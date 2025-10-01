https://spnfa.ir/20251001/گامهای-خطرناک-ناتو-به-سوی-ائتلاف-فاشیستی-به-رهبری-بریتانیا-25709262.html

گام‌های خطرناک ناتو به سوی ائتلاف فاشیستی به رهبری بریتانیا

روح‌الله مدبر، کارشناس مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگو با اسپوتنیک با انتقاد شدید از سخنان دبیرکل سابق ناتو گفت: این اظهارات کاملاً شبیه اظهارات بوریس جانسون، نخست‌وزیر مخلوع بریتانیا و کسانی که صراحتاً از ادامهٔ خون‌ریزی در اوکراین حمایت کرده‌اند، است. او افزود که استولتنبرگ با طرح این مواضع عملاً خواستار اختصاص منابع مالی مردم اروپا به جنگ در کی‌یف شده است، حتی اگر نتیجهٔ آن ایجاد بحران‌های بهداشتی، اقتصادی و غذایی برای ملت‌های اروپایی باشد. مدبر ادامه داد: این سخنان چهرهٔ واقعی ائتلاف جنگ‌افروز، فاشیستی و نئونازی ناتو را به رهبری بریتانیا نشان می‌دهد. به گفتهٔ او، رهبران اروپایی عضو این ائتلاف مصداق کامل جنایتکاران جنگی هستند که منافع مردم خود را گروگان گرفته‌اند و همچون برده‌های کاخ باکینگهام دستورات را اجرا می‌کنند. او هشدار داد که اتکا به این سیاست‌ها، که صرفاً با توهم امکان پیروزی بر روسیه همراه است، نتیجه‌ای جز ذلت و شکست برای جبههٔ ناتو در پی نخواهد داشت. مدبر در پایان ابراز نگرانی کرد که ادامهٔ تنش‌سازی‌های کنونی می‌تواند دامنهٔ درگیری را گسترش دهد و حتی به جنگ جهانی بینجامد. پیامد این امر محصول سیاست‌های متوهمانه و تهاجمی رهبران باکینگهام و پیروانشان در ناتو می‌داند. این رهبران مانند برده‌های کاخ باکینگهام عمل می‌کنند و منافع ملت‌های اروپایی را به گروگان گرفته‌اند.

