منتظری: باید در کتب درسی مکتب سید حسن نصرالله تدریس شود

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم شورای اسلامی ایران: شهدا در زمان حیات خود، منشأ خیر و برکت بودند و با شهادتشان، دوباره عزت و آبرویی تازه به جامعه بخشیدند. 02.10.2025, اسپوتنیک ایران

غلامرضا منتظری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم شورای اسلامی ایران، در خصوص سالگرد ترور سید حسن نصرالله، به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: با توجه به جایگاه و منزلت رفیع این چهره‌های کم‌نظیر، اثربخشی آنان ادامه دارد. چهره ای نظیر سید حسن نصرالله به مکان و زمانی خاص محدود نمی‌شوند، الگوهای حیات‌بخشی هستند که زندگی با عزت و سربلندی را نمایندگی می‌کنند. وی افزود: درست است که "رژیم صهیونیستی" ظاهراً بعد فیزیکی و اسمی ایشان را گرفته، اما در باطن، سید حسن نصرالله یک مکتب فکری است. به تعبیر مقام رهبری، این شهدا گنجینه‌هایی هستند که ما هنوز نتوانسته‌ایم لایه‌های پنهان شخصیت آنان را به‌طور کامل بشناسیم و باید ابعاد وجودی این بزرگان برای صاحبان اندیشه، به‌ویژه برای نسل جوان، بیشتر روشن شود. ایشان در زندگی خود ثابت کردند که اگر توکل به خداوند مهربان داشته باشیم و الگوی زندگی‌مان را از پیامبر اکرم و اهل بیت، به‌ویژه امام حسین بگیریم، قطعاً در افق پیش رو، چهره فرد و امتی سربلند خواهیم بود. غلامرضا منتظری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: این شهید بزرگوار در همه سخنرانی‌هایش با صراحت و شفافیت، درس‌های امام حسین را در عمل خود متجلی کرده و نشان داد که فارغ‌التحصیل مکتب عاشوراست. او نمونه یک انسان با شرافت، منزلت و کرامت است. ما امروز وظیفه داریم به این اسوه‌ها توجه بیشتری کنیم و از لحظه‌لحظه زندگی‌شان درس بگیریم. امروز جبهه مقاومت، به‌ویژه مردم مقاوم و شریف لبنان، با اراده‌ای راسخ در عرصه مبارزه با اسرائیل، اهداف استکبار جهانی را نقش بر آب می‌کنند. باید از این الگوها، به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان، درس گرفت. ایجاد فصلی نوین در کتب درسی برای معرفی این چهره‌های طبیعی و ارزشمند، امری ضروری است. من معتقدم که نباید از این مفاخر کم‌نظیر غافل شویم و باید آینده‌سازان ما از همان دوران کودکی با این مکتب فکری آشنا شوند. وی تاکید کرد: چهره‌هایی مانند شهید سردار سلیمانی و سیدحسن نصرالله، صاحب یک مکتب و اندیشه تحول‌آفرین هستند. آنان همچون اقیانوسی بیکران از علم و معرفت‌اند که گوهرهای ارزشمندی را برای ساحل‌نشینان به ارمغان می‌آورند. ما امروز به شهدای عزیزی که از آغاز انقلاب اسلامی تحت رهبری امام خمینی تا آخرین مرحله یعنی جنگ مقدس 12 روزه تقدیم شدند، افتخار می‌کنیم. همه شهدا مایه فخر ما هستند. اگر امروز پرچم جمهوری اسلامی ایران در جای‌جای جهان و در اوج اندیشه‌ها به اهتزاز درآمده، مدیون این شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران فراوان است. غلامرضا منتظری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم شورای اسلامی همچنین ضمن تاکید بر اهمیت نقش شهدا در جنگ 12 روزه ایران، اظهار داشت: امیدوارم در ادامه مسیر، تحت رهبری حکیمانه رهبر ایران، فرهنگ مقاومت و باور بیش از گذشته در جامعه ما تقویت شود. آنچه امروز بیش از هر چیز به آن نیاز داریم، روحیه وحدت و همبستگی ملی است. درست است که در جنگ 12 روزه، نقش استثنایی چهره‌های عزیزمان در حوزه‌های لشکری و نظامی، جهانیان و بسیاری از اندیشمندان جهان را به تحیر واداشت، اما همگان معتقدند که در کنار نقش‌آفرینی نظامی و اقتدار کم‌نظیر ایران اسلامی، انسجام و وحدت مردم، مهمترین عاملی است که می‌تواند به یک پیروزی بزرگ تبدیل شود.

