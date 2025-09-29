https://spnfa.ir/20250929/چالش-مشروعیت-اسنپبک-از-نظر-قدرتهای-جهانی-25682862.html
چالش مشروعیت اسنپبک از نظر قدرتهای جهانی
آمریکا مثل دوران قدیم خود یعنی دوران "پکس آمریکانا" نمی تواند هژمونی خود را بر دنیا سازمان ملل و حتی اعضای شورای امنیت تحمیل کند. 29.09.2025, اسپوتنیک ایران
به گزارش اسپوتنیک- محمدحسین واحدی پژوهشگر مسائل بینالملل درباره سخنان اولیانوف نماینده روسیه نزد سازمانهای بینالمللی مبنی بر بی اثر بودن مکانیسم اسنپ بک برای بازگرداندن تحریمها علیه ایران به اسپوتنیک گفت: اکنون نظم جدیدی در جهان در حال شکلگیری است که که در آن دیگر تصمیمات آمریکا بر برخی از کشورها مانند قبل چندان موثر نیست. آمریکا مثل دوران قدیم خود یعنی دوران "پکس آمریکانا" نمی تواند هژمونی خود را بر دنیا سازمان ملل و حتی اعضای شورای امنیت تحمیل کند. این پژوهشگر در ادامه گفت، روسیه ،چین، کره شمالی ایران، ونزوئلا و... دیگر از آمریکا حرف شنوی ندارند. سازمان ملل نیز دیگر جایگاه اش مشخص شده و حتی زورش به اسرائیل نرسید تا جلوی حملات اسرائیل به غزه را بگیرد. اما به جای آن پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع می دهد. طبق سخنان اولیانوف دیگر اسنپ بک به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر ایران بیاثر است. به هر حال ایران نیز برای خود متحدانی دارد و به عنوان نمونه تهران و مسکو متحدان استراتژیکی هستند که هردو راه های دور زدن تحریم ها را به خوبی میدانند. حتی بیشترین تحریم های غرب تا قبل از مناقشات روسیه و اوکراین متوجه ایران بود. اما ما دیدیم که مسیر ایران طبق روال ادامه یافت. واحدی افزود، مکانیسم ماشه بیشتر جنبه جنگی و چراغ سبز به جنگ و تشکیل ائتلاف بینالمللی برای حمله به ایران را دارد، اما روسیه و چین سعی کردند خود را از این جریان جدا کنند، تاجایی که حتی اسرائیل در سخنان اخیر خود چین و روسیه را برای کمک به ایران تهدید نمود. واحدی خاطر نشان کرد، درست است که آمریکا هنوز قوی و دارای قدرت است، اما نه مثال سابق و آمریکای فعلی با بی اعتماد کردن بازیگران به خود کاری کرده که قدرت ها به چشم شک و سوظن به غرب نگاه کنند. در واقع استقلال عمل کشورهایی همچون روسیه، چین، کره و ... تنها گوشهای از نظام جدید چند قطبی در دنیا است. واحدی در پايان خاطر نشان کرد، اظهارات اولیانوف و مواضع رسمی ایران مشروعیت حقوقی اقدام اروپا و آمریکا را به شدت زیر سوال میبرد، زیرا بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ مکانیسم بازگشت تحریمها تنها در صورت رعایت کامل روندهای توافق هستهای امکانپذیر است. در حالیکه ایران و روسیه تأکید دارند که تروئیکای اروپایی با نقض همان روند، عملاً حق استفاده از اسنپبک را از دست داده است. از این رو، بازگرداندن قطعنامههای خاتمهیافته نهتنها فاقد مبنای حقوقی تلقی میشود، بلکه بهعنوان اقدامی یکجانبه و غیرقانونی میتواند در سطح بینالمللی با چالش عدم تبعیت دیگر کشورها مواجه شود.
به گزارش اسپوتنیک- محمدحسین واحدی پژوهشگر مسائل بینالملل درباره سخنان اولیانوف نماینده روسیه نزد سازمانهای بینالمللی مبنی بر بی اثر بودن مکانیسم اسنپ بک برای بازگرداندن تحریمها علیه ایران به اسپوتنیک گفت: اکنون نظم جدیدی در جهان در حال شکلگیری است که که در آن دیگر تصمیمات آمریکا بر برخی از کشورها مانند قبل چندان موثر نیست.
آمریکا مثل دوران قدیم خود یعنی دوران "پکس آمریکانا" نمی تواند هژمونی خود را بر دنیا سازمان ملل و حتی اعضای شورای امنیت تحمیل کند. این پژوهشگر در ادامه گفت، روسیه ،چین، کره شمالی ایران، ونزوئلا و... دیگر از آمریکا حرف شنوی ندارند. سازمان ملل نیز دیگر جایگاه اش مشخص شده و حتی زورش به اسرائیل نرسید تا جلوی حملات اسرائیل به غزه را بگیرد.
اما به جای آن پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع می دهد. طبق سخنان اولیانوف دیگر اسنپ بک به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر ایران بیاثر است. به هر حال ایران نیز برای خود متحدانی دارد و به عنوان نمونه تهران و مسکو متحدان استراتژیکی هستند که هردو راه های دور زدن تحریم ها را به خوبی میدانند. حتی بیشترین تحریم های غرب تا قبل از مناقشات روسیه و اوکراین متوجه ایران بود. اما ما دیدیم که مسیر ایران طبق روال ادامه یافت. واحدی افزود، مکانیسم ماشه بیشتر جنبه جنگی و چراغ سبز به جنگ و تشکیل ائتلاف بینالمللی برای حمله به ایران را دارد، اما روسیه و چین سعی کردند خود را از این جریان جدا کنند، تاجایی که حتی اسرائیل در سخنان اخیر خود چین و روسیه را برای کمک به ایران تهدید نمود. واحدی خاطر نشان کرد، درست است که آمریکا هنوز قوی و دارای قدرت است، اما نه مثال سابق و آمریکای فعلی با بی اعتماد کردن بازیگران به خود کاری کرده که قدرت ها به چشم شک و سوظن به غرب نگاه کنند.
در واقع استقلال عمل کشورهایی همچون روسیه، چین، کره و ... تنها گوشهای از نظام جدید چند قطبی در دنیا است. واحدی در پايان خاطر نشان کرد، اظهارات اولیانوف و مواضع رسمی ایران مشروعیت حقوقی اقدام اروپا و آمریکا را به شدت زیر سوال میبرد، زیرا بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ مکانیسم بازگشت تحریمها تنها در صورت رعایت کامل روندهای توافق هستهای امکانپذیر است. در حالیکه ایران و روسیه تأکید دارند که تروئیکای اروپایی با نقض همان روند، عملاً حق استفاده از اسنپبک را از دست داده است. از این رو، بازگرداندن قطعنامههای خاتمهیافته نهتنها فاقد مبنای حقوقی تلقی میشود، بلکه بهعنوان اقدامی یکجانبه و غیرقانونی میتواند در سطح بینالمللی با چالش عدم تبعیت دیگر کشورها مواجه شود.