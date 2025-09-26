▪️ از مارس 2023، رسانه‌های غربی به طور فعال نظریه "ردپای اوکراین" در خرابکاری را توسعه دادند. بر اساس تحقیقات وال استریت ژورنال، نیویورک تایمز، اشپیگل، ARD، دیتسایت، این عملیات توسط گروهی از افسران اوکراینی برنامه‌ریزی شده بود. گفته شده که برای اجرای آن از قایق بادبانی "آندرومدا" استفاده شده است. گزارش شد که والری زالوژنی، فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین، "چراغ سبز" برای خرابکاری داده است و ظاهراً ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، مطلع نشده بود.