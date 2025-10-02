https://spnfa.ir/20251002/قالیباف-سید-حسن-نصرالله-سرباز-امام-بود-25735509.html

قالیباف: سید حسن نصرالله، سرباز امام بود

رئیس مجلس شورای اسلامی ایران: ما از زندگی آنها درس می گیریم و تکلیف پیش روی ما با خودمان و خدای خودمان روشن می شود. 02.10.2025, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در جریان سفر دو روزه خود به قم، عصر امروز(پنجشنبه، 10 مهر ماه 1404) در مراسم اولین سالگرد ترور دبیران کل حزب الله لبنان که در مدرسه حضرت امام کاظم قم برگزار شد، شرکت کرد و گفت: امام در 15 خرداد 1342 بود که در همین قم، انقلاب را پایه گذاری کرد. امامی که جز برای خدا کلامی نگفت و جز در راه خدا، گامی برنداشت. ایشان شب عاشورای آن سال در خرداد ماه، فرمودند "ربط مابین شاه و اسرائیل چیست که سازمان امنیت(ساواک) می گوید از اسرائیل حرف نزنید؛ مگر شاه اسرائیلی است؟" رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: فردای آن روز نیز امام فرمودند "شاه با اسرائیل دوستی دارد، به شاه تذکر می دهیم با اسرائیل دوستی نکنید، چرا به ما حمله می کنید؟" ایشان مجددا می فرماید "اسرائیل نمی خواهد در این مملکت قرآن، علمای اسلام و احکام اسلام باشند." آبان ماه همان سال نیز فرمودند "اسرائیل می خواهد به دست عمال خود اقتصاد شما را قبضه کند، تجارت شما را از بین ببرد، بازار مسلمین را قبضه کند. شاه به تبعیت از اسرائیل، آمریکا و اجانب به اسلام حمله ور شده است. امروز اسرائیل در ایران حکومت می کند و شاه نوکر اسرائیل است." ایشان همچنین سال 46 و در زمان جنگ 6 روزه فرمودند "اسرائیل با حمایت آمریکا و سکوت مرگبار دولت های اسلامی به اسرائیل کمک می کند و شاه به جای کمک به ملت ایران در خدمت آمریکاست."وی در ادامه یادآور شد: آن زمان یاران امام می گفتند ما تعجب می کردیم ایشان چگونه به این شدت به موضوع اسرائیل و آمریکا پرداختند و می گفتند مشکل امام نسبت به شاه این بود که شاه، نوکر آمریکا و اسرائیل است. بعد از آن نیز افرادی در دانشگاه و حوزه به ایشان می گفتند شما قرار است با چه کسانی در مقابل رژیم ستمشاهی و اسرائیلی بایستی که اینگونه سخن می گویی و امام در جواب آنها فرمودند "سربازان من شیرخوارانی هستند که بزرگ می شوند و کار را در دست می گیرند." امروز این دو سید بزرگوار همان شیرخواران هستند که در محیط اشغال شده، در فقر، در استضعاف و در ظلم چشم به جهان گشودند، در دوران نوجوانی به نجف رفتند و بعد از انقلاب به حوزه علمیه قم آمدند و سرنوشت آنها این شد که مسیر تاریخ را تغییر دادند.دکتر قالیباف در ادامه با اشاره به مسیر تاریخی که دبیران کل حزب الله آنها را تغییر دادند، عنوان کرد: اسرائیل بعد از پایان جنگ جهانی دوم که سازمان ملل آن را با خیانت همیشگی انگلیس ملعون و آمریکای جنایتکار تثبیت کرده و در سال 1944 به رسمیت شناخت، این مسیر را تا به امروز طی کرد. کار این رژیم کودک کش در طول تاریخ، جنگ، صلح، جنگ، آتش بس و جنگ بوده و این مسیر را تا به امروز طی کرده است.

شیوا آبشناس

