اروپا بخش جدیدی از 4 میلیارد یورو درآمد حاصل از دارایی‌های مسدود شده روسیه را به اوکراین پرداخت کرد
اروپا بخش جدیدی از 4 میلیارد یورو درآمد حاصل از دارایی‌های مسدود شده روسیه را به اوکراین پرداخت کرد
اتحادیه اروپا همچنین افزود که 2 میلیارد یورو از آن برای تولید پهپاد اختصاص یافته است. 01.10.2025, اسپوتنیک ایران
دمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، طرح‌های مسدود کردن دارایی‌های روسیه را گام‌هایی در جهت از بین بردن اعتماد به اصل مصونیت اموال خواند. وزارت امور خارجه روسیه بارها مسدود کردن دارایی‌های روسیه در اروپا را دزدی خوانده و خاطرنشان کرده است که اتحادیه اروپا نه تنها وجوه خصوصی، بلکه دارایی‌های دولتی روسیه را نیز هدف قرار می‌دهد. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، اظهار داشت که مسکو در برابر مصادره دارایی‌های مسدود شده روسیه توسط غرب، تلافی خواهد کرد. وی افزود که روسیه همچنین این گزینه را دارد که وجوهی را که کشورهای غربی در اختیار روسیه قرار می‌دهند، مسدود کند.
اروپا بخش جدیدی از 4 میلیارد یورو درآمد حاصل از دارایی‌های مسدود شده روسیه را به اوکراین پرداخت کرد

14:06 01.10.2025
© Photo / Pixabay / Gerd Altmann
اتحادیه اروپا همچنین افزود که 2 میلیارد یورو از آن برای تولید پهپاد اختصاص یافته است.
دمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، طرح‌های مسدود کردن دارایی‌های روسیه را گام‌هایی در جهت از بین بردن اعتماد به اصل مصونیت اموال خواند.
وزارت امور خارجه روسیه بارها مسدود کردن دارایی‌های روسیه در اروپا را دزدی خوانده و خاطرنشان کرده است که اتحادیه اروپا نه تنها وجوه خصوصی، بلکه دارایی‌های دولتی روسیه را نیز هدف قرار می‌دهد.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، اظهار داشت که مسکو در برابر مصادره دارایی‌های مسدود شده روسیه توسط غرب، تلافی خواهد کرد. وی افزود که روسیه همچنین این گزینه را دارد که وجوهی را که کشورهای غربی در اختیار روسیه قرار می‌دهند، مسدود کند.
