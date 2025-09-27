ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20250927/لاوروف-امنیت-و-منافع-حیاتی-روسیه-باید-به-طور-قابل-اعتمادی-تضمین-شود-25654801.html
لاوروف: امنیت و منافع حیاتی روسیه باید به طور قابل اعتمادی تضمین شود
لاوروف: امنیت و منافع حیاتی روسیه باید به طور قابل اعتمادی تضمین شود
اسپوتنیک ایران
وزیر امور خارجه روسیه: حقوق روس‌ها و روس زبان‌ها در سرزمین‌های تحت کنترل اوکراین باید احیا شود. 27.09.2025, اسپوتنیک ایران
2025-09-27T20:16+0330
2025-09-28T00:01+0330
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/1b/25657017_0:0:3004:1691_1920x0_80_0_0_b41ec4b11fedc88b96fd510fb0ec3263.jpg
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، گفت: امروز، ما عملاً با یک کودتای نافرجام برای دفن تصمیم سازمان ملل متحد برای تأسیس کشور فلسطین مواجه هستیم. باید اقدامات فوری برای جلوگیری از وضعیتی که در آن فلسطین هیچ حق سرزمینی برای به رسمیت شناختن نخواهد داشت، انجام شود. روسیه تلاش‌های غرب برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل را غیرقابل قبول و غیرقانونی می‌داند. روسیه همچنان پذیرای مذاکره برای رسیدگی به ریشه‌های درگیری اوکراین است. تضمین منافع روسیه و حقوق روس‌ها در سرزمین‌های تحت کنترل کی‌یف، اساس مذاکرات در مورد تضمین‌های امنیتی برای اوکراین است. روسیه قصد حمله به کشورهای ناتو را ندارد، اما هرگونه تجاوزی قاطعانه رد خواهد شد. مسکو امیدهای خاصی برای حل و فصل بحران اوکراین دارد و آن هم به ادامه گفتگو بین روسیه و ایالات متحده در مورد این موضوع بستگی دارد. پیشنهاد پوتین برای حفظ محدودیت‌های پیمان استارت جدید، شرایطی را برای جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی استراتژیک ایجاد خواهد کرد. روسیه از اصلاح شورای امنیت سازمان ملل حمایت می‌کند، اما در عین حال "از انقلاب علیه هیچ‌کس حمایت نمی‌کند".
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/1b/25657017_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_de7167567730863bab628834557f5386.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
جهان
جهان

لاوروف: امنیت و منافع حیاتی روسیه باید به طور قابل اعتمادی تضمین شود

20:16 27.09.2025 (بروز رسانی شده: 00:01 28.09.2025)
© Sputnik / Sergey Guneev /  مراجعه به بانک تصاویر Russian Foreign Minister Sergey Lavrov gives a speech at the UN General Assembly in New York. Saturday, September 27, 2025.
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov gives a speech at the UN General Assembly in New York. Saturday, September 27, 2025. - اسپوتنیک ایران , 1920, 27.09.2025
© Sputnik / Sergey Guneev
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
وزیر امور خارجه روسیه: حقوق روس‌ها و روس زبان‌ها در سرزمین‌های تحت کنترل اوکراین باید احیا شود.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، گفت: امروز، ما عملاً با یک کودتای نافرجام برای دفن تصمیم سازمان ملل متحد برای تأسیس کشور فلسطین مواجه هستیم.
باید اقدامات فوری برای جلوگیری از وضعیتی که در آن فلسطین هیچ حق سرزمینی برای به رسمیت شناختن نخواهد داشت، انجام شود.
روسیه تلاش‌های غرب برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل را غیرقابل قبول و غیرقانونی می‌داند.
روسیه همچنان پذیرای مذاکره برای رسیدگی به ریشه‌های درگیری اوکراین است.
تضمین منافع روسیه و حقوق روس‌ها در سرزمین‌های تحت کنترل کی‌یف، اساس مذاکرات در مورد تضمین‌های امنیتی برای اوکراین است.
روسیه قصد حمله به کشورهای ناتو را ندارد، اما هرگونه تجاوزی قاطعانه رد خواهد شد.
مسکو امیدهای خاصی برای حل و فصل بحران اوکراین دارد و آن هم به ادامه گفتگو بین روسیه و ایالات متحده در مورد این موضوع بستگی دارد.
پیشنهاد پوتین برای حفظ محدودیت‌های پیمان استارت جدید، شرایطی را برای جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی استراتژیک ایجاد خواهد کرد.
روسیه از اصلاح شورای امنیت سازمان ملل حمایت می‌کند، اما در عین حال "از انقلاب علیه هیچ‌کس حمایت نمی‌کند".
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала