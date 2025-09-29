https://spnfa.ir/20250929/دست-پیش-گرفتن-آمریکایی-ها-برای-پس-نیافتادن-25680084.html

دست پیش گرفتن آمریکایی ها برای پس نیافتادن

دست پیش گرفتن آمریکایی ها برای پس نیافتادن

مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا پس از اقدام غیر قانونی غرب در بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، خواستار گفت ‌وگو با ایران شد. 29.09.2025

عرب ها یک ضرب المثلی دارند که می گوید :"ضربنی و بکی، سبقنی واشتکی" (من را زد و گریه کرد از من سبقت گرفت و شکایت کرد).ماجرای این روزهای کشورهای غربی با ایران است.ایران بارها با آنها مذاکره کرده و به توافق هم رسیده و طبق 14 گزارش سازمان بین المللی انرژی اتمی همه تعهدات اش در توافق برجام را انجام داده در حالی که طرف های مقابل حتی یک مورد از تعهدات خود در قبال ایران را انجام نداده اند و با بهانه گیری های واهی همه اش ناله می کردند که هنوز شک و شبهه دارند و قبول ندارند.اینها از همان ابتدا بند ماشه در برجام را قرار دادند تا به قول خودشان یک درب فرار پشتی داشته باشند و وقتی که کارشان تمام شد این بند را فعال کنند و همه تحریم ها بر علیه ایران برگردد.آدم باید ساده لوح باشد که تصور کند در دیپلماسی چیزی به عنوان وجدان وجود دارد و طرف های مقابل اگر دیدند ما با حسن نیت عمل می کنیم با اخلاق و وجدان رفتار کنند.در علم سیاست فقط آن چیزی ملاک است که شما بتوانید با اقتدار از طرف مقابل بگیرید.بارها در مقالات خود اشاره کردم که ایران هر کاری انجام دهد، و حتی اگر همه خواسته های اروپایی ها را اجرا کند باز هم آنها بند ماشه را اجرا خواهند کرد چرا که اختیار دست آنها نیست بلکه افسار اروپایی ها دست آمریکا است و تصمیم در واشنگتن گرفته می شود.آقای پزشکیان هم در مصاحبه اخیر خود با یکی از رسانه های آمریکایی به این نکته اشاره کرد که حد اقل سه بار ایران و سه کشور اروپایی به توافقاتی دست یافتند اما روز بعد آمریکایی ها ورود کردند و اجازه اجرای توافقات را ندادند.اروپایی ها یک شرط غیر ممکن در خواسته های خود قرار داده بودند و آن توافق ایران و آمریکا طی کمتر از یک ماه بود.مساله ای که کاملا مشکل بود امکان پذیر نیست، مگر اینکه منظور تسلیم کامل ایران در قبال آمریکا باشد.موضوع خنده دار در این خواسته اروپایی ها این بود که اروپایی ها اینقدر بی وجود بودند که حتی خواهان توافق ایران با آنها نبودند بلکه خواهان توافق ایران با آمریکا بودند.یعنی خودشان قبول داشتند که دیگر هیچ نقشی در معادلات بین المللی ندارند و این نقش را به آمریکا سپرده اند.از آنها بامزه تر آنهایی هستند که هنوز روی اروپایی ها حساب باز کرده اند و تصور می کنند آنها در معادلات نوین جهانی جایگاهی دارند.هر کارشناس ساده بین المللی هم میتوانست تشخیص دهد که امکان ندارد آمریکایی ها قبل از اجرا شدن بند ماشه برجام با ایرانی ها بخواهند پای میز مذاکره بنشینند چرا که آنها می خواهند تحریم های شورای امنیت بر علیه ایران اجرا شده باشد و بعد با یک ایران ضعیف شده پای میز مذاکره بنشینند.در واقع طی 5 دور گفتگو ها میان عراقچی و ویتکاف آمریکایی ها موفق نشدند به امتیازاتی که دنبال آن بودند برسند و تصور می کردند پس از جنگ 12 روزه ایران ضعیف خواهد شد وبه خواسته های آنها تمکین خواهد کرد.اما بر عکس تصور آنها ایران با پیروزی غیر قابل باوری از جنگ 12 روزه خارج شد و بر عکس آمریکا و اسرائیل برگه تهدید به حمله نظامی خود بر علیه ایران را از دست دادند و به همین دلیل آمریکایی ها از اروپایی ها خواستند تا فاز بعدی نقشه را پیاده کنند و مکانیسم ماشه را به صورت غیر قانونی فعال کنند.اما آنچه آنها تصور نمی کردند حمایت قاطع و قدرتمند روسیه و کنارش چین از ایران بود و آنها به خوبی می دانند روز 18 اکتبر زمان پایان برجام فرا می رسد و ایران از همه قید و بند های موجود در برجام آزاد می شود و اگر بعد از آن زمان کشورهای جهان به تحریم های شورای امنیت تمکین نکنند آنوقت دیگر دستشان به هیچ جا بند نیست.عملا هم واکنش اکثریت قاطع کشورهای جهان مبنی بر این است که بازگشت این تحریم ها غیر قانونی است و آنها را قبول ندارند و به همکاری با ایران ادامه خواهند داد.نکته مهم در این است که تحریم های موسوم به تحریمهای شورای امنیت اصلا رفع نشده بودند تا برگردند چرا که آمریکا و اروپا همان تحریم ها و ده ها تحریم دیگر را بر علیه ایران اعمال کردند و در حال حاضر آن تحریم ها در حال اجرا شدن می باشد و ایران موفق شده آنها را دور بزند.اظهارات رهبری در باره مذاکره هم که کاملا شفاف و واضح بود و با این شرایط هیچ منطقی وجود ندارد که ایران حاضر باشد پای میز مذاکره بنشیند.ایرانی ها هم در جنگ 12 روزه نشان دادند که علیرغم غافلگیر شدن اما بسیار آماده هستند و خود را برای مقابله با اسرائیل که هیچ بلکه برای مقابله با خود آمریکا هم آماده کرده اند.گزارش های جسته گریخته هم نشان می دهد که طی دو سه ماه اخیر ایران به سرعت غیر قابل باوری اکثر روزنه هایی که اسرائیل و آمریکا از طریق آن نفوذ کرده بودند را بسته و طبق گزارش رسانه های آمریکا و اسرائیل هرگونه حمله مجدد بر علیه ایران می تواند یک فاجعه بزرگ برای اسرائیل باشد، فاجعه ای که قابل باور نیست و همه تسلیحاتی که آمریکایی ها و اروپایی ها برای اسرائیل فرستاده اند نمی توانند با قدرت ایران مقابله کنند.در چنین شرایطی به نظر می آید آمریکایی ها تلاش دارند تا قبل از 18 اکتبر بتوانند با ایرانی ها پای میز مذاکره بنشینند چون بعد از آن دیگر آخرین برگه شان نیز سوخته وموضع ایران در هرگونه مذاکرات احتمالی قویتر خواهد بود.

