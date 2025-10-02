https://spnfa.ir/20251002/توافقنامه-جامع-مشارکت-استراتژیک-بین-روسیه-و-ایران-یک-فرصت-طلائیست--25726164.html

توافقنامه جامع مشارکت استراتژیک بین روسیه و ایران یک فرصت طلائیست

این همکاری‌ها نقش بسیار مهمی در حفظ امنیت و تقویت بازدارندگی ایران دارد و نشان می‌دهد روسیه در شرایط سخت، دوست حقیقی ملت ایران است. 02.10.2025

به گزارش اسپوتنیک، روح‌الله مدبر کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با اسپوتنیک، درباره توافق جامع راهبردی ایران و روسیه اظهار داشت: این توافق یک فرصت طلایی و بی‌نظیر برای ایران است. اگر تهران بتواند از این فرصت به‌درستی استفاده کند، بیشترین منافع را برای ملت ایران در شرایطی رقم خواهد زد که آمریکا و تروئیکای اروپایی رویکردی آشکارا خصمانه علیه ایران در پیش گرفته‌اند. مدبر در ادامه افزود، این جریان مشترک بیش از 1100 تن از مردم مظلوم ایران را به شهادت رساند و همزمان با تهدیدات روزانه علیه تهران، فشارها را افزایش داد. بنابراین اتلاف وقت در مسیر مذاکره با غرب به‌طور قطع مغایر با منافع ملی ایران است. در مقابل، همکاری راهبردی با روسیه می‌تواند منافع فراوانی برای کشور داشته باشد. امروز شاهدیم هواپیماهای ترابری سنگین روسیه مرتباً در حال تردد به فرودگاه‌های ایران هستند و نیازهای مهمی را برای تهران تأمین می‌کنند. وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: این همکاری‌ها نقش بسیار مهمی در حفظ امنیت و تقویت بازدارندگی ایران دارد و نشان می‌دهد روسیه در شرایط سخت، دوست حقیقی ملت ایران است. مدبر در پایان خاطرنشان کرد، یکی از این اقدامات می‌تواند تماس تلفنی آقای پزشکیان رئیس‌جمهور ایران با رئیس‌جمهور روسیه و ابراز قدردانی از حمایت‌های مسکو باشد. همچنین دولت باید با صدور دستور جدی، مانع تبلیغات ضد روسی و شایعه‌سازی جریان غرب‌گرا در رسانه‌های داخلی شود. در مجموع، دوستی روسیه با ایران یک دوستی حقیقی است و انتظار می‌رود تهران با برنامه‌ریزی دقیق، از این فرصت تاریخی و استراتژیک به بهترین شکل بهره‌برداری کند.

