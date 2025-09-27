https://spnfa.ir/20250927/لاوروف-امنیت-و-منافع-حیاتی-روسیه-باید-به-طور-قابل-اعتمادی-تضمین-شود-25654801.html
لاوروف: امنیت و منافع حیاتی روسیه باید به طور قابل اعتمادی تضمین شود
لاوروف: امنیت و منافع حیاتی روسیه باید به طور قابل اعتمادی تضمین شود
وزیر امور خارجه روسیه: حقوق روسها و روس زبانها در سرزمینهای تحت کنترل اوکراین باید احیا شود. 27.09.2025, اسپوتنیک ایران
لاوروف: امنیت و منافع حیاتی روسیه باید به طور قابل اعتمادی تضمین شود
20:16 27.09.2025 (بروز رسانی شده: 00:01 28.09.2025)
وزیر امور خارجه روسیه: حقوق روسها و روس زبانها در سرزمینهای تحت کنترل اوکراین باید احیا شود.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، گفت: امروز، ما عملاً با یک کودتای نافرجام برای دفن تصمیم سازمان ملل متحد برای تأسیس کشور فلسطین مواجه هستیم.
باید اقدامات فوری برای جلوگیری از وضعیتی که در آن فلسطین هیچ حق سرزمینی برای به رسمیت شناختن نخواهد داشت، انجام شود.
روسیه تلاشهای غرب برای بازگرداندن تحریمها علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل را غیرقابل قبول و غیرقانونی میداند.
روسیه همچنان پذیرای مذاکره برای رسیدگی به ریشههای درگیری اوکراین است.
تضمین منافع روسیه و حقوق روسها در سرزمینهای تحت کنترل کییف، اساس مذاکرات در مورد تضمینهای امنیتی برای اوکراین است.
روسیه قصد حمله به کشورهای ناتو را ندارد، اما هرگونه تجاوزی قاطعانه رد خواهد شد.
مسکو امیدهای خاصی برای حل و فصل بحران اوکراین دارد و آن هم به ادامه گفتگو بین روسیه و ایالات متحده در مورد این موضوع بستگی دارد.
پیشنهاد پوتین برای حفظ محدودیتهای پیمان استارت جدید، شرایطی را برای جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی استراتژیک ایجاد خواهد کرد.
روسیه از اصلاح شورای امنیت سازمان ملل حمایت میکند، اما در عین حال "از انقلاب علیه هیچکس حمایت نمیکند".