آیا چراغ پول مالیات دهندگان آمریکایی به خانه رواتر نیست؟

آیا چراغ پول مالیات دهندگان آمریکایی به خانه رواتر نیست؟

اسپوتنیک ایران

دولت ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر به دلیل مشکلات بودجه تعطیل شد و دولت کارکنان را به خانه فرستاد چون نمی تواند حقوق آنها را پرداخت کند. 01.10.2025, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

این در حالی است که دولت ایالات متحده طی همین چند ماه قبل ده ها ملیارد دلار برای حمایت از اوکراین واسرائیل و... هزینه کرده و این پول ها که از جیب مالیات دهندگان آمریکایی پرداخت می شود می تواند چندین برابر حقوق کارکنان دولت فدرال را تامین کند و اگر آمریکا این پولها را خرج دخالت در امور کشورهای دیگر نکند کارکنان دولت فدرال برای بار چندم بی کار نمی شدند و مردم این کشور از خدمات دولت فدرال محروم نمی شدند.ضرب المثلی در ایران داریم که می گوید چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.حتی اگر سیاست مداران آمریکایی اسرائیل و اوکراین و راه اندازی جنگ و کشت و کشتار را عبادت کنند باز هم اولویت با این است که اول هزینه های رفاه مردم آمریکا و دولت فدرال را تامین کنند و بعد به فکر عبادت خود باشند.طبق آمار و ارقامی که نشریات آمریکایی مکررا منتشر کرده اند شرایط رفاهی مردم آمریکا در حال حاضر به شکل بی سابقه ای در پایین ترین سطح خود قرار دارد و حتی از شراط رفاهی بسیاری از کشورهای، به قول خودشان، جهان سوم پایین تر است.حدود کمتر از یک درصد از آمریکایی ها امروزه در زمره افراد توانمند به حساب می آیند و سیاست مداران آمریکایی تمام امکانات کشور را برای تامین خواست این قشر مرفه از جامعه آمریکا می کنند، قشری که به عنوان لابی اقتصادی قدرت نیز از آنها یاد می شود.در واقع سیاست مداران آمریکایی هم به نوعی حقوق بگیر این لابی قدرت می باشند و برایشان مهم نیست اوضاع بیش از 99% جامعه آمریکا از چه قرار است.آن 99% مجبور هستند صبح تا شب مانند برده کار کنند و مالیات بدهند تا در نهایت سیاست مداران حاکم به نوعی این پولها را به جیب آن لابی های اقتصادی قدرتمند بریزند.شاید برای بسیاری عجیب باشد که چگونه می شود برخی افراد در آمریکا صدها ملیارد دلار ثروت دارند در حالی که برخی در این کشور بابت یک صد دلاری جان می کنند، اما واقعیت امر این است که ساختار ارباب بردگی که زمانی در آمریکا وجود داشت امروزه به نوعی دیگر در این کشور در حال اجرا می باشد و اربابان آن 99% را با همان بدهی ها و دلارهایی که دولت چاپ می کند برده خود کرده اند.یکی از اصلی ترین دلایل هزینه کردن صدها ملیارد دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی در جنگ های مختلف این است که لابی اسلحه سازی آمریکا یکی از قویتری لابی ها در این کشور است و بخش اعظم این پول به جیب این لابی می رود و در نهایت صاحبان این صنایع هستند که سود می برند و آنها اجازه نمی دهند این جنگ ها پایان یابد چون درآمد آنها از بین خواهد رفت.سود تولید اسلحه هم بیشترین سود را در مقایسه با دیگر کالا دارد و حدود یک به چند ده ها هزار است، یعنی هر یک دلاری که در آن هزینه می شود چند ده هزار دلار سود دارد.به عنوان مثال می گویم، هزینه واقعی تولید یک جنگنده از نظر کالای خام مصرفی چیزی حدود صد هزار دلار می باشد در حالی که همان جنگنده چیزی حدود صد ملیون دلار برای نیروهای مسلح فاکتور می شود.برای اینکه راحت تر این مساله را درک کنید می توانید به اینترنت مراجعه کنید و مثلا هزینه تولید یک گوشی آیفون را جستجو کنید.چیزی حدود پنج یا شش دلار هزینه کالای خام دارد اما بالای هزار دلار فروش می رود چون شرکت سازنده ادعا دارد هزینه های تولید فقط کالای مصرفی و قطعات نیست بلکه تحقیق و توسعه و فناوری هم هزینه دارد و این هزینه ها عملا هزینه های اصلی می باشد.درباره ساخت تسلیحات هم به همین شکل است.بخش دیگری از پولهای مالیات دهندگان آمریکایی که آمریکا در خارج این کشور خرج می کند هم به جیب باندهای فساد مافیایی می رود و طبق برخی بر آوردها، که حتی کنگره هم به دنبال تحقیق در آن بود و بعد مسکوت شد، مثلا بیش از هشتاد درصد پول نقدی که آمریکا به اوکراین ارسال کرده توسط مافیاهای فساد حکومتی که مقامات آمریکایی مخصوصا مقامات ارتش در آن شریک بوده اند، اختلاس شده.طبق ادعاهای مقامات آمریکایی آنها چیزی حدود 120 ملیارد دلار فقط پول نقد به اوکراین پرداخته اند و این یعنی چیزی حدود 96 ملیارد دلار از آن اختلاس شده.همین مورد در باره دیگر جاها مانند اسرائیل و... هم می تواند وجود داشته باشد اما اجازه مطرح شدن آن را نمی دهند اما قبل تر بحث اختلاس ده ها ملیارد دلار از پولهای نقدی که دولت آمریکا به افغانستان و عراق فرستاده هم در سرانه های آمریکایی منتشر شده.بدیهی است اگر این پولها قرار باشد داخل آمریکا هزینه شود تحت نظر خواهد بود و امکان تحقیق و تفحص در باره آن وجود دارد اما وقتی که از آمریکا خارج می شود خیلی راحت می شود آن را اختلاس کرد.امروز کارکنان دولت فدرال که جزو همان 99% می باشند مجبور هستند تاوان این سیاست ها را بدهند و چه بسا که بسیاری از اینها حتی به بهانه کمبود بودجه تعدیل شوند و از کار بی کار شوند تا ثروتمندان و لابی های قدرت در خارج آمریکا فربه تر شوند.

