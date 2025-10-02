https://spnfa.ir/20251002/جامعه-جهانی-که-نمی-تواند-با-جنایت-اسرائیل-مقابله-کند-حق-ندارد-از-دیگران-خواسته-ای-داشته-باشد-25725561.html

جامعه جهانی که نمی تواند با جنایت اسرائیل مقابله کند حق ندارد از دیگران خواسته ای داشته باشد

جامعه جهانی که نمی تواند با جنایت اسرائیل مقابله کند حق ندارد از دیگران خواسته ای داشته باشد

سخنگوی "ناوگان جهانی صمود" خبر داد که تاکنون 13 فروند از کشتی‌های این ناوگان توسط نیروی دریایی اسرائیل تحت تصرف قرار گرفته است. 02.10.2025

سخنگوی "ناوگان جهانی صمود" خبر داد که تاکنون 13 فروند از کشتی‌های این ناوگان توسط نیروی دریایی اسرائیل تحت تصرف قرار گرفته است.ماه گذشته تشکیلات حقوق بشر سازمان ملل رسما اسرائیل را متهم به انجام جنایت بر علیه بشریت و همچنین نسل کشی از طریق ایجاد قحطی عمدی و... متهم کرد و به جای اینکه شورای امنیت دست به کار شود تا جلوی این جنایت ها را بگیرد ایالات متحده اعضای این شورا را تحریم کرد و از این شورا خارج شد.ایالات متحده حتی دیوان بین المللی لاهه را تحریم کرده و برخی نمایندگان کنگره آمریکا و همچنین نمایندگان کنیست به گفته دادستان دیوان بین المللی لاهه، هم او هم خانواده اش و هم دیگر قضات دادگاه را تهدید جانی کرده اند و حساب های آنها را مسدود کرده اند و...اسرائیل هم در نزدیکی های تونس به آنها حمله کرد تا آنها را از تحرک به سمت غزه منصرف کند هم در نزدیکی سواحل ایتالیا و یونان با پهباد به آنها حمله کردند اما این فعالین حقوق بشر به مسیر خود ادامه دادند.حالا که اینها نزدیک آبهای ساحلی غزه شده اند اسرائیلی ها اقدام به توقیف کشتی های آنها و بازداشتشان می نمایند.این در حالی است که کشتی ها فقط مواد غذایی و دارو حمل می کنند و بارها توسط چندین کشور و مجامع بین المللی مورد بازرسی قرار گرفته اند.وی همچنین تأکید کرد: "ما فریب دروغ‌های اسرائیل را درباره انتقال کمک‌های بشردوستانه به غزه نخواهیم خورد، چرا که تجربه ثابت کرده این رژیم مانع اصلی ورود کمک‌ها به مردم تحت محاصره است".عملا اقدام اسرائیل طبق قوانین بین المللی یک دزدی دریایی به حساب می آید چون کشتی های این ناوگان حق دارند در آبهای بین المللی تردد داشته باشد و بعید به نظر می رسد شورای امنیت و یا مجامع بین المللی جرئت داشته باشند به دلیل چتر حمایتی آمریکا اقدامی بر علیه اسرائیل به این دلیل انجام دهند.با وجود چنین شرایطی همه کشورهای جهان و منطقه امروزه به این نتیجه رسیده اند که قانون جنگل امروزه در جهان حکم فرما است و آنچه که بشریت برای هزاران سال تلاش کرد با ایجاد قوانین بین المللی و سازمان ملل و ... به آن برسد طی چند سال به دلیل اینکه ایالات متحده به تک قطب قدرت جهان تبدیل شده از بین رفته.شاید بتوان گفت سخنان صدر اعظم آلمان که گفته بود :"اسرائیل دارد کارهای کثیف ما را انجام می دهد" نشان می دهد که این ماجرا به این سادگی ها نیست که برخی تصور می کنند فقط اختلاف ارضی و سرزمینی میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها است.ماجرا در این است که آمریکا می خواهد سلطه خود بر جهان را گسترش دهد و این کار را از یک طرف از طریق اوکراین در اروپا دارد انجام می دهد و از طرف دیگر در خاورمیانه از طریق اسرائیل.چون قرار است اینها کار کثیفشان را انجام دهند.در چنین شرایطی کشورها و ملت هایی که برای بقای خود مبارزه و مقاومت نکنند و امکانات لازم برای مقاومت را فراهم نکنند محکوم به فنا هستند و آنچه در غزه امروزه رخ می دهد برای همه شان منظور است.اصرار آنها بر محاصره ایران و اجرای غیر قانونی بند ماشه در برجام و تلاش برای خلع سلاح آن و... همه اش در این راستا است که آنها بتوانند به ایران حمله کنند و مردم ایران را قتل عام کنند و مانند جنگ 12 روزه ایران توان دفاع از خود را نداشته باشد.هسته ای بهانه است، منظور اصلی نابودی ملت ایران است.همانگونه که در اروپا هم آنها تلاش داشتند ملت روس را نابود کنند و اگر روسیه سر به زنگاه واکنش نشان نداده بود معلوم نبود چه بلایی سر روس تبارها در شرق اروپا رخ می داد و ماجرا هم قطعا به شرق اروپا ختم نمی شد.سیاستهای غرب امروزه منجر به آن شده که همه ملت های جهان به فکر آن باشند که امنیت خود را خود تامین کنند و دیگر هیچ اعتمادی به مجامع بین المللی نداشته باشند.ادامه کارهای اسرائیل و حمایت های غرب از آن قطعا موجب آن خواهد شد که موج تلاش برای تامین موجودیت وامنیت توسط دیگر ملت ها افزایش یابد.

