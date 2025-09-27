ایران
آغاز سخنرانی لاوروف در مجمع عمومی سازمان ملل
آغاز سخنرانی لاوروف در مجمع عمومی سازمان ملل
سخنرانی سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در مجمع عمومی سازمان ملل آغاز شد. 27.09.2025, اسپوتنیک ایران
آغاز سخنرانی لاوروف در مجمع عمومی سازمان ملل

19:41 27.09.2025 (بروز رسانی شده: 20:23 27.09.2025)
سخنرانی سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در مجمع عمومی سازمان ملل آغاز شد.
