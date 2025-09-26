Gas leak location on Nord Stream 2 - اسپوتنیک ایران

حمله به خطوط لوله گاز "نورد استریم"

  • نورد استریم (1224 کیلومتر) و نورد استریم 2 (1200 کیلومتر) خطوط لوله انتقال گاز از روسیه به اروپا از طریق دریای بالتیک هستند که امکان تحویل گاز را بدون نیاز به عبور از کشورهای ترانزیتی فراهم می‌کردند.
    ▪️ هر خط لوله از دو شاخه با ظرفیت سالانه 55 میلیارد مترمکعب گاز تشکیل شده است. ظرفیت طراحی شده کل هر دو خط لوله 110 میلیارد مترمکعب است.
    ▪️ مجموع سرمایه‌گذاری در این پروژه 7.4 میلیارد یورو بوده است.
داده نمایی خطوط لوله نورد استریم
تاریخچه ساخت خطوط لوله
▪️ نورد استریم: ساخت آن در سال 2010 آغاز شد و تحویل تجاری گاز از سال 2012شروع شد. این خط لوله برای بیش از 10 سال تأمین گاز مطمئن برای اروپا را تضمین کرد. تحویل گاز از پایان آگوست 2022 متوقف شد، زمانی که گازپروم خرابی‌هایی را شناسایی کرد. شرکت آلمانی زیمنس آماده رفع مشکلات بود، اما به دلیل تحریم‌های غربی این کار ممکن نشد.
▪️ نورد استریم 2: ساخت این خط لوله تا سپتامبر 2021 به پایان رسید و با گاز پر شد، اما به دلیل تعلیق صدور گواهی توسط آلمان راه‌اندازی نشد.
نورد استریم 2

کشتی لوله‌گذار فورتونا بندر ویسمار را ترک می‌کند

کارکنان در محل ساخت خط لوله نورد استریم 2 در خارج از شهر کینگیسپ، منطقه لنینگراد، روسیه کار می‌کنند. پروژه نورد استریم 2 شامل ساخت یک خط لوله دوقلو است که حدود 55 میلیارد متر مکعب (تقریباً 2 تریلیون فوت مکعب) گاز را مستقیماً به آلمان و سایر کشورهای اروپایی تحویل می‌دهد.

کارکنان در محل ساخت خط لوله نورد استریم 2 در خارج از شهر کینگیسپ، منطقه لنینگراد، روسیه کار می‌کنند. پروژه نورد استریم 2 شامل ساخت یک خط لوله دوقلو است که حدود 55 میلیارد متر مکعب (تقریباً 2 تریلیون فوت مکعب) گاز را مستقیماً به آلمان و سایر کشورهای اروپایی تحویل می‌دهد.

