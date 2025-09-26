حمله به خطوط لوله گاز "نورد استریم"

نورد استریم 2
کشتی لولهگذار فورتونا بندر ویسمار را ترک میکند
کارکنان در محل ساخت خط لوله نورد استریم 2 در خارج از شهر کینگیسپ، منطقه لنینگراد، روسیه کار میکنند. پروژه نورد استریم 2 شامل ساخت یک خط لوله دوقلو است که حدود 55 میلیارد متر مکعب (تقریباً 2 تریلیون فوت مکعب) گاز را مستقیماً به آلمان و سایر کشورهای اروپایی تحویل میدهد.
نورد استریم 2
کشتی لولهگذار فورتونا بندر ویسمار را ترک میکند
کارکنان در محل ساخت خط لوله نورد استریم 2 در خارج از شهر کینگیسپ، منطقه لنینگراد، روسیه کار میکنند. پروژه نورد استریم 2 شامل ساخت یک خط لوله دوقلو است که حدود 55 میلیارد متر مکعب (تقریباً 2 تریلیون فوت مکعب) گاز را مستقیماً به آلمان و سایر کشورهای اروپایی تحویل میدهد.
محل نشت گاز در خط لوله نورد استریم 2. در 26 سپتامبر، نورد استریم 2 AG از وضعیت اضطراری در یکی از خطوط نورد استریم 2 در آبهای دانمارک در نزدیکی جزیره بورنهولم، همراه با افت شدید فشار، خبر داد. فقط برای استفاده تحریریه. بایگانی، استفاده تجاری یا تبلیغات مجاز نیست.
در این تصویر که توسط گارد ساحلی سوئد ارائه شده است، نشت گاز در دریای بالتیک از نورد استریم که از هواپیمای گارد ساحلی در روز چهارشنبه، 27 سپتامبر 2022 گرفته شده است.
در این تصویر که توسط گارد ساحلی سوئد ارائه شده است، نشت کوچکی از نورد استریم 2 در روز چهارشنبه، 28 سپتامبر 2022 مشاهده میشود.
محل نشت گاز در خط لوله نورد استریم 2. در 26 سپتامبر، نورد استریم 2 AG از وضعیت اضطراری در یکی از خطوط نورد استریم 2 در آبهای دانمارک در نزدیکی جزیره بورنهولم، همراه با افت شدید فشار، خبر داد. فقط برای استفاده تحریریه. بایگانی، استفاده تجاری یا تبلیغات مجاز نیست.
در این تصویر که توسط گارد ساحلی سوئد ارائه شده است، نشت گاز در دریای بالتیک از نورد استریم که از هواپیمای گارد ساحلی در روز چهارشنبه، 27 سپتامبر 2022 گرفته شده است.
در این تصویر که توسط گارد ساحلی سوئد ارائه شده است، نشت کوچکی از نورد استریم 2 در روز چهارشنبه، 28 سپتامبر 2022 مشاهده میشود.