاد جهانی این سخنرانی تصریح کرد، نکته قابل توجه در سخنرانی پوتین تأکید بر بازسازی توازنی است که به باور او طی دههها به نفع غرب به هم خورده است. وی تلاش کرد موقعیت روسیه را نه بهعنوان خطر تهدیدکننده، بلکه به مثابه یکی از قطبهای ضروری نظم جهانی جدید چندقطبی توجیه کند.
وی خاطر نشان کرد، رئیسجمهور پوتین تلاش داشت برای افکارعمومی جهانی این موضوع را که اقدامات روسیه در اوکراین نتیجه گسترش ناتوی غرب به مرزهای سنتی روسیه بوده است شفافسازی نماید. البته این استدلال بارها از سوی روسیه مطرح شده است.
پسندیده در پایان خاطر نشان کرد، ولادیمیر پوتین با القای این پیام که دوران تکقطبی پایان یافته و تصمیمگیریها دیگر نمیتوانند بدون مشارکت قدرتهای سنتی صورت گیرد، کوشید مشروعیت جهانی بیشتری برای اقدامات آینده روسیه کسب کند.