غرب در مقابل نورد استریم
▪️ از سال 2018، رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، با اجرای پروژه خط لوله "نورد استریم 2" مخالفت کرد. او توضیح داد که واشنگتن معتقد بود راه‌اندازی این خط لوله امنیت انرژی اروپا را تضعیف می‌کند. به باور رئیس وزارت خارجه آمریکا، مسکو ممکن است "از ابزار انرژی به عنوان اهرم سیاسی استفاده کند". به گفته تیلرسون، آمریکا به اروپا (به ویژه لهستان) در تلاش برای تنوع بخشیدن به منابع تأمین انرژی از طریق گاز مایع آمریکایی کمک خواهد کرد.
▪️ جو بایدن حتی قبل از انفجارها در سال 2022 اعلام کرده بود: به شما قول می‌دهم که ما می‌توانیم این کار را انجام دهیم" (منظور او متوقف کردن خط لوله در صورت حمله روسیه به اوکراین بود). سیمور هرش، روزنامه‌نگار آمریکایی نوشت که بایدن خطوط لوله را "به عنوان وسیله‌ای می‌دید که ولادیمیر پوتین می‌تواند از طریق آن از گاز طبیعی به عنوان سلاح استفاده کند."
▪️ دونالد ترامپ نه تنها در سال 2019 علیه "نورد استریم" تحریم اعمال کرد، بلکه بایدن را متهم کرد که "خط لوله روسیه به اروپا را تأیید کرده است". ترامپ در مصاحبه خود با تاکر کارلسون، روزنامه‌نگار آمریکایی در سال 2024، یادآوری کرد که در واقع او بود که خط لوله گاز را "نابود" کرد.
برخلاف آمریکا، دولت آلمان به رهبری آنگلا مرکل از این پروژه حمایت می‌کرد.
Helmet of a worker on the construction site of the Nord Stream-2 gas pipeline
خرابکاری؛ آنچه در سال 2022 اتفاق افتاد
▪️ در 26سپتامبر 2022، سه شاخه از چهار شاخه خطوط لوله "نورد استریم" و "نورد استریم 2" در عمق 80 متری دریای بالتیک منفجر شدند و چهار نشت گاز شناسایی شد.
▪️ این حادثه فوق‌العاده در منطقه انحصاری اقتصادی دانمارک رخ داد. لرزه‌نگاران سوئدی دو انفجار در مسیرهای قرارگیری خطوط لوله ثبت کردند.
▪️ مقامات دانمارک، سوئد و آلمان خرابکاری را رد نکردند. این انفجارها منجر به خسارات بی‌سابقه به زیرساختی شد که آلمان و دیگر کشورهای اروپای غربی دهه‌ها از طریق آن گاز ارزان روسیه را دریافت می‌کردند.
▪️ در 28سپتامبر، دادستانی کل روسیه پرونده‌ای درباره اقدام تروریستی بین‌المللی تشکیل داد.
▪️ ولادیمیر پوتین در 30سپتامبر اعلام کرد که این انفجار با هدف "نابودی زیرساخت انرژی کل اروپا" صورت گرفته است.
▪️ عاملان این حمله تروریستی تا کنون شناسایی نشده‌اند.
خرابکاری در نورد استریم
تحقیق درباره حمله تروریستی - اظهارات رسمی و روایت رسانه‌های غربی
▪️ آلمان، دانمارک و سوئد در اکتبر 2022 تحقیقات خود را بدون مشارکت روسیه آغاز کردند. سازمان امنیت سوئد با یافتن ردپای مواد منفجره در محل، خرابکاری را تأیید کرد.
▪️ مسکو بارها خواستار تحقیق بین‌المللی با مشارکت خود شده و درخواست کرده است که با جزییات تحقیق آشنا شود. وزارت خارجه روسیه این وضعیت را "حیله" و "کلاهبرداری" نامید.
▪️ در اکتبر 2022، روزنامه سوئدی اکسپرسن اولین تصاویر از آسیب‌های خطوط لوله "نورد استریم" را منتشر کرد. یک پهپاد زیرآبی آسیب‌های قابل توجه خط لوله را ثبت کرد.
▪️ در 31اکتبر 2022، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد که گازپروم اجازه یافته است محل انفجار "نورد استریم" را بررسی کند. به گفته او، دو دهانه در محل حادثه ایجاد شده بود. یک قطعه 40متری از لوله جدا شده و 90 درجه خم شده بود. پوتین گفت که تکه‌های آن به شاخه مجاور "نورد استریم 2" را آسیب زده است.
▪️ در اکتبر 2022وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نمایندگان نیروی دریایی بریتانیا مستقر در اوچاکوف در استان نیکولایف اوکراین، در برنامه‌ریزی و اجرای انفجار خطوط لوله مشارکت داشته‌اند. کیم داتکام، کارآفرین مشهور آلمانی-فنلاندی و بنیان‌گذار سرویس اشتراک‌گذاری فایل Megauploadاعلام کرد که لیز تراس، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، بلافاصله پس از انفجار، برای آنتونی بلینکن، وزیر خارجه پیشین آمریکا پیامک "کار تمام شد" فرستاده است. نیکولای پاتروشف، دبیر شورای امنیت روسیه، اعلام کرد که این مکاتبه "مشارکت نیروی دریایی بریتانیا در انفجار را تأیید می‌کند". سرگئی ناریشکین، رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه نیز گفت که روسیه دلایل غیرمستقیمی دارد که باور کند این پیامک تراس مربوط به انفجار "نورد استریم" بوده است.
محل نشت گاز در خط لوله نورد استریم 2. در 26 سپتامبر، نورد استریم 2 AG از وضعیت اضطراری در یکی از خطوط نورد استریم 2 در آب‌های دانمارک در نزدیکی جزیره بورنهولم، همراه با افت شدید فشار، خبر داد.

