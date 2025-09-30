https://spnfa.ir/20250930/افزایش-بار-بیماری-ناشنوایی-در-جهان-25696730.html
افزایش بار بیماری ناشنوایی در جهان
وی با اشاره به شعار امسال این روز که بر "حقوق ناشنوایان" تأکید دارد، از اجرای برنامههای گسترده پیشگیری، درمان رایگان کمشنوایی در کودکان و پوشش بیمهای سمعک و کاشت حلزون به عنوان گامهای بلند ایران در مسیر عدالت سلامت و حمایت از جامعه ناشنوایان یاد کرد.سعید محمودیان، رییس اداره گوش و شنوایی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در این زمینه به شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:در آغاز، روز جهانی ناشنوایان را به تمام ناشنوایان و کمشنوایان عزیز ایران تبریک عرض میکنم.دو رویداد جهانی مهم، گویای اهمیت موضوع سلامت گوش و شنوایی است: اولی، "روز جهانی ناشنوایان" است که هرساله در آخر سپتامبر (مقارن با مهرماه) توسط فدراسیون جهانی ناشنوایان نامگذاری شده است. دومی نیز "روز جهانی شنوایی" است که از سوی سازمان جهانی بهداشت در ماه مارس (اسفندماه) تعیین شده و ما در ایران معمولاً آن را در 12 یا 13 اسفند برگزار میکنیم.وی بر اهمیت جهانی ناشنوایی تاکید کرد و افزود:دلیل این اهمیت، روند صعودی و رشد قابلتوجه "بار بیماری" کمشنوایی در سراسر جهان، از جمله ایران، است. علیرغم پیشرفتهای علمی در تشخیص و درمان بیماریهای گوش، متأسفانه شیوع کمشنوایی روندی افزایشی دارد؛ بهگونهای که سازمان جهانی بهداشت با اعلام هشدار، از کشورها خواسته است تا برنامههای سلامت گوش را در نظام سلامت خود ادغام کنند.بر اساس این ضرورت، اداره "سلامت گوش و شنوایی" در سال 1393 در وزارت بهداشت تشکیل شد. هدف اصلی این اداره، "کاهش بار بیماری" از دو منظر است:1. پیشگیری و شناسایی زودهنگام: جلوگیری از بروز کمشنوایی یا شناسایی و درمان آن در مراحل اولیه.2. حمایت از افراد کمشنوا: به رسمیت شناختن حقوق افرادی که هماکنون با کمشنوایی زندگی میکنند.سعید محمودیان، رییس اداره گوش و شنوایی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به شعار امسال هفته جهانی ناشنوایان مبنی بر احقاق "حقوق" ناشنوایان، از جمله حق برخورداری از زبان اشاره و زندگی عادلانه، اشاره کرد و اظهار داشت:اقدامات انجامشده را میتوان در دو بخش کلی ارائه کرد:بخش اول: برنامههای پیشگیری و درمان· غربالگری نوزادان: برنامه غربالگری کمشنوایی برای تمام نوزادان ۰ تا 28 روزه، بهطور کامل در نظام شبکه بهداشت کشور "ادغام" شده است. این برنامه با پوشش حدود 93 درصد، از طریق سامانه پرونده الکترونیک سلامت پیگیری میشود و سن تشخیص و درمان را بهطور چشمگیری کاهش داده است. ایران در این زمینه در منطقه پیشرو است و به عنوان "مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت" در حوزه آموزش و بهداشت گوش و شنوایی فعالیت میکند.· پوشش بیمهای: برای کاهش بار مالی بر دوش مردم، تمام مراحل "غربالگری، تشخیص و درمان" کمشنوایی برای کودکان زیر 7 سال به صورت رایگان و با پوشش کامل بیمه انجام میشود.· غربالگری دانشآموزان: با همکاری وزارت آموزش و پرورش، غربالگری شنوایی و بینایی برای تمام دانشآموزان کلاس اولی در بدو ورود به مدرسه با پوشش نزدیک به 100 درصد انجام میشود.· پوشش هزینه سمعک: برای کمک به تهیه سمعک، پوشش بیمهای تا سقف 20 میلیون تومان برای کودکان زیر7 سال و همچنین بزرگسالان در نظر گرفته شده است.· کاشت حلزون: عمل کاشت حلزون که هزینهای بسیار سنگین محسوب میشود، در ایران برای کودکان زیر ۴ سال در تمام دهکهای اقتصادی و برای کودکان بالای 4 سال در سه دهک کمدرآمد بهصورت رایگان انجام میشود. تاکنون در ۱۷ مرکز دانشگاهی کشور، بیش از 20 هزار عمل کاشت حلزون انجام شده است.بخش دوم: اقدامات برای احقاق حقوق ناشنوایان· رسمیتیابی زبان اشاره: "زبان اشاره ایرانی" به عنوان یک زبان رسمی در حال به رسمیت شناخته شدن است و مراحل نهایی قانونی خود را در مجلس شورای اسلامی طی میکند. این اقدام، امکان استفاده از مترجم زبان اشاره در مراکزی مانند دادگاهها، بیمارستانها و ادارات دولتی را فراهم میکند تا حقوق این عزیزان بهطور کامل حفظ شود.· آموزش مترجمی زبان اشاره: در راستای توسعه این حوزه، رشته "مترجمی زبان اشاره" در دانشگاهها در حال راهاندازی و توسعه است تا نیروهای متخصص برای خدمترسانی در بخشهای مختلف جامعه تربیت شوند.اینها اهم اقداماتی بود که در حیطه وظایف وزارت بهداشت و در تعامل با سایر نهادها انجام شده است. البته برای تحقق کامل حقوق ناشنوایان و کمشنوایان، همچنان نیازمند تلاش و همکاری بیشتر بینبخشی هستیم.
