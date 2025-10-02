https://spnfa.ir/20251002/توافقنامه-جامع-مشارکت-استراتژیک-بین-روسیه-و-ایران-یک-فرصت-طلائیست--25726164.html
توافقنامه جامع مشارکت استراتژیک بین روسیه و ایران یک فرصت طلائیست
توافقنامه جامع مشارکت استراتژیک بین روسیه و ایران یک فرصت طلائیست
اسپوتنیک ایران
این همکاریها نقش بسیار مهمی در حفظ امنیت و تقویت بازدارندگی ایران دارد و نشان میدهد روسیه در شرایط سخت، دوست حقیقی ملت ایران است. 02.10.2025, اسپوتنیک ایران
2025-10-02T15:50+0330
2025-10-02T15:50+0330
2025-10-02T15:49+0330
ایران
سیاسی
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/02/25722930_0:8:286:169_1920x0_80_0_0_4bb55700be0564a5b45bab1176035ddf.jpg
به گزارش اسپوتنیک، روحالله مدبر کارشناس مسائل بینالملل در گفتوگو با اسپوتنیک، درباره توافق جامع راهبردی ایران و روسیه اظهار داشت: این توافق یک فرصت طلایی و بینظیر برای ایران است. اگر تهران بتواند از این فرصت بهدرستی استفاده کند، بیشترین منافع را برای ملت ایران در شرایطی رقم خواهد زد که آمریکا و تروئیکای اروپایی رویکردی آشکارا خصمانه علیه ایران در پیش گرفتهاند. مدبر در ادامه افزود، این جریان مشترک بیش از 1100 تن از مردم مظلوم ایران را به شهادت رساند و همزمان با تهدیدات روزانه علیه تهران، فشارها را افزایش داد. بنابراین اتلاف وقت در مسیر مذاکره با غرب بهطور قطع مغایر با منافع ملی ایران است. در مقابل، همکاری راهبردی با روسیه میتواند منافع فراوانی برای کشور داشته باشد. امروز شاهدیم هواپیماهای ترابری سنگین روسیه مرتباً در حال تردد به فرودگاههای ایران هستند و نیازهای مهمی را برای تهران تأمین میکنند. وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: این همکاریها نقش بسیار مهمی در حفظ امنیت و تقویت بازدارندگی ایران دارد و نشان میدهد روسیه در شرایط سخت، دوست حقیقی ملت ایران است. مدبر در پایان خاطرنشان کرد، یکی از این اقدامات میتواند تماس تلفنی آقای پزشکیان رئیسجمهور ایران با رئیسجمهور روسیه و ابراز قدردانی از حمایتهای مسکو باشد. همچنین دولت باید با صدور دستور جدی، مانع تبلیغات ضد روسی و شایعهسازی جریان غربگرا در رسانههای داخلی شود. در مجموع، دوستی روسیه با ایران یک دوستی حقیقی است و انتظار میرود تهران با برنامهریزی دقیق، از این فرصت تاریخی و استراتژیک به بهترین شکل بهرهبرداری کند.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
روح الله مدبر
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/0c/07/13679102_196:0:916:720_100x100_80_0_0_07da0c4c580c95f4e1cb4f859542b247.jpg
روح الله مدبر
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/0c/07/13679102_196:0:916:720_100x100_80_0_0_07da0c4c580c95f4e1cb4f859542b247.jpg
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/02/25722930_26:0:261:176_1920x0_80_0_0_caa2ba769c07f160b9f35ac4821d2197.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روح الله مدبر
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/0c/07/13679102_196:0:916:720_100x100_80_0_0_07da0c4c580c95f4e1cb4f859542b247.jpg
ایران , سیاسی
توافقنامه جامع مشارکت استراتژیک بین روسیه و ایران یک فرصت طلائیست
روح الله مدبر
دکتری روابط بین الملل
این همکاریها نقش بسیار مهمی در حفظ امنیت و تقویت بازدارندگی ایران دارد و نشان میدهد روسیه در شرایط سخت، دوست حقیقی ملت ایران است.
به گزارش اسپوتنیک، روحالله مدبر کارشناس مسائل بینالملل در گفتوگو با اسپوتنیک، درباره توافق جامع راهبردی ایران و روسیه اظهار داشت: این توافق یک فرصت طلایی و بینظیر برای ایران است. اگر تهران بتواند از این فرصت بهدرستی استفاده کند، بیشترین منافع را برای ملت ایران در شرایطی رقم خواهد زد که آمریکا و تروئیکای اروپایی رویکردی آشکارا خصمانه علیه ایران در پیش گرفتهاند.
دولت ایران در یکسال گذشته بارها زمان زیادی صرف مذاکره با غرب و آمریکا کرد، اما این تلاشها هیچ نتیجهای برای تهران در بر نداشت و حتی در نهایت با همراهی آمریکا و اسرائیل، اروپاییها مکانیزم ماشه را علیه ایران فعال کردند.
مدبر در ادامه افزود، این جریان مشترک بیش از 1100 تن از مردم مظلوم ایران را به شهادت رساند و همزمان با تهدیدات روزانه علیه تهران، فشارها را افزایش داد. بنابراین اتلاف وقت در مسیر مذاکره با غرب بهطور قطع مغایر با منافع ملی ایران است. در مقابل، همکاری راهبردی با روسیه میتواند منافع فراوانی برای کشور داشته باشد. امروز شاهدیم هواپیماهای ترابری سنگین روسیه مرتباً در حال تردد به فرودگاههای ایران هستند و نیازهای مهمی را برای تهران تأمین میکنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: این همکاریها نقش بسیار مهمی در حفظ امنیت و تقویت بازدارندگی ایران دارد و نشان میدهد روسیه در شرایط سخت، دوست حقیقی ملت ایران است.
در حالیکه غربیها در تلاشاند تحریمهای جدیدی را اعمال کنند، موضع مسکو در به رسمیت نشناختن این تحریمها بار دیگر ثابت کرد که رویکرد روسیه نسبت به ایران دوستانه و واقعی است. به باور من، دولت ایران باید بهطور عملی در برابر این اقدامات دوستانه روسیه واکنشی شایسته نشان دهد.
مدبر در پایان خاطرنشان کرد، یکی از این اقدامات میتواند تماس تلفنی آقای پزشکیان رئیسجمهور ایران با رئیسجمهور روسیه و ابراز قدردانی از حمایتهای مسکو باشد. همچنین دولت باید با صدور دستور جدی، مانع تبلیغات ضد روسی و شایعهسازی جریان غربگرا در رسانههای داخلی شود. در مجموع، دوستی روسیه با ایران یک دوستی حقیقی است و انتظار میرود تهران با برنامهریزی دقیق، از این فرصت تاریخی و استراتژیک به بهترین شکل بهرهبرداری کند.