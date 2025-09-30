ایران
بازگشت تحریم‌های ایران گویای تضعيف اعتماد و اقتدار سازمان ملل و نهادهای چندجانبه
سازمان ملل که روزی قرار بود پاسدار صلح و امنیت بین‌المللی باشد، امروز به عرصه جدال‌های سیاسی تبدیل شده است. 30.09.2025, اسپوتنیک ایران
2025-09-30T15:11+0330
2025-09-30T15:11+0330
به گزارش اسپوتنیک- علی میرباقری پژوهشگر مسائل اروپا درباره بازگشت تحریم‌ها علیه ایران از مسیر مکانیسم موسوم به "ماشه" در گفتگو با اسپوتنیک گفت، این مسائله بار دیگر تاکیدی بود بر واقعیت وجود استانداردهای دوگانه و یکجانبه‌گرایی قدرت‌های بزرگ که سال‌هاست در نظام بین‌الملل جریان دارد. میرباقری در ادامه گفت، آمریکا و متحدانش مدعی‌اند که این اقدام را در چارچوب حقوق بین‌الملل پیگیری می‌کنند، اما همزمان بسیاری از اعضای شورای امنیت، مشروعیت آن را به چالش می‌کشند. اما همین تضاد، نشان می‌دهد که سازوکارهای حقوقی سازمان ملل به جای آنکه پشتوانه‌ای برای همکاری جمعی باشند، به ابزاری برای پیشبرد منافع سیاسی معدودی از قدرت‌ها تبدیل شده‌اند. وی با اشاره‌ به تبعات منفی چنین اقداماتی تصریح کرد، به هر حال این روند بدون شک بر اعتبار سازمان ملل و اعتماد جهانی به شورای امنیت اثر منفی می‌گذارد. زیرا نهادی که روزی قرار بود پاسدار صلح و امنیت بین‌المللی باشد، امروز به عرصه جدال‌های سیاسی تبدیل شده است. وقتی تصمیمات یکجانبه بر قواعد مشترک غلبه پیدا می‌کند، کشورهای دیگر به‌روشنی درمی‌یابند که حتی توافقات بین‌المللی نیز تضمینی برای امنیت و ثبات نیست. همین امر فرسایشی تدریجی در اعتماد به چندجانبه‌گرایی را به همراه دارد و کشورها را در مواجهه با بحران‌ها محتاط‌تر و بی‌اعتمادتر می‌سازد و طبیعتا تبعات منفی به همراه خواهد داشت. میرباقری خاطر نشان کرد، پیامد این وضعیت فراتر از فشار بر ایران است و آنچه در عمل رخ می‌دهد، تضعیف نظم حقوقی جهانی و گسترش بی‌اعتمادی نسبت به نهادهای چندجانبه است. اگر قدرت‌ها بتوانند قواعد را هر زمانی که دلشان خواست به سود خود بازتعریف کنند، دیگر سخن گفتن از نظم مبتنی بر قانون به شعاری توخالی شبیه خواهد بود. بعبارتی اگر چنين شرايطي ادامه پیدا کند، می‌تواند در آینده زمینه‌ساز شکل‌گیری بلوک‌های جدید سیاسی و اقتصادی شود و کشورهایی که زورشان برسد تلاش می‌کنند تا نظم جدید و مستقلی را جایگزین هژمونی یکجانبه غرب
بازگشت تحریم‌های ایران گویای تضعيف اعتماد و اقتدار سازمان ملل و نهادهای چندجانبه

15:11 30.09.2025
سازمان ملل که روزی قرار بود پاسدار صلح و امنیت بین‌المللی باشد، امروز به عرصه جدال‌های سیاسی تبدیل شده است.
به گزارش اسپوتنیک- علی میرباقری پژوهشگر مسائل اروپا درباره بازگشت تحریم‌ها علیه ایران از مسیر مکانیسم موسوم به "ماشه" در گفتگو با اسپوتنیک گفت، این مسائله بار دیگر تاکیدی بود بر واقعیت وجود استانداردهای دوگانه و یکجانبه‌گرایی قدرت‌های بزرگ که سال‌هاست در نظام بین‌الملل جریان دارد.
میرباقری در ادامه گفت، آمریکا و متحدانش مدعی‌اند که این اقدام را در چارچوب حقوق بین‌الملل پیگیری می‌کنند، اما همزمان بسیاری از اعضای شورای امنیت، مشروعیت آن را به چالش می‌کشند. اما همین تضاد، نشان می‌دهد که سازوکارهای حقوقی سازمان ملل به جای آنکه پشتوانه‌ای برای همکاری جمعی باشند، به ابزاری برای پیشبرد منافع سیاسی معدودی از قدرت‌ها تبدیل شده‌اند. وی با اشاره‌ به تبعات منفی چنین اقداماتی تصریح کرد، به هر حال این روند بدون شک بر اعتبار سازمان ملل و اعتماد جهانی به شورای امنیت اثر منفی می‌گذارد. زیرا نهادی که روزی قرار بود پاسدار صلح و امنیت بین‌المللی باشد، امروز به عرصه جدال‌های سیاسی تبدیل شده است.
وقتی تصمیمات یکجانبه بر قواعد مشترک غلبه پیدا می‌کند، کشورهای دیگر به‌روشنی درمی‌یابند که حتی توافقات بین‌المللی نیز تضمینی برای امنیت و ثبات نیست. همین امر فرسایشی تدریجی در اعتماد به چندجانبه‌گرایی را به همراه دارد و کشورها را در مواجهه با بحران‌ها محتاط‌تر و بی‌اعتمادتر می‌سازد و طبیعتا تبعات منفی به همراه خواهد داشت. میرباقری خاطر نشان کرد، پیامد این وضعیت فراتر از فشار بر ایران است و آنچه در عمل رخ می‌دهد، تضعیف نظم حقوقی جهانی و گسترش بی‌اعتمادی نسبت به نهادهای چندجانبه است. اگر قدرت‌ها بتوانند قواعد را هر زمانی که دلشان خواست به سود خود بازتعریف کنند، دیگر سخن گفتن از نظم مبتنی بر قانون به شعاری توخالی شبیه خواهد بود. بعبارتی اگر چنين شرايطي ادامه پیدا کند، می‌تواند در آینده زمینه‌ساز شکل‌گیری بلوک‌های جدید سیاسی و اقتصادی شود و کشورهایی که زورشان برسد تلاش می‌کنند تا نظم جدید و مستقلی را جایگزین هژمونی یکجانبه غرب
