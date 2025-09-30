https://spnfa.ir/20250930/هر-توافقی-که-قتل-عام-در-غزه-را-متوقف-کند-مورد-پذیرش-همه-است-25694880.html

هر توافقی که قتل عام در غزه را متوقف کند مورد پذیرش همه است

هر توافقی که قتل عام در غزه را متوقف کند مورد پذیرش همه است

اسپوتنیک ایران

رهبران اروپا و خاورمیانه از طرح پیشنهادی صلح ایالات متحده در غزه استقبال کرده‌اند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا هم به حماس هشدار داده است که آن را بپذیرد.

آقای عراقچی در پاسخ به سوال مجری یکی از رسانه های آمریکایی در باره این طرح اظهار داشت :"هر توافقی که قتل عام در غزه را متوقف کند مورد پذیرش همه است".کشورهای عربی هم اعلام کردند که از این طرح حمایت می کنند.علیرغم اینکه قطعا فلسطینی ها با بسیاری از موارد این طرح زاویه دارند اما عملا می توان گفت چون تقریبا همه از این طرح حمایت می کنند این طرح شانس بزرگی برای موفقیت دارد واحتمالا حماس هم آن را خواهد پذیرفت.قطعا این طرح ایده عال مقاومت فلسطین نیست اما آنچه مسلم است این می باشد که اسرائیل طی تقریبا سه سال جنگ هر کاری توانسته انجام داده و در نهایت برای محقق کردن اهداف خود شکست خورده و در مقابل امروزه کل جامعه جهانی از حق ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت حمایت می کنند و اسرائیل را نکوهش قرار می دهند.می توان گفت با توجه به این شرایط فلسطینی ها به هدف اصلی خود یعنی وادار کردن جامعه جهانی به پذیرش حق و حقوق آنها و فشار آوردن به اسرائیل درباره اینکه مجبور است حق فلسطینی ها را به رسمیت بشناسد رسیده اند.از دید فلسطینی ها علیرغم اینکه آنها هزینه بسیار سنگینی برای این هدف داده اند چه انسانی چه مادی اما آنها با خون موفق شده اند به هدف خود برسند و در مقابل اسرائیل به هدف خود نرسیده.همه آنهایی که ناظر بر امور سیاسی منطقه هستند متفق القول میباشند که پایان جنگ در غزه با پایان عمر سیاسی نتانیاهو همراه خواهد بود.بقای نتانیاهو امروزه گرو ادامه جنگ ها در منطقه می باشد واگر جنگ درغزه متوقف شود دولت راست گرای افراطی وی نیز فرو خواهد پاشید و عملا این نیز یک پیروزی برای فلسطینی ها به شمار خواهد آمد.همه هم به خوبی می دانند که فردای روزی که نخست وزیری نتانیاهو پایان پیدا می کند دادگاه های داخل و خارج اسرائیل منتظر هستند تا او را به اتهامات مختلف محاکمه کنند.البته فروپاشی دولت راست افراطی در اسرائیل میتواند موجب آن شود که کل منطقه خاورمیانه نیز به سمت آرامش برود چرا که اگر یک دولت میانه رو در اسرائیل سر کار بیاید احتمالا دنبال ادامه تنش با دیگران نخواهد بود وبه این دلیل ماجرا صلح فقط میان اسرائیلی ها و فلسطینیها محصور نخواهد شد.بدیهی است اگر مشکل فلسطینی ها به گونه ای که خودشان راضی باشند حل شود آنوقت شاید دیگر بحث چالش های موجود میان ملت های دیگر منطقه و اسرائیل از جمله ایران هم حل شود و احتمالا منظور ترامپ از اینکه شاید ایران هم به توافقات ابراهیمی بپیوندد همین نکته باشد.فراموش نکنید مشکل ایران با یهودی ها نیست چرا که به صورت تاریخی تنها جایی در جهان که یهودی ها بدون هیچ مشکلی برای هزاران سال زندگی کرده اند ایران بوده و هست بلکه مشکل ایران با حق کشی در قبال فلسطینی ها است.آنچه مسلم است این می باشد که ایالات متحده بعد از اجلاس اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متوجه شده که ادامه جنگ در غزه و ادامه حمایت از اسرائیل حتی ایالات متحده را به انزوا خواهد کشاند و دیگر امکان ادامه تامین هزینه های سنگین مادی و سیاسی این جنگ را ندارد و به این دلیل ترامپ نتانیاهو را به کاخ سفید فرا خوانده و وی را وادار کرده از آنجا به نخست وزیر قطر زنگ بزند و بابت حمله به قطر عذر خواهی کند تا قطر بپذیرد مجددا وارد روند میانجی گری شود.اینکه امیر قطر حاضر نشده جواب تلفن نتانیاهو را بدهد و وی با نفر دوم قطر مجبور شده صحبت کند به نوعی نشان از آن دارد که فشارها بر نتانیاهو بسیار زیاد بوده در حدی که وی حتی حاضر نشده در مقابل دوربین های رسانه ها بیش ازچند دقیقه بایستد و برخی خبرنگاران حاضر ادعا میکردند که کاملا معلوم بود نتانیاهو پس از جلسه اش با ترامپ با بغضی عجیب خارج شده.آنهایی که با اسرائیل و شخصیت نتانیاهو و دیدگاه های راست افراطی اسرائیل آشنایی دارند می دانند این کار نتانیاهو عملا یعنی پذیرش پایان سیاسی اش در اسرائیل و بلا فاصله دیدیم که وزرای تندرو کابینه اسرائیل مانند بن گویر و اسموتریچ به شدت بابت این کار نتانیاهو به او حمله کردند.شاید حماس مجبور باشد در این روند رسما و ظاهرا کنار برود اما واقعیت امر این است که همه فلسطینی ها امروزه این امتیاز را به نام مقاومت ثبت خواهند وعملا در آینده در صورتی که روند صلح در فلسطین طی نشود و فلسطینی ها به حق وحقوقشان نرسند قطعا روند مقاومت ادامه خواهد یافت، حالا امروز با نام حماس و یا جهاد اسلامی فردا با نامی دیگر، مهم نیست، مهم این است که مقاومت پیروز شده.به این دلیل تصور می شود اسرائیلی ها هم از سیاست های نتانیاهو و راست افراطی در اسرائیل خسته شده باشند و اکثریت به این نتیجه رسیده باشند که برای بقای خود نیاز دارند تا به راه حلی با فلسطینی ها برسند و به نوعی این ماجرا را پایان بخشند و به این دلیل این شانس وجود دارد که در اولین انتخابات راست افراطی اسرائیل قدرت را از دست بدهد و میانه روها قدرت را دست بگیرند و شاید میانه رو ها به دنبال رسیدن به یک راهکار قابل قبول برای حل بحران اسرائیلی ها و فلسطینی ها بروند.