در این تصویر که توسط گارد ساحلی سوئد ارائه شده است، نشت گاز در دریای بالتیک از نورد استریم که از هواپیمای گارد ساحلی در روز چهارشنبه، 27 سپتامبر 2022 گرفته شده است.

در این تصویر که توسط گارد ساحلی سوئد ارائه شده است، نشت کوچکی از نورد استریم 2 در روز چهارشنبه، 28 سپتامبر 2022 مشاهده می‌شود.

▪️ سیمور هرش، روزنامه‌نگار آمریکایی، در تحقیق خود در سال 2023 ادعا کرد که انفجار یک عملیات نیروی دریایی آمریکا با حمایت نروژ بوده که شخصاً توسط جو بایدن تأیید شده است و سیا تحت رهبری رئیس پیشین آن، ویلیام برنز، طرح خرابکاری را تهیه کرده است. به گفته هرش، خرابکاران غواصانی بودند که تحت پوشش رزمایش Baltops عمل می‌کردند. مقامات رسمی آمریکا و نروژ این ادعاها را "بی اساس" نامیدند.
▪️ از مارس 2023، رسانه‌های غربی به طور فعال نظریه "ردپای اوکراین" در خرابکاری را توسعه دادند. بر اساس تحقیقات وال استریت ژورنال، نیویورک تایمز، اشپیگل، ARD، دیتسایت، این عملیات توسط گروهی از افسران اوکراینی برنامه‌ریزی شده بود. گفته شده که برای اجرای آن از قایق بادبانی "آندرومدا" استفاده شده است. گزارش شد که والری زالوژنی، فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین، "چراغ سبز" برای خرابکاری داده است و ظاهراً ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، مطلع نشده بود.
▪️ در فوریه 2024، سوئد و دانمارک تحقیقات خود را بدون ارائه نتایج عمومی بستند.
▪️ در آگوست 2025، یک تبعه اوکراین به نام سرگئی کوزنتسوف در ایتالیا دستگیر شد که دادستانی آلمان او را هماهنگ‌کننده گروهی می‌داند که مواد منفجره را کارگذاری کرده است.
▪️ در 16سپتامبر 2025، دادگاه بولونیا (ایتالیا) حکم به استرداد کوزنتسوف که در ایتالیا دستگیر شده بود را به مقامات آلمانی صادر کرد. در 25 سپتامبر، وکیل او حکم استردادش به آلمان را در دیوان عالی تمییز ایتالیا تجدید نظرخواهی کرد.
▪️ روسیه روایت مربوط به ردپای صرفاً اوکراینی در انفجارهای "نورد استریم" را نامعتبر می‌داند و مسئولیت انفجارها را مستقیماً متوجه آمریکا و متحدانش، از جمله بریتانیا می‌داند.
▪️ آلمان هنوز در حال ادامه تحقیق خود در این زمینه است.
پوتین در مورد عامل حملات به خطوط لوله نورد استریم
ولادیمیر پوتین در مصاحبه با تاکر کارلسون در فوریه 2024 توضیح داد که چه کسی خط لوله نورد استریم را منفجر کرد.
تاکر کارلسون: "چه کسی نورد استریم را منفجر کرد؟"
ولادیمیر پوتین: "مطمئناً شما بودید" (با خنده).
تاکر کارلسون: "من آن روز مشغول بودم. من نورد استریم را منفجر نکردم. با این حال ممنون."
ولادیمیر پوتین: "شخص شما ممکن است یک عذری داشته باشد، اما سیا چنین عذری ندارد."
