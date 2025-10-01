https://spnfa.ir/20251001/رسانههای-غربی-کاخ-سفید-به-دنبال-برکناری-رئیس-جمهور-ونزوئلا-است-25704178.html
رسانههای غربی: کاخ سفید به دنبال برکناری رئیس جمهور ونزوئلا است
رسانههای غربی: کاخ سفید به دنبال برکناری رئیس جمهور ونزوئلا است
اسپوتنیک ایران
اعضای دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به رهبری مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، گزارش دادهاند که در حال بررسی احتمال افزایش فشار نظامی برای سرنگونی نیکولاس... 01.10.2025, اسپوتنیک ایران
2025-10-01T09:00+0330
2025-10-01T09:00+0330
2025-10-01T09:15+0330
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/212/41/2124134_0:0:2889:1625_1920x0_80_0_0_a7b6c2eb27d960d4b97b06e042c6b356.jpg
به نوشته نیویورک تایمز، روبیو در حال تدوین یک استراتژی تهاجمیتر با استفاده از اطلاعات سازمان سیا است. رویکرد وزیر امور خارجه توسط جان راتکلیف، مدیر سیا، و استفن میلر، مشاور امنیت داخلی ترامپ، پشتیبانی میشود. مقامات فعلی و سابق به این روزنامه گفتند که ارتش آمریکا در حال برنامهریزی عملیات نظامی بالقوه علیه مظنونان قاچاق مواد مخدر در داخل خود ونزوئلا در مرحله بعدی است، اما کاخ سفید هنوز چنین اقدامی را تأیید نکرده است. نمایندگان اپوزیسیون ونزوئلا به این روزنامه گفتند که در صورت سقوط مادورو از قدرت، در حال برنامهریزی برای اقداماتی هستند و این احتمال را با دولت ترامپ در میان میگذارند.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/212/41/2124134_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b4b6af420d71ffa80904647fa1a52965.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جهان
رسانههای غربی: کاخ سفید به دنبال برکناری رئیس جمهور ونزوئلا است
09:00 01.10.2025 (بروز رسانی شده: 09:15 01.10.2025)
اعضای دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به رهبری مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، گزارش دادهاند که در حال بررسی احتمال افزایش فشار نظامی برای سرنگونی نیکولاس مادورو هستند.
به نوشته نیویورک تایمز، روبیو در حال تدوین یک استراتژی تهاجمیتر با استفاده از اطلاعات سازمان سیا است. رویکرد وزیر امور خارجه توسط جان راتکلیف، مدیر سیا، و استفن میلر، مشاور امنیت داخلی ترامپ، پشتیبانی میشود.
مقامات فعلی و سابق به این روزنامه گفتند که ارتش آمریکا در حال برنامهریزی عملیات نظامی بالقوه علیه مظنونان قاچاق مواد مخدر در داخل خود ونزوئلا در مرحله بعدی است، اما کاخ سفید هنوز چنین اقدامی را تأیید نکرده است. نمایندگان اپوزیسیون ونزوئلا به این روزنامه گفتند که در صورت سقوط مادورو از قدرت، در حال برنامهریزی برای اقداماتی هستند و این احتمال را با دولت ترامپ در میان میگذارند